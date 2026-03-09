Debes tener en cuenta que elegir el mejor exprimidor de naranjas para tu hogar es algo realmente sencillo. Pero debes fijarte muy bien en que este cumpla con todas tus necesidades para que puedas conseguir el mejor zumo de frutas en el menor tiempo posible. Algunos factores como tu presupuesto, las dimensiones que tenga o la potencia pueden ser importantes.

En el mercado te encontrarás con una gran variedad de opciones entre las cuales elegir, pero no todas tienen la misma calidad. Por este motivo hemos seleccionado en este post las mejores opciones que podrás encontrar para escoger un exprimidor de naranjas de alta calidad. De esta forma, tomar una decisión de compra acertada será mucho más sencillo.

Así que, si quieres tener zumo fresco en tu cocina te invitamos a que no te pierdas los modelos que tenemos para ti.

¿Cuáles son los mejores exprimidores eléctricos?

El zumo de naranja es un clásico que se hace en casa, en especial si no quieres hacerlo a mano, para que puedas aprovechar al máximo la fruta. Por este motivo, hemos seleccionado las mejores opciones para que puedas tener un buen exprimidor de naranjas eléctrico, para que tengas más comodidad. Así que, si quieres cambar tu exprimidor de naranjas manual o quieres comprar tu primer exprimidor, tenemos lo que buscas.

Estos son los mejores exprimidores de naranjas eléctricos:

1. Exprimidor eléctrico de naranjas Philips Avance HR2752/90

Exprimidor eléctrico de naranjas Philips Avance

Si buscas una buena opción para extraer el zumo por completo de tus naranjas, y además un diseño único, este es tu exprimidor. Especialmente porque cuenta con un motor muy silencioso, que te permitirá exprimir sin ruidos molestos. Su sistema antigoteo es muy bueno, evitando así dejar desastres en tu cocina.

Tiene un recoge cable integrado, y unas patas antideslizantes que evitarán que se resbale mientras que preparas tus zumos. Ofrece un sistema de flujo directo al vaso, y sus acabados tanto mate como brillantes le confieren una gran elegancia a este modelo. Tiene un motor de 85W, que es suficiente para exprimir todas tus naranjas fácilmente. Además, cuenta con una cubierta para mantenerlo completamente libre de polvo y listo para usar.

Este modelo tiene muchos puntos positivos que debes tener en cuenta, asegurando que "es un muy buen exprimidor, y es mejor que los clásicos". También afirman que "es una maravilla, aprovechando hasta la última gota de la naranja, siendo super silencioso y sin hacer ningún esfuerzo". Este modelo cuenta con una gran eficacia, y con sus aspas pronunciadas lograrás extraer la mayor cantidad de zumo posible.

2. Exprimidor de naranjas eléctrico Russell Hobbs Classics 22760-56

Exprimidor de naranjas eléctrico Russell Hobbs Classics

Es uno de los mejores modelos que podrás encontrar en el mercado al hablar de exprimidores de naranjas eléctricos. Está diseñado con un cuerpo en acero cepillado, que le confiere un acabado muy elegante y resistente. Cuenta con un cono que comienza a girar de inmediato cuando recibe presión en la parte superior, y con su función de cambio de dirección de giro podrás conseguir la máxima extracción de zumo posible.

Este modelo incluye 2 conos exprimidores, lo que lo hace ideal para naranjas y pomelos, así como para limones o limas. Cuenta con una boquilla de acero inoxidable que tiene una función antigoteo, y permite el llenado de vasos altos sin ningún tipo de problema. Su potente motor de 60W, permite que puedas tener siempre un rendimiento alto, y cuenta con un recoge cable en la base para que sea más fácil de guardar mientras no lo usas.

Este es un modelo que tiene opiniones muy buenas asegurando que "es fantástico por su diseño, combinando perfectamente con otros electrodomésticos". Por otra parte, afirman que "funciona muy bien, y permite un lavado rápido porque es fácil de desarmar". Algunos usuarios afirman que la pestaña por donde sale el zumo es muy débil, por lo que debes tener mucho cuidado para no partirla.

3. Exprimidor eléctrico de naranjas Cecotec EssentialVita

Exprimidor eléctrico de naranjas Cecotec EssentialVita

Si te gusta empezar el día con zumo de naranja natural, probablemente ya sabes que no todos los exprimidores ofrecen la misma potencia ni la misma comodidad. El Cecotec Exprimidor eléctrico de brazo EssentialVita Hyden 600 Steel es uno de los modelos más interesantes del mercado para quienes buscan exprimir cítricos rápidamente, sin esfuerzo y con resultados profesionales.

Con 600 W de potencia, brazo de presión y filtro de acero inoxidable, este exprimidor está diseñado para aprovechar al máximo cada fruta y obtener zumos más intensos, con menos pulpa no deseada y sin complicaciones de limpieza.

¿Por qué elegir el Cecotec EssentialVita Hyden 600 Steel?

