Si este invierno buscas calor rápido, silencioso y económico, los radiadores de aceite de bajo consumo son la opción más inteligente. Son eficientes, seguros y mantienen la temperatura estable durante horas sin picos de gasto energético. Aquí tienes todo lo que debes saber antes de comprar, y por qué tantos hogares los eligen como su sistema de calefacción principal o complementario.

¿Por qué elegir un radiador de aceite de bajo consumo?

Los radiadores de aceite destacan por su eficiencia energética, su capacidad para mantener el calor incluso apagados, y su funcionamiento silencioso, ideal para dormitorios o teletrabajo. Son perfectos para calentar pequeñas y medianas estancias sin necesidad de instalaciones complicadas ni mantenimiento.

Principales ventajas:

Bajo consumo eléctrico

Calor estable y sin brusquedades

Silencioso (no mueve aire, ideal para alérgicos)

Fácil de usar y transportar

Excelente relación calidad-precio

Seguro para hogares con niños o mascotas

¿Qué potencia necesitas según tu espacio?

Uno de los factores clave para ahorrar es elegir un radiador con la potencia adecuada. Como referencia:

600–800 W: dormitorios pequeños, despachos, habitaciones de 6–10 m²

1000–1500 W: salones pequeños o habitaciones de 10–18 m²

2000–2500 W: estancias medianas/grandes de 20–30 m²

Elegir la potencia correcta supone hasta un 30% menos de consumo y calor más eficiente.

¿Cuánto consumen realmente los radiadores de aceite?

Aunque dependen de la potencia y el termostato, los modelos modernos optimizan muy bien la energía. Un radiador de 800–1500 W ajustado en modo bajo consumo puede gastar entre 0,12 y 0,30 € por hora, dependiendo del precio del kWh. Gracias a su inercia térmica, siguen calentando incluso al apagarse, lo que reduce aún más el gasto final.

¿Para qué tipos de hogares es ideal un radiador de aceite?

Viviendas que buscan calefacción complementaria

Pisos de alquiler donde no se puede instalar gas

Habitaciones individuales que necesitan calor independiente

Personas que teletrabajan y quieren calentar solo su zona

Familias que buscan un sistema seguro para niños y mascotas

Hogares que prefieren calor sin ruido

Si quieres evitar las típicas estufas ruidosas o los ventiladores calientes, este es el camino.

Los mejores radiadores de aceite de bajo consumo tras nuestro análisis:

1. Radiador de aceite bajo consumo KESSER

Radiador de aceite bajo consumo KESSER

Sin duda alguna este es uno de los mejores radiadores de aceite bajo consumo que encontraremos en el mercado. Este cuenta con una pantalla LED que permite visualizar la temperatura, potencia, modo y programación. Se puede controlar de forma muy intuitiva gracias a su control táctil, y tiene una potencia de hasta 2500W. Además, cuenta con un mando a distancia para que puedas controlarlo fácilmente desde cualquier lugar y también desde el móvil con una App Smart Home. Permite tener un gran ahorro de energía gracias a que cuenta con un modo ECO, que regulará la temperatura de funcionamiento en función de la temperatura ambiental.

La seguridad de este radiador está garantizada gracias a un interruptor automático de protección contra la inclinación y un interruptor de protección contra el sobrecalentamiento, que interrumpe automáticamente el flujo de electricidad para evitar accidentes graves. También es posible bloquear los botones de los ajustes de temperatura y los ajustes del radiador para que los niños no puedan acceder a ellos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "calienta bastante, llega a los 35°C para una temperatura bastante agradable y cuando salta el termostato su consumo baja". Por otra parte, destacan que "es un muy buen producto, cumple con su función de calor, y el consumo es bastante bajo". Este es un modelo perfecto para dar una buena sensación de confort incluso en salones que sean grandes.

2. Radiador de aceite bajo consumo De’longhi Dragon

Radiador de aceite bajo consumo De’longhi Dragon TRD04 1025

Este es un radiador de aceite que tiene una potencia calorífica ajustable entre los 1500W y los 2500W para adaptarse por completo a tus necesidades. Viene con 3 selectores de potencia diferentes, y un total de 10 elementos calefactores lo que le aporta una gran eficacia. Permite tener una emisión de calor mucho más rápida incrementando así el efecto de la calefacción, teniendo una gran eficiencia.

Su práctico termostato permite seleccionar y mantener de forma automática la temperatura deseada sin ningún inconveniente. Viene con unas ruedas pre-ensambladas, lo que permite moverlo fácilmente de un lugar a otro. También cuenta con función anti-heladas, y un termostato de seguridad para evitar cualquier tipo de accidentes. Viene con un enrollacable integrado y un asa de transporte. Está disponible en diferentes potencias, y un modelo con pantalla LED.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un radiador muy bueno, calienta muy rápido, es de fácil limpieza con un bonito diseño y un tamaño reducido". También, destacan que "el diseño es bastante bueno, funciona de maravilla, y tiene una gran potencia calentando muchísimo".

