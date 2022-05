Si necesitas pasar muchas horas al día de pie, debes tener en cuenta que lo mejor es tener un calzado que sea lo más cómodo posible. Para ello, una muy buena opción es optar por los zapatos Crocs como los Literide Clog , que se adaptarán a la perfección a la forma de tus pies, siendo una muy buena opción para evitar lesiones o enfermedades.

Y para ponerte fácil la elección de tus chulísimos (y prácticos) crocs, hoy hemos seleccionado 8 excelentes opciones unisex para adultos y 2 modelos perfectos para niños. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Crocs unisex para adultos Literide Clog

Sin duda alguna, estos son unos de los mejores zuecos Crocs que te encontrarás en el mercado, y que te darán una gran comodidad para tu pie. Están fabricados con un material sintético, que aportará una gran comodidad en cada pisada, lo que te permitirá estar varias horas de pie sin ningún tipo de problemas.

Su suela está fabricada en elastómeros termoplásticos de muy buena calidad, que aportará un soporte perfecto en cada pisada, y que te permitirá tener una gran comodidad. Cuentan con un tacón plano que es ideal para cualquier ocasión, y un cierre pull on que hace que se puedan colocar y quitar de una forma muy sencilla. Este tiene una talla holgada y la anchura del zapato es media.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son muy cómodos, versátiles, impermeables, transpirables y muy bonitos con una gran comodidad para tus pies". Por otra parte, destacan que "son muy bonitos y cómodos, y son el modelo más elegante que encuentras en toda la colección de Crocs". Esta es una muy buena opción a considerar, y está disponible en múltiples colores para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus gustos.

2. Crocs unisex para adultos Bistro

Estos son unos zuecos de Crocs que tienen un diseño sobrio, muy elegante, y que aportan una gran comodidad al caminar. Cuentan con un material exterior sintético, sin orificios en su parte frontal, lo que permite proteger tus pies de líquidos de una forma muy práctica. Cuentan con una cómoda correa de agarre en su parte trasera que evitará que se salgan mientras caminas, y mantiene tu pie firme en el zapato.

Su suela está fabricada con caucho sintético, lo que permite que puedas estar de pie o caminar por horas sin que vayas a tener ningún tipo de dolor en tus pies. Cuentan con un cierre sin cordones, lo que hace que sea muy cómodo de quitar y poner. En cuanto a su tacón, es plano con una elevación de tan solo 1 cm. Está disponible en múltiples tallas y en varios colores para que escojas el que más te gusta.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "estos son muy buenos para trabajar en una cocina, y su suela es muy buena porque no te resbalas, además de ser muy cómodos". También destacan que "son de buena calidad, pero su talla es un poco grande, por lo que es recomendable pedir una talla menos de la habitual". Son unos zuecos de muy buena calidad, y tienen un agarre muy bueno, por lo que no te caerás incluso en suelos resbaladizos.

3. Crocs unisex para adultos Classic Lined Clog

Se trata de una muy buena opción, en especial porque cuentan con un diseño clásico, con orificios para que tu pie pueda transpirar sin problemas. Además, en su interior vienen con un revestimiento dual comfort, que permitirá que tus pies se mantengan cómodos y calentitos, lo que permite que sean perfectos para soportar el frío sin ningún tipo de inconvenientes.

Cuentan con una fabricación en material sintético de alta calidad, para brindarles tanto resistencia como comodidad. Su sistema de cierre sin cordones hace que sea muy fácil de quitar y poner en todas las ocasiones, y su tacón plano permite que puedas conseguir una gran comodidad. Cuentan con una correa de talón pivotante que permite un ajuste completamente seguro. Además, su suela es muy liviana, por lo que no dejará ningún tipo de marcas en el suelo.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "son unas muy buenas zapatillas, son fáciles de poner, no se resbalan, no se deforman y el pelito que traen da calor en los pies". Además, destacan que "son una muy buena opción para el invierno o tiempo frío, aunque se recomienda usar medias en caso de que se vayan a utilizar por mucho tiempo seguido". Esta es una opción bastante interesante a tener en cuenta, en especial por su forro y están disponibles en diferentes colores.