Este exprimidor eléctrico destaca por combinar potencia, comodidad y limpieza fácil, tres factores clave cuando se usa a diario en la cocina.

Entre sus puntos fuertes encontramos:

Motor potente de 600 W para exprimir rápidamente cualquier cítrico.

Brazo de presión ergonómico que evita tener que hacer fuerza.

Filtro de acero inoxidable para un zumo más limpio y sabroso.

Dos conos desmontables para distintos tamaños de fruta.

Sistema antigoteo que evita manchas en la encimera.

Piezas aptas para lavavajillas, facilitando la limpieza.

Además, cuenta con más de 1.900 valoraciones de usuarios, lo que lo convierte en uno de los exprimidores más conocidos de la marca.

Según los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "es un exprimidor que es muy silencioso, y no hay que hacer esfuerzo para exprimir". También es "una maravilla para hacer zumos porque se hace una gran cantidad en muy poco tiempo". Este tiene una relación calidad-precio bastante buena, por lo que es un modelo que debes considerar.

4. Exprimidor eléctrico Braun Tribute Collection CJ3050

Exprimidor eléctrico Braun TributeCollection

Este es un modelo de exprimidor de naranjas barato, que cuenta con un sistema antigoteo de alta calidad, que evitará que el zumo se salga por la boquilla. Cuenta con una tapa de protección incluida, con la cual evitarás que se llene de polvo y podrás mantener la higiene en todas las circunstancias. De esta forma, tu exprimidor siempre estará limpio y listo para utilizar.

Tiene un funcionamiento completamente libre de botones, funcionando únicamente mediante la presión de la fruta hacia abajo. Para parar simplemente debes dejar de presionarlo y así tendrás el zumo que necesitas rápidamente. Todas sus piezas extraíbles son totalmente lavables en lavavajillas, lo que te dará más practicidad a la hora de utilizarlo.

Este modelo tiene muy buenas opiniones de otros usuarios, quienes afirman que "gira a alta velocidad, exprime muy rápido y es muy potente". Además, destacan que "es bueno, económico y de alta calidad, siendo muy resistente". Con este exprimidor podrás aprovechar al máximo las frutas y obtener la mayor cantidad de zumo posible de cada naranja.

5. Exprimidor de naranjas eléctrico Princess

Exprimidor de naranjas eléctrico Princess

Preparar zumo natural en casa es una de las formas más sencillas de mejorar tu desayuno. El Princess 201853 Exprimidor de cítricos es un exprimidor pensado para quienes buscan comodidad, diseño elegante y un sistema de palanca profesional sin gastar demasiado.

Con 160 W de potencia, un brazo de aluminio resistente y un cono universal de doble rotación, este modelo destaca por su facilidad de uso y tamaño compacto, ideal para cocinas domésticas.

Además, cuenta con muy buenas valoraciones (4,4 estrellas) y se ha convertido en una de las opciones populares dentro de los exprimidores de brazo asequibles.

El Princess 201853 está diseñado para quienes quieren preparar zumo de forma rápida y cómoda. A diferencia de los exprimidores manuales tradicionales, este modelo incorpora un sistema eléctrico con brazo de presión, lo que permite extraer el zumo de los cítricos con mucha más facilidad.

Su funcionamiento es muy sencillo. Solo hay que cortar la fruta por la mitad, colocarla sobre el cono y bajar la palanca. El motor se encarga de hacer el resto, girando el cono para extraer el máximo jugo posible de la fruta.

Este sistema tiene varias ventajas importantes. Por un lado, permite aprovechar mejor cada naranja o limón, reduciendo el desperdicio. Por otro, evita tener que presionar con la mano, algo que puede resultar incómodo cuando se preparan varios vasos de zumo.

Según las opiniones que tienen los usuarios al respecto, afirman que "es un exprimidor que tiene una gran velocidad para exprimir naranjas". También aseguran que tiene una "combinación perfecta entre velocidad, potencia y silencio para aprovechar al máximo la fruta". Para algunos usuarios este modelo ha sido muy grande, lo que dificulta un poco el almacenamiento del mismo.

6. Exprimidor eléctrico Taurus Citrus Compact

Exprimidor eléctrico Taurus Citrus Compact

Si buscas un exprimidor barato, compacto y fácil de usar, el Taurus Citrus Compact se ha convertido en una de las opciones más populares del mercado. De hecho, actualmente es uno de los exprimidores eléctricos más vendidos, gracias a su excelente relación calidad-precio y a su diseño práctico para el uso diario.

Este pequeño electrodoméstico está pensado para quienes quieren preparar zumo natural de forma rápida, sin complicaciones y sin ocupar demasiado espacio en la cocina. Con su cono exprimidor extra grande, su sistema de doble sentido de rotación y un depósito de 800 ml, permite preparar varios vasos de zumo en cuestión de minutos.