3. Radiador de aceite bajo consumo Aigostar

Radiador de aceite bajo consumo Aigostar

Si estás buscando una forma eficaz, silenciosa y segura de calentar tu hogar este invierno, el Aigostar Radiador de Aceite de 13 elementos (2500 W) es, sin duda, uno de los modelos más completos y mejor valorados del mercado. Con más de 500 reseñas y 4,3 estrellas, este radiador destaca por su potencia, seguridad avanzada, funcionamiento ultrasilencioso y su excelente relación calidad-precio.

Durante estas semanas previas al invierno —y especialmente con las promociones activas como Black Friday o Cyber Monday— se ha convertido en una de las opciones favoritas de los usuarios, con más de 100 compras solo en el último mes.

Este modelo incorpora 13 elementos calefactores en forma de U, optimizados para emitir calor de forma rápida, constante y homogénea, lo que permite calentar estancias de hasta 25–30 m² sin esfuerzo.

Incluye tres niveles de potencia para ajustar el consumo según lo que necesites:

1000 W → Perfecto para mantener la temperatura en habitaciones pequeñas

1500 W → Opción equilibrada para calentar salones o despachos

2500 W → Máxima potencia para calentar rápido o para estancias más frías o amplias

Además, al ser un radiador de aceite no reseca el ambiente, no mueve el aire y es completamente silencioso, ideal para dormitorios, oficinas o para personas con alergias.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un excelente producto, calienta mucho y rápido un espacio chico, con un ligero ruido al ajustar la temperatura". Además, destacan que "calienta bastante rápido el salón que es bastante grande, siendo un muy buen radiador para usar en cualquier habitación". Este es un modelo que es muy eficiente y que tiene un excelente rendimiento a la hora de utilizarlo como calefacción.

4. Radiador de aceite bajo consumo JATA

Radiador de aceite bajo consumo JATA

Si buscas un radiador eléctrico potente, eficiente y totalmente seguro, el JATA JCRA2311 de 11 módulos es una de las opciones más recomendadas del mercado. Con 2500 W de potencia máxima, termostato regulable, protección avanzada contra sobrecalentamiento y un diseño pensado para calentar rápidamente cualquier estancia, este modelo se ha convertido en un superventas en Amazon. Y no es para menos.

Con más de 50 compras solo el último mes, valoraciones sobresalientes y el respaldo de una marca española de confianza, este radiador está diseñado para ofrecer confort inmediato, consumo optimizado y total tranquilidad.

El radiador Jata JCRA2311 incorpora 11 módulos térmicos rellenos de aceite, una tecnología que garantiza:

Calor más estable sin altibajos

Mayor inercia térmica (mantiene el calor incluso apagado)

Mejor reparto del calor en toda la habitación

Menor consumo en comparación con otros sistemas

Es perfecto para salones, dormitorios, despachos o cualquier estancia de tamaño medio-grande que necesite una calefacción constante.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es más que suficiente para un salón mediano, tiene tres niveles de potencia por lo que puedes elegir el que quieras". También destacan que "es muy potente, calienta rápido, tiene un buen acabado y es bastante sigiloso". Este es un radiador que se calienta muy rápido, y que es muy útil para habitaciones pequeñas o medianas.

5. Radiador de aceite bajo consumo Taurus Dakar

Radiador de aceite bajo consumo Taurus Dakar

Este es un radiador de muy buena calidad, y que se destaca por tener 3 posiciones de potencia para que escojas la que mejor se adapte a tus necesidades. Su potencia total es de 2000W, lo que te permitirá tener una gran eficiencia calórica en todo momento. Dependiendo de la temperatura ambiente, el radiador se encenderá y apagará automáticamente para ir manteniendo la temperatura adecuada en el ambiente.

Cuenta con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento, por lo que si llega a una temperatura demasiado elevada se desconectará automáticamente. Tiene un piloto luminoso que se conectará y desconectará de forma automática para mantener la temperatura deseada. Tiene asa de transporte, ruedas y espacio para guardar el cable, lo que hace que sea muy práctico para moverlo y almacenarlo.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "calienta bien, rápido y ocupa muy poco espacio, siendo muy fácil de mover de una habitación a otra". Además, destacan que "calienta bien y rápido una habitación, con una potencia perfecta para cualquier habitación".

