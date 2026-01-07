Al igual que tú, tus mascotas necesitan estar abrigadas cuando llegan el otoño y el invierno y estar protegidos contra las lluvias y el frio. Para ello, los abrigos impermeables para perros como el Idepet Perros Grandes , pueden resultar una solución muy práctica para que puedan soportar el clima de una forma realmente sencilla, y así tu mascota estará más protegida a la hora de dar sus paseos diarios.

Pero, debido a la gran variedad de opciones que nos encontramos en el mercado, no siempre será fácil escoger una solución práctica para tus necesidades. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente los mejores abrigos para tu mascota para que así puedas aprovechar todos sus beneficios.

¿Cuáles son los mejores abrigos impermeables para perros?

Existen muchas opciones diferentes a tener en cuenta cuando buscamos abrigos impermeables para perros, y no todos tienen la misma calidad. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones del mercado que tienen una muy buena relación calidad-precio. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Abrigo impermeable para perros Idepet Perros Grandes

Abrigo impermeable para perros Idepet Perros Grandes

Este es un abrigo impermeable para perros de alta calidad, que está fabricado con poliéster y algodón, y que es completamente impermeable para el invierno. Viene con una capa interna suave y cálida para que tu perro esté protegido del frío intenso. Está disponible en 4 colores diferentes y en tallas desde la XL hasta la XXXXXL, lo que lo hace perfecto para perros de un tamaño mediano hasta los más grandes.

Es perfecto tanto para el uso en interiores como en exteriores, lo que permitirá conseguir una gran comodidad para tu mascota. Se aconseja medir el tamaño de tu perro antes de comprar, para que puedas elegir la talla que mejor se adecúe al mismo. Es totalmente lavable en máquina, por lo que la limpieza será muy sencilla. Además, cuenta con un diseño reflectante que te garantizará que tu perro estará totalmente seguro por la noche, y con su diseño de cremallera permite que sea muy cómodo de poner y quitar.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "cumple por completo con su función, evita que el perro se moje y con sus partes reflectantes no tendrás problema si sale a correr y no lo vez". Por otra parte, aseguran que "es un abrigo que viene bien forrado y que tiene una muy buena impermeabilización". Este modelo tiene una calidad muy buena y mantendrá a tu perro siempre protegido.

2. Abrigo impermeable para perros Bwiv CORGI-10001

Abrigo impermeable para perros Bwiv CORGI-10001

Este es un modelo de abrigo impermeable para perros que está fabricado con tela de alta calidad, que mantendrá a tu mascota seca en días de lluvia. También es a prueba de viento, y ofrece una excelente protección para tu mascota. Tiene un agujero abierto para que coloques la correa sin ningún problema, y está diseñado especialmente para que puedas usar incluso cuerdas gruesas sin ningún tipo de problemas.

Gracias a este abrigo podrás salir con tu perro durante el invierno y protege contra el frío de una forma efectiva. Tiene un cierre ajustable que permite que se adapte a la perfección a tu perro, y que así pueda tener el ajuste necesario para cualquier tipo de perro. Este modelo es para perros grandes, y está disponible en tallas desde la XXXL hasta la XXXXXXL, dependiendo de la raza y tamaño de tu perro.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivos, asegurando que "resiste perfectamente a la lluvia, y el forro polar interior protege a la perfección del frío". También destacan que "queda como un guante, se siente muy cómodo y el perro camina sin ninguna dificultad, además es de capa fina parra más comodidad". Es un modelo muy útil y fácil de poner, además de que es un producto barato.

3. Abrigo impermeable para perros Etechydra LT0002MC-G-XS

Abrigo impermeable para perros Etechydra LT0002MC-G-XS

Sin duda este es un abrigo impermeable para perros que debes tener en consideración, en especial porque está fabricado de tela impermeable de alta calidad. No tienes que preocuparte por la lluvia ligera ni por la nieve, porque tu perro estará completamente protegido. Es un abrigo muy suave, hecho con franela, y que es cómodo y cálido para los días de más frío.

