El juez Pedraz levanta el secreto de sumario de la pieza separara de las cloacas del PSOE

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha levantado el secreto de las actuaciones de la pieza separada que mantuvo bajo secreto en el caso de la cloaca del PSOE.

El juez levantó la pasada semana el secreto de las actuaciones de la pieza en la que investigaba las presuntas prácticas ilícitas de la cloaca liderada por Leire Díez y el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. Así, se dio a conocer el contenido de varias agendas de Leire Díez y varios informes de la UCO de la Guardia Civil que apuntaban a presiones por parte de los socialistas para influenciar en los casos en los que se investigaba la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Sin embargo, mantuvo bajo secreto una pieza en la que investigaba, según aseguraron fuentes jurídicas a Libertad Digital, una "pequeña parte" de los contratos adjudicados por la SEPI.

Según el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado instructor de la Audiencia Nacional ha ordenado "alzar el secreto de la pieza separada JG 150/2025-01 para todas las partes personadas". Esta pieza correspondería a las actuaciones recientes ordenadas por el juez Santiago Pedraz, como la orden de entrada y registro de la empresa Tubos Reunidos SL, sociedad que formaba parte del complejo entramado societario ideado por la trama SEPI para cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

De hecho, la empresa ha conocido la pasada semana la salida como consejero de Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, que atribuyó su desvinculación a la situación concursal de la empresa. El juez Pedraz también realizó un requerimiento de información en la sede nacional de la SEPI. Las diligencias estaban encaminadas a buscar pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama investigada por Pedraz. La empresa Tubos Reunidos fue una de las señaladas en diciembre de 2025, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar y cercano a Santos Cerdán.