6. Radiador de aceite bajo consumo Cecotec ReadyWarm 7000 Space 360

Radiador de aceite bajo consumo Cecotec ReadyWarm 7000 Space 360

Se trata de un radiador de aceite bajo consumo que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Cuenta con un total de 7 módulos, lo que lo hace ideal para habitaciones y pequeños salones, con un uso que resulta muy sencillo porque se ajusta con una rueda para el termostato y dos botones para el modo de funcionamiento. Ofrece una potencia total de 1500W, lo que permite calentar de una forma rápida y eficiente cualquier tipo de estancia.

Es ideal para espacios de hasta 18 metros cuadrados, calentando de forma óptima y eficiente. Cuenta con un modo Eco con el cual el consumo energético será de tan solo 600W, lo que te permite ahorrar mucha energía. Viene con recogecables, y es fácil de transportar gracias a su mango ergonómico y a sus ruedas multidireccionales. Este modelo está disponible también en versiones de 9 y 11 módulos para espacios más grandes y que requieran de más potencia.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es genial para espacios pequeños, es muy cálido y poco ruidoso manteniendo bien la temperatura". Por otra parte, destacan que "no hace ruido, calienta bien la habitación, y tarda muy poco en notarse la efectividad".

7. Radiador de aceite bajo consumo Orbegozo RF 1500

Radiador de aceite bajo consumo Orbegozo RF 1500

Este es un radiador en color blanco y negro que tiene una potencia total de 1500W, que permite tener siempre una gran eficacia energética. Cuenta con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento, que permite apagar el aparato sin exceder la temperatura adecuada. Tiene un termofusible de seguridad con un limitador y piloto luminoso de encendido para saber cuando el aparato está funcionando.

Su termostato regulable es de alta precisión para que se ajuste por completo a tus necesidades en cada momento. Viene con un total de 4 ruedas pivotantes, un asa de transporte y recoge cables para que su manejo sea muy cómodo y que el almacenaje del aparato se realice sin ningún tipo de inconvenientes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "cumple con lo que promete, calienta lo suficiente para una habitación mediana, y no hace nada de ruido". También destacan que "funciona bastante bien, tiene 3 niveles de potencia diferentes y termostato, y es un producto de calidad".

8. Radiador de aceite bajo consumo Grunkel

Radiador de aceite bajo consumo Grunkel

Si buscas calor rápido, consumo bajo y máxima seguridad, el Grunkel RACP-80D es uno de los modelos más vendidos del momento, con más de 800 compras solo este mes y una puntuación de 4,3 estrellas por cientos de usuarios satisfechos.

Con sus 800 W de potencia real y 7 elementos calefactores, este radiador reparte el calor de manera uniforme para calentar habitaciones pequeñas y medianas sin disparar tu factura de luz. Perfecto para:

Dormitorios

Salones pequeños

Oficinas en casa

Habitaciones de estudio

Espacios donde buscas confort SIN ruido

Incluye sistema de protección contra sobrecalentamiento, por lo que puedes usarlo con total tranquilidad, incluso durante largos periodos. Ideal si necesitas una calefacción constante sin riesgos.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "está bastante bien, tiene un buen precio y cumple por completo con las expectativas, sin hacer ruido". Además, destacan que "cumple sobradamente para espacios pequeños y medios, siendo bastante eficiente". Esta es una gran opción si buscas un radiador de aceite barato, en especial porque permite conseguir una gran eficiencia en espacios pequeños.

Consejos para comprar un buen radiador de aceite bajo consumo: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un radiador de aceite bajo consumo, tendremos que fijarnos en algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión. Dentro de los principales a tener en cuenta están:

Tamaño

Es importante fijarse en el tamaño que tenga el radiador, porque de esto dependerá el espacio de almacenamiento que necesitaremos para cuando no se utilice. Este tipo de radiadores suelen tener un diseño compacto, por lo que son fáciles de almacenar.

Sin embargo, debemos tener en consideración que a menor tamaño menor potencia. Por este motivo, debes analizar bien el tamaño de la estancia que quieres calentar para no comprar un modelo que sea demasiado compacto y con muy poca potencia.

Sistemas de seguridad

Estos son unos de los sistemas de calefacción más seguros, sin embargo, debemos tener en cuenta que lo mejor es que incluya sistemas de seguridad óptimos. Siempre es mejor escoger un modelo que tenga un sistema de apagado automático en caso de sobrecalentamiento para que se desconecte y evitar accidentes.

También es importante que cuente con un sistema de protección contra volcamiento. Estos sistemas, apagarán el radiador siempre que se super un ángulo de inclinación de 45 grados, para evitar que siga funcionando en caso de que se caiga al suelo.

Potencia

El nivel de potencia es básico en este tipo de dispositivos para el hogar, y se calcula que se requieren aproximadamente 100W por cada metro cuadrado. Por este motivo, dependiendo del espacio a calentar puedes calcular la potencia fácilmente de esta forma.

También puede ser una muy buena opción comprar un modelo que tenga alta potencia sin importar si se trata de un espacio pequeño. Esto debido a que estos tienen diferentes niveles de potencia para adaptarlo a tus necesidades, y te servirá para todo tipo de espacios sin limitación alguna.

Consumo

El consumo es algo importante a tener en consideración a la hora de comprar estos aparatos, porque así sabremos aproximadamente cuánto dinero se subirá nuestro recibo energético. En un promedio de funcionamiento de 5 horas, un radiador de aceite puede gastar 3,75kWh si es de 750W, hasta 12,50kWh si es de 2500W.

Por este motivo, es importante conocer el consumo energético, y si quieres ahorrar, siempre será bueno optar por un modelo que cuente con una función Eco, para ahorrar más dinero en calefacción.

¿Qué es un radiador de aceite bajo consumo?

Un radiador de aceite bajo consumo es básicamente un sistema de calefacción que funciona gracias al aceite que contiene en su interior. Estos sistemas incorporan unas resistencias eléctricas que permiten calentar dicho aceite haciendo que el sistema sea bastante eficiente.

Estos aparatos concentran una alta temperatura en su superficie, la cual es transferida al lugar que se desee calentar. Este sistema puede resultar mucho más económico para calentar las estancias que los sistemas eléctricos e incluso que los de gas, en especial si hablamos de estancias pequeñas.

¿Para qué sirve un radiador de aceite bajo consumo?

Los calefactores de aceite de bajo consumo básicamente están pensados para ofrecer una temperatura agradable y confortable durante el invierno. Es por este motivo que son elementos de calefacción que no deberían faltar en nuestros hogares.

Pueden servir no solo para calentar las habitaciones de nuestro hogar, sino también para calentar los cuartos de baño. Estos elementos permiten conseguir una temperatura muy agradable en todos los espacios, y así disfrutar de una sensación térmica mucho más agradable dentro de nuestro hogar.

Ventajas que tiene el uso de un radiador de aceite bajo consumo

Este tipo de radiadores tienen muchas ventajas que son interesantes y que podremos aprovechar al tenerlos en casa. Dentro de las principales a tener en cuenta están:

Son sistemas portátiles por lo que podrás llevarlos a diferentes zonas de tu hogar.

No hacen ruido.

Después de ser apagados permiten mantener la temperatura durante unos 30 minutos adicionales.

Se pueden regular fácilmente con su termostato.

La limpieza es sencilla.

No se tendrá ningún tipo de residuos.

Sin embargo, estos sistemas tardarán un poco más en calentarse, y si se utilizan durante muchas horas el consumo energético puede ser bastante elevado. Por lo tanto, estos son aparatos que se deben utilizar de forma concreta, y así evitaremos que la factura de energía sea muy alta.

¿Cuánto gasta un radiador de aceite?

Debemos tener en cuenta que el consumo energético que tiene un radiador de aceite bajo consumo dependerá en gran medida de tres factores:

Potencia del radiador: a mayor potencia del radiador mayor será el consumo energético que se tendrá. Por este motivo, se recomienda seleccionar la potencia adecuada para tu espacio.

a mayor potencia del radiador mayor será el consumo energético que se tendrá. Por este motivo, se recomienda seleccionar la potencia adecuada para tu espacio. Horas de uso: mientras más tiempo se mantenga encendido el radiador más gastará. Por este motivo, siempre será mejor utilizar este tipo de elementos en intervalos cortos de tiempo para evitar un consumo excesivo.

mientras más tiempo se mantenga encendido el radiador más gastará. Por este motivo, siempre será mejor utilizar este tipo de elementos en intervalos cortos de tiempo para evitar un consumo excesivo. Precio kW/h: este dependerá del horario en el que utilicemos nuestro radiador, por lo que tendremos un precio más bajo por la noche. Sin embargo, también dependerá de la potencia contratada por lo que varía mucho dependiendo de cada vivienda.

¿Cuánto tarda en calentar un radiador de aceite bajo consumo?

Estos no calientan las estancias al momento, puesto que el aceite va calentando poco a poco. A medida que el aceite se va calentando, la temperatura del metal va subiendo por lo que es un proceso que es progresivo.

Normalmente tardará unos cuantos minutos en que se tenga una temperatura elevada en el aceite para que se empiece a tener un buen nivel de calefacción. Pero, también el aceite tarda en enfriarse por lo que se compensará este tiempo de calefacción a la perfección.

¿Cómo se limpia un radiador de aceite bajo consumo?