También incorpora una capucha desmontable que permite mantener a tu perro completamente cómodo y cálido. Tiene una cremallera impermeable, y es reflectante, para que no vayas a tener ningún problema por la noche. Está disponible en tamaños desde XS a XXL, de esta forma podrás escoger el que mejor se adapte al tamaño de tu perro. Se ajusta completamente a tu perro por debajo del abdomen, y es reversible para usarlo tanto en el otoño como en el invierno.

Quienes han comprado este modelo tienen reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "el abrigo queda perfecto, está muy bien forrado por dentro y es calentito". Además, destacan que "es estupendo para el frío, el perro puede salir a pasear y llega completamente seco y calentito a casa". Este es un abrigo para perros de alta calidad, y que tiene un ajuste perfecto para la mayoría de mascotas.

4. Abrigo impermeable para perros IREENUO HDDDE-UK-PLUSH

Abrigo impermeable para perros IREENUO HDDDE-UK-PLUSH

Este es un abrigo para perros medianos o grandes, el cual cuenta con un material impermeable profesional. Este ayuda a evitar la lluvia y la suciedad, que se resbala sobre la superficie de una forma realmente sencilla. Ofrece una gran libertad de movimiento, por lo que el perro estará completamente cómodo. Su forro de poliéster, proporciona calidez, y comodidad a tu perro.

Este abrigo tiene tiras reflectantes para que puedas ver a tu perro en condiciones de poca luz sin ningún tipo de inconvenientes. De esta forma, en la noche tu perro estará completamente protegido, y los coches podrán verlo fácilmente. Su sistema de cierre está fabricado con velcro que permite ajustarlo a la perfección a tu perro. Este modelo se encuentra disponible en tallas desde la L hasta la XXXXXL, por lo que es ideal para perros medianos y grandes.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene muy buena calidad, es perfecto para el invierno y su forro polar hace que el perro vaya bien abrigado durante el invierno". Por otra parte, aseguran que "es un modelo muy cómodo que no se mueve ni se despega, y las medidas son tal y como las explica la marca". Es una muy buena opción con una gran calidad y un buen precio.

5. Abrigo impermeable para perros Idepet perros pequeños y grandes

Abrigo impermeable para perros Idepet perros pequeños y grandes

Es un modelo de muy buena calidad, el cual está fabricado en nylon y poliéster de alta calidad, lo que permite tener siempre una gran comodidad al usarlo. Es completamente impermeable, manteniendo a tu perro caliente y seco cuando hace mucho frío o cuando llueve. Tiene una anilla en forma de D a cada lado de la cremallera, lo que permite enganchar la correa fácilmente para pasear a tu perro.

Está disponible en cinco colores diferentes, y en tallas desde la S hasta la XXXXXL, por lo que podrás encontrarlo disponible para perros desde pequeños hasta grandes sin ningún tipo de problemas. Para comprar la talla que se adapte a tu perro debes asegurarte de medirlo bien y así escoger la talla adecuada. Puede resistir fácilmente tanto la lluvia como la nieve sin ningún tipo de inconvenientes.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas asegurando que "las tallas son correctas, no pesan nada, además de que son muy fáciles de poner, y su tacto es suave, blandito y agradable". También destacan que "se ve de muy buena calidad, es muy fácil de poner y las anillas son muy cómodas para poner la correa". Es una muy buena opción, pero debes asegurarte de medir bien a tu perro para pedir la talla adecuada para el mismo.

6. Abrigo impermeable para perros Idepet Reflectante perros grandes

Abrigo impermeable para perros Idepet Reflectante perros grandes

Este es un abrigo que está pensado para mantener a tu mascota completamente abrigada y cómoda sin importar si hace frío, si llueve o si hay nieve. Es un abrigo que es fácil de limpiar porque se puede lavar fácilmente a máquina y a mano para mantenerlo completamente limpio. Cuenta con un diseño reflectante, lo que permite que los perros puedan permanecer seguros incluso durante la noche sin ningún tipo de problemas.

Cuenta con una hebilla desmontable, que puede ser muy útil para que el perro esté siempre seguro. Gracias a su cremallera, se puede tener un ajuste perfecto, y hará que tu perro se encuentre siempre cómodo. Es perfecto para la mayoría de perros grandes y está disponible en tallas desde la XL hasta la XXXXXXL.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un buen producto, que se ajusta a la perfección, es impermeable, reflectante y abriga bastante". Además, destacan que "es muy bueno, queda como un guante, y tiene un muy buen recubrimiento de tela impermeable para la lluvia o para la nieve". Es un modelo de muy buena calidad, y que tiene un tejido muy resistente para soportar las actividades diarias de tu perro sin problemas.