4. Crocs unisex para adultos Classic

Es uno de los modelos más clásicos que encontrarás en la marca Crocs, y que tienen una fabricación en material sintético sin ningún tipo de forro interno. Su suela es de material sintético, lo que permite que puedas tener una gran comodidad al utilizarlos, absorbiendo por completo los impactos que se producen al caminar. Viene con una tira trasera, con la cual se conseguirá un ajuste perfecto.

Tienen orificios de ventilación, lo que te permitirá mantener tus pies siempre frescos, siendo perfectos para usarlos incluso durante el verano. La altura del tacón es de 1cm, y es completamente plano para ofrecer una gran comodidad al caminar. Se encuentran fabricados en un 100% croslite, y están disponibles en múltiples colores para que puedas escoger el que mejor se ajuste a tu estilo.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "son realmente cómodos, en especial para el uso intensivo, y se pueden usar en todos los contextos sin que el pie se vaya a resentir". Por otra parte, destacan que "son muy cómodos, duran mucho sin desgastarse, son geniales, y su goma no es endeble en absoluto". Es sin duda una opción muy interesante a considerar, en especial porque aportan una gran comodidad a la hora de utilizarlas.

5. Crocs unisex para adultos Baya

Esta es una variación del modelo Crocs Classic, y que están fabricados en materiales que son muy livianos y resistentes al mismo tiempo. Tienen un sistema de ventilación avanzado, lo que permitirá que tus pies puedan transpirar y eliminar el agua y los residuos sin ningún problema. Su suela es muy cómoda, y liviana sin dejar ningún tipo de marcas en el suelo.

Por otra parte, cuentan con una correa en el talón pivotante, que proporciona un ajuste completamente seguro. Su sistema de ventilación avanzada cuenta con aberturas que tienen el logotipo de Crocs, para aportarles un estilo único. Este modelo se encuentra disponible en una gran variedad de colores para que puedas escoger los que vayan mejor con tu estilo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unos zapatos ideales si trabajas mucho tiempo de pie, con una buena adaptabilidad, siendo muy cómodos ". También destacan que "son una maravilla, merece la pena por completo, el pie no suda, tienen aireación y son muy ligeras". Sin duda estos son unos zuecos que tienen una gran comodidad y que te permiten mantener tus pies muy bien ventilados gracias a su sistema de ventilación especial.

6. Crocs unisex para adultos Specialist II Vent Clog

Estos son unos zuecos de Crocs especialmente pensados para el trabajo, y que permiten aportar una gran comodidad. Se destacan por ser muy fáciles de limpiar, por ser completamente impermeables, antideslizantes y ligeros. Esto aportará mucha comodidad incluso en las largas jornadas de trabajo, para que tus pies puedan estar suficientemente cómodos, y sin que te vayan a producir ningún tipo de dolor.

Están fabricados con un material de caucho de alta calidad, y con una suela de etilvinilacetato, sin ningún tipo de forro. Este modelo no cuenta con orificios de ventilación, por lo que ante cualquier derrame de líquidos tus pies estarán completamente protegidos. Tienen un cierre sin cordones, no tienen tacón, y su talla es ancha, lo que permitirá que tengas un gran nivel de confort al utilizarla.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "la talla es la correcta, quedan como un guante, y son unos zapatos que son muy cómodos". Además, destacan que "son perfectos para el jardín, y mantienen el pie ventilado a pesar de no tener agujeros en la parte superior". Estos son unos zuecos que son muy flexibles, sólidos y que son muy fáciles de limpiar, y además no resbalan.

7. Crocs unisex para adultos Classic All Terrain Clog

Se trata de unos zuecos Crocs que tienen una muy buena relación calidad-precio, y que están pensados para todas las personas que buscan la aventura. Estos cuentan con una fabricación en material sintético al igual que la suela, y un cierre sin cordones. Cuentan con una correa ajustable en su parte trasera para lograr el ajuste perfecto del zapato a tu pie sin que se vaya a salir.

Su talla es ancha, por lo que aportará a tus pies una gran comodidad. Cuentan con múltiples agujeros de ventilación, lo que permitirá que puedas disfrutar de la máxima comodidad posible. Están disponibles en una gran variedad de colores para que escojas los que mejor se ajusten a tus necesidades.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "se ven de buen material, están muy cómodos, y son perfectos para llevarlos durante todo el día". Por otra parte, destacan que "son muy cómodos, los velcros al final son de buena calidad y los colores son muy vivos sin llegar a ser estridentes a la vista". Esta es una muy buena opción a considerar, en especial porque son muy resistentes.