Uno de los aspectos más interesantes de este modelo es su cono exprimidor de gran tamaño. Este diseño permite exprimir las naranjas sin necesidad de mover la fruta constantemente, algo que ocurre en muchos exprimidores pequeños. El cono se adapta mejor a la pulpa, lo que facilita la extracción del zumo.

El mantenimiento de este exprimidor es muy sencillo. Tanto el cono como el depósito son desmontables y aptos para lavavajillas, lo que permite limpiarlos rápidamente después de cada uso. Además, está fabricado con materiales libres de BPA, lo que garantiza mayor seguridad alimentaria.

Las opiniones que tiene los usuarios que han comprado este modelo aseguran que "tiene una potencia más que suficiente para tener mucho zumo". También aseguran que "es muy fácil de manejar, en especial si no has utilizado un exprimidor eléctrico antes". Es un modelo muy práctico y que te permitirá tener un zumo de naranja fresco todos los días sin ningún tipo de esfuerzo.

7. Exprimidor de naranjas eléctrico Cecotec Cecojuicer Zitrus Turbo

Exprimidor de naranjas eléctrico Cecotec Cecojuicer Zitrus Turbo

Se trata de un exprimidor de una gran potencia y que funciona con doble cabezal, lo que te dará un mayor rendimiento. Puede exprimir dos mitades de naranja al mismo tiempo, y ofrece un consumo de 90W. este cuenta con un cortador de cítricos en la tapa, que permite el corte y el exprimido en dos mitades con tan solo aplicar un poco de presión.

Cuenta con un vaso extraíble de 500ml, con un filtro para pulpa de alta calidad. Ofrece una gran velocidad en la preparación de zumos, además de ser muy sencillo de usar. Es muy fácil de limpiar porque sus componentes son totalmente aptos para el lavavajillas. En su parte inferior cuenta con ventosas, que permiten tener una mayor estabilidad, y un espacio para guardar el cable, facilitando así su almacenamiento.

Los usuarios que han comprado este modelo tienen unas buenas opciones, asegurando que "su funcionamiento es extraordinario, y puedes cortar las naranjas directamente con su cuchilla". También aseguran que "es muy rápido, y es un modelo que es fácil de desarmar para hacer la limpieza". Sin embargo, algunos usuarios aseguran que es un poco grande para algunas cocinas, por lo que debes fijarte bien en las dimensiones antes de comprarlo.

¿Qué exprimidor eléctrico de naranjas elegir y comprar?

Consejos para tener el mejor

Antes de que vayas a comprar un exprimidor de naranjas eléctrico tendrás que fijarte en algunos puntos clave para tomar una decisión de compra acertada. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán los siguientes:

Precio y diseño

Son dos aspectos que van de la mano, en especial porque debes elegir un exprimidor que se adapte a tu presupuesto. En todo caso, algunos tienen unos diseños muy modernos en acero para dar un toque de elegancia a tu cocina.

Los precios de estos dispositivos son bastante variados, y pueden ser desde los 20 euros hasta más de 150 euros dependiendo de sus características. Por este motivo, evaluar la relación calidad-precio y tus posibilidades será siempre vital para escoger tu exprimidor.

Potencia

La potencia adecuada te permitirá conseguir tu zumo en el menor tiempo posible. Debes tener en cuenta que existen opciones desde los 20W hasta modelos profesionales que llegan hasta más de 200W. Este punto determinará la velocidad a la cual se podrá obtener el zumo de naranja.

Mientras más potencia tengas, tendrás una mayor rapidez, y te asegurarás de que las naranjas quedarán bien exprimidas. Lo ideal es que escojas un modelo que tenga un motor de 80W, aunque puede que tengas suficiente con un modelo con un motor pequeño, silencioso y que sea económico.

Cabezales

La mayoría de los exprimidores cuentan con un cabezal universal, haciendo que se puedan exprimir la mayoría de cítricos. Sin embargo, los mejores cuentan con doble cabeza, para que puedas exprimir incluso limones en el exprimidor y así tener la versatilidad que necesitas.

Merece la pena comprar uno de dos cabezales, en especial si quieres preparar zumo de limón y aprovechar al máximo la fruta. Algunos modelos cuentan con la opción de exprimir hasta 2 medias naranjas, lo que permitirá que se pueda ahorrar mucho tiempo en el proceso.

Sistema antigoteo y filtro de pulpa

Son dos aspectos que debes tener en cuenta, en especial porque será mejor optar por un sistema antigoteo de alta calidad. De esta forma, no se tendrá ningún tipo de derrame en tu cocina, garantizando así que podrás conseguir un buen rendimiento.

En todo caso, también será bueno que elijas un modelo con filtro de pulpa si lo que quieres es menos pulpa y más zumo. Sin embargo, debes tener en cuenta que, si se elimina esta parte del jugo, la cantidad de nutrientes será menor.

Tapa protectora

Este es un aspecto básico que debes tener en cuenta, en especial porque te permitirá proteger el exprimidor de zumos del polvo. Así, podrás mantenerlo limpio y listo para exprimir cualquier naranja de