7. Abrigo impermeable para perros Eastlion HJM0001-B

Abrigo impermeable para perros Eastlion HJM0001-B

Se trata de un abrigo para perros pequeños o medianos, lo que permitirá que puedas elegir un modelo que se ajuste a la perfección a tu perro. Está fabricado con una superficie de tela impermeable y que es resistente al viento, manteniendo a tu perro completamente seco y cómodo en todo tipo de condiciones. Permiten mantenerlo completamente abrigado tanto durante el otoño como durante el invierno.

Cuenta con dos anillos en D, que permite conectar fácilmente la correa, lo que permitirá que puedas llevar a tu mascota con más comodidad. Cuenta además con un cierre de botones y de hebilla lo que garantizará un agarre completamente seguro. Está disponible en tallas desde la XS hasta la XXL, por lo que es ideal para perros que sean pequeños a medianos, pero no para perros grandes.

Las reseñas que tienen los usuarios respecto a este modelo son muy positivas, asegurando "es muy cómodo al llevar el arnés ya incorporado, y las tallas son acorde con las que afirma el fabricante". También destacan que "es perfecto, es muy calentito y es fácil de poner en especial cuando ya tienes mucha práctica". Es una buena opción, en especial si estás buscando un modelo que sea barato de un chaleco impermeable para perros.

Recomendaciones para escoger un abrigo impermeable para perros: ¿Qué tener en cuenta?

No cualquier abrigo impermeable para perros valdrá para tu mascota, motivo por el cual tienes que escogerlos muy bien. En todo caso, para tomar una buena decisión de compra tendrás que fijarte en los siguientes puntos clave:

Raza y tamaño de tu perro

Es importante tener en cuenta la raza y el tamaño de tu perro, porque de esta forma podrás escoger aquel que se adecúe a la perfección a tu mascota. Si tu perro tiene poco pelo tendrás que escoger un abrigo más grueso, en especial porque de esta forma tu perro no pasará frío.

También debes tener en cuenta la edad de tu mascota, porque si es muy pequeño estos suelen tolerar un poco menos las temperaturas bajas, al igual que los perros de cierta edad. Además, en los cachorros, es importante comprar un tamaño un poco más grande porque estos perros suelen crecer rápidamente.

Tejido

Es importante tener en cuenta que los abrigos para perros deben dar calor, pero no tanto como para sofocarlo. Por este motivo, los que vienen con forros internos de poliéster o algodón son una elección mucho mejor. Si están hechos con lana, fieltro u otros materiales muy cálidos pueden generar demasiado calor para tu perro.

Además, debes asegurarte de que sea completamente impermeable, y que sea muy fácil de limpiar, por lo que si se puede lavar en máquina será mucho mejor.

Clima de la zona

El clima será un factor importante a la hora de escoger este tipo de accesorios para tu perro. En caso de que llueva mucho, pero las temperaturas no sean demasiado bajas puede que lo mejor sea un tejido impermeable o una capa que proteja a tu mascota de la lluvia, pero sin que le de calor.

Por otra parte, si el clima se torna muy frío y hay nieve, siempre debes buscar una opción que abrigue bien a tu perro. De esta forma, tu mascota no tendrá que pasar frío, y no estará temblando durante todo el invierno.

¿Qué es un abrigo impermeable para perros?

Los abrigos impermeables para perros son básicamente una prenda de vestir que permite proteger frente al frío del medio ambiente. Están elaborados en tejidos impermeables que evitarán el paso del agua y así tu mascota permanecerá completamente seca durante el invierno.

Además, muchos tienen un tejido interno que permite que se de el calor necesario para no pasar frío en la época más fría del año. Es un accesorio básico si tu perro está acostumbrado a estar dentro de una vivienda, porque al salir al exterior no tendrá que pasar demasiado frío.

¿Para qué sirve un abrigo impermeable para perros?

La función primordial de este tipo de prendas para perros es proteger a tu perro del frío durante las épocas más frías del año. Esto evitará que el cambio de temperatura sea demasiado brusco al salir a la calle, y así tu perro estará siempre cómodo y no sufrirá de frío.

Es básicamente el equivalente de un abrigo y una bufanda para salir a la calle, y así podrás asegurarte de que tu mascota esté protegida contra el frío. Dependiendo del tipo de perro, necesitarás un abrigo que sea más grueso o más delgado, porque en función de su capa de pelaje podrá soportar más frío o menos frío.

Ventajas que tienen los abrigos impermeables para perros

Existen muchas ventajas de tener este tipo de abrigos para perros, en especial si escoges uno que sea ideal para tu mascota. Dentro de las principales a considerar están:

Evitan los cambios bruscos de temperatura cuando se sale a la calle.

Tu perro no se mojará en su lomo o pecho cuando esté lloviendo.

Permiten mantener a tu mascota limpia.

Ofrecen protección contra los rasguños.

Sin embargo, estos son elementos que pueden resultar incómodos, por lo que debes escoger un modelo que sea muy suave. Además, si escoges un modelo demasiado grueso, podría generar demasiado calor para tu perro y llegar a sofocarlo.

¿Son necesarios los abrigos para perros?

Debes considerar que, un abrigo para perro siempre que sea de buena calidad no tiene que generar ningún tipo de molestia. En todo caso, estos accesorios permiten mejorar en gran medida la higiene de las mascotas, en especial durante el invierno, poque la lluvia suele ensuciar mucho más a las mascotas.

Además, hay unos perros que son más sensibles al frío y la humedad que otros, como los de pelo corto que si requieren de este tipo de protección. Si tu perro es de alguna raza que soporta bien el frío como un husky siberiano o un San Bernardo, puede que este accesorio no sea necesario.

¿Cómo se escoge la talla de los abrigos para perros?

Ten en cuenta que, muchas de las quejas que tienen los usuarios a la hora de comprar este tipo de abrigos para perros es que la talla no les queda bien. Si la talla es la incorrecta, esto podría generar una gran incomodidad y limitar la libertad de movimientos para tu perro.

Pero, para acertar en la elección de las tallas, tienes que tomar las medidas alrededor del cuello del perro y alrededor del pecho en la parte más ancha. También será importante tener en cuenta que el largo se debe tomar desde la base del cuello hasta la base de la cola.

En caso de que el tamaño del perro te resulte en un tamaño intermedio entre dos tallas siempre debes escoger una talla por encima. Si escoges la talla por debajo el abrigo podría quedar demasiado ajustado lo que puede generar una gran incomodidad a tu mascota a la hora de moverse.

Tipos de abrigos para perros

Existen diferentes tipos de abrigos para perros entre los cuales puedes escoger, los principales que debes tener en cuenta son:

Impermeables: este tipo de abrigos tienen una protección contra la lluvia, la humedad y la lluvia, siendo muy aconsejables para evitar la humedad.

este tipo de abrigos tienen una protección contra la lluvia, la humedad y la lluvia, siendo muy aconsejables para evitar la humedad. Con capucha: este tipo de abrigos tienen una capucha que permite proteger también la cabeza de tu perro en caso de que llueva demasiado.

este tipo de abrigos tienen una capucha que permite proteger también la cabeza de tu perro en caso de que llueva demasiado. Reflectantes: son perfectos si sacas mucho a tu mascota por la noche, puesto que así tu mascota será visible cuando las condiciones de luz no sean óptimas.

Es importante tener en consideración que la mayoría de los abrigos para perros son en forma de chalecos, puesto que los que son enteros pueden resultar un poco más incómodos. Con el diseño de chaleco será más que suficiente para mantenerlos en perfecto estado.

¿Cuándo usar un abrigo para tu perro?

Es importante tener en cuenta que la temperatura corporal de tus mascotas es más elevada que la de un humano, y suele ser de 38°C. Por este motivo, los perros suelen pasarla peor durante el verano que durante el invierno.

Si los paseos son intensos, puede sacarle el chaleco a tu perro para que no vaya a tener demasiado calor. Los perros de razas pequeñas suelen regular menos la temperatura, por lo que en estos perros puede ser necesario el abrigo para evitar que pasen frío.