8. Crocs unisex para adultos Crocband

Si buscas unos zuecos Crocs para adultos baratos, no cabe duda de que estos serán una muy buena opción para ti. Tienen una elaboración en material sintético, y una suela sintética con una muy buena calidad. Su cierre sin cordones te permite tener siempre la máxima comodidad posible a la hora de utilizarlos.

Cuentan con un tacón de 1cm de alto que es completamente plano, y en su suela te encuentras con una raya deportiva que diferencia a este modelo de otros. Tiene orificios de ventilación superiores, y una correa pivotante en su parte trasera, lo que permite un ajuste perfecto. Están disponibles en diferentes colores para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades, y todos cuentan con su diseño especial en la suela con rayas de diferentes colores que combinan con el color del zapato.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son muy cómodos, para andar 7 horas a día son perfectas, y se lavan muy fácilmente con lejía sin que se vayan a dañar". También destacan que "es un producto de buena calidad, aunque este modelo viene con una numeración corta, por lo que es mejor pedir una talla más grande de la tradicional". Son una opción muy interesante, en especial porque vienen con un estilo perfecto para cualquier tipo de ocasión.

9. Crocs unisex para niños Classic Clog K

Se trata del modelo clásico de Crocs, adaptado especialmente para los más peques, con un diseño que es muy cómodo. Están fabricados en caucho sin forro, lo que permite que se tenga una gran comodidad. Su suela está fabricada en etilvinilacetato, con un cierre sin cordones lo que hace que sean muy fáciles de poner y quitar.

Cuentan con un tacón que tiene una altura de 1.56 cm, lo que permite que se pueda tener una gran comodidad a la hora de utilizarlos. Están disponibles en múltiples colores entre los cuales escoger, lo que permitirá que puedas conseguir uno que se ajuste a tus necesidades. Con su correa pivotante, le da un ajuste seguro, para que el zapato no se vaya a soltar. También cuentan con orificios de ventilación para evitar el sudor en los pies.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "la calidad-precio es inmejorable, merecen la pena por completo, porque tienen una gran calidad para el calzado infantil". También destacan que "no tienen comparación, el pie no suda, tienen aireación por toda la superficie, y el material es muy bueno". Esta es una opción muy interesante a tener en cuenta, en especial si buscas que los más peques de la casa estén cómodos.

10. Crocs unisex para niños Crocband II Sandal

Se trata de un modelo que se destaca por tener un revestimiento sintético de espuma, y que es ideal para el buen tiempo, puesto que los pies estarán muy frescos. Gracias a sus orificios de ventilación, estas sandalias serán perfectas para para evitar el sudor de los pies durante el verano.

Cuentan con un cierre sin cordones, y una altura del tacón de 2.66cm, y su diseño de tacón es plano. Cuentan con una línea deportiva, lo que le confiere una gran comodidad a la hora de usarlos y permite que puedas disfrutar de un gran estilo. Son perfectos para llevar todo el día sin ningún tipo de inconvenientes.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo asegurando que "son unas sandalias perfectas para el verano, y se limpian con mucha facilidad, simplemente en el grifo". Por otra parte, destacan que "son unas sandalias perfectas para la piscina y la playa, con un velcro en el tobillo para lograr un ajuste perfecto". Es una muy buena opción para los más peques, para que tengan sus pies muy cómodos y frescos durante el verano.

Consejos para elegir unos Crocs para ti: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar unos zuecos Crocs, debes tener en consideración algunos aspectos que te serán de gran utilidad. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Comodidad y sujeción

Es crucial escoger un modelo que se destaque por ofrecer una perfecta sujeción y que te permita tener una gran comodidad. Ten en cuenta que, la suela debe ser lo suficientemente suave, para que puedas estar de pie en tus zapatos de una forma muy cómoda, porque serán perfectos para evitar la presión en las articulaciones.

La sujeción es crucial, porque te ahorrará posibles accidentes, caídas, o que se vayan a salir constantemente. Lo ideal es que tengan una tira en el talón que se pueda ajustar, para que puedas utilizar fácilmente este tipo de zapatos.

Ventilación

Es crucial que tus pies puedan respirar, y por este motivo, debes asegurarte de que cuenten con una muy buena transpirabilidad. En la mayoría de los casos, estos cuentan con orificios que permitirán la libre circulación de aire, y que evitarán que tus pies suden.

Sin embargo, debes tener en cuenta que estas ranuras pueden dejar tus pies más expuestos a la suciedad. Por otra parte, si el calzado no transpira bien podría producir problemas en tus pies como los hongos.

Suela

La suela es un aspecto muy importante a considerar, en especial porque esta tiene que ser completamente antideslizante. Esto con la finalidad de que se pueda evitar cualquier tipo de accidentes, en especial si hablamos de modelos que se van a usar en ambientes donde pueda haber algún derrame de líquidos.

De esta forma, se podrán prevenir de una forma muy efectiva los diferentes resbalones o las caídas. Por este motivo, siempre será crucial que la suela tena una buena adherencia para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

¿Con tacón o sin tacón?

Algunas personas se sienten mucho más cómodas con un calzado que sea plano, mientras que otras no soportan las suelas a ras del suelo. En todos los casos, lo mejor será optar por aquellas que no sean completamente planas, porque no favorecen las posturas ni el equilibrio corporal. Normalmente es muy bueno que se tenga más de 1 cm de tacón porque de esta forma, podrás conseguir una mejor posición.

¿Qué son los Crocs?

Los Crocs son una especie de zuecos que permiten que se tenga una gran comodidad a la hora de caminar. Están diseñados con materiales que son muy suaves, y que permiten tener un apoyo muy suave y que evitarán que tengas dolor en tus pies incluso después de jornadas largas.

Este tipo de zapatos por lo general permiten mantener una gran comodidad, y se adaptarán a la perfección a tus pies.

¿Para qué sirven los zapatos Crocs?

El uso de zapatos Crocs, cada vez es más común, en especial porque aportan una gran comodidad cuando se necesita estar de pie por mucho tiempo. Normalmente este es un calzado muy utilizado por cocineros, personal sanitario, o simplemente para estar en casa con la mayor comodidad posible.

Estos son unos zapatos que resultarán muy cómodos a la hora de estar por períodos muy largos de tiempo. Esto gracias a que con su forma anatómica podrás aprovechar para tener una gran comodidad sin que tus pies vayan a sufrir y que tu espalda este siempre en óptimas condiciones.

Ventajas que tienen los Crocs

Utilizar Crocs a diario puede tener muchas ventajas interesantes dentro de las cuales nos encontramos con:

Tus pies transpirarán muy bien.

Son muy fáciles de lavar y son impermeables.

Al ser antideslizantes no te resbalarás.

Sujetan bien el pie gracias a que cuentan con una tira posterior.

Evitarán la aparición de cayos, durezas y juanetes.

Reducen significativamente los dolores de espalda.

Son fáciles de poner y quitar.

Como puedes ver, son muchas las ventajas que aportarán este tipo de zapatos, y que te permitirán tener una gran comodidad en tus pies. Gracias a estos zapatos tus pies estarán mucho más cómodos, y no tendrás ningún tipo de dolores.

¿Cómo utilizar correctamente el calzado zueco?

Si vas a comprar unos zuecos bien sea porque los vas a utilizar para trabajar o simplemente para estar en casa, debes tener en cuenta algunas recomendaciones:

Si vas a usar calcetines, estos deben ser suaves, absorbentes y quedar bien ajustados al pie.

Cada vez que te quites el calzado deberías limpiar tus pies con jabón suave para evitar posibles infecciones.

Presta especial atención a las membranas entre tus dedos para evitar que aparezcan infecciones.

Si presentas cualquier problema, lo mejor es acudir a un especialista.

¿Cómo limpiar correctamente los zuecos Crocs?

Es importante higienizar con mucha regularidad los zuecos para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Para higienizarlos tendrás que asegurarte de fijarte en su material porque no todos se pueden limpiar de la misma forma.

Los de goma EVA suelen soportar una temperatura máxima de 30°C, mientras que los termoplásticos son muy resistentes soportando hasta los 140°C. Normalmente, lo ideal es que los laves con agua y jabón para desinfectarlos correctamente, evitando de esta forma que las infecciones puedan prosperar. Recuerda que, de un buen aseo dependerá que no vayas a causar ningún tipo de daños en tus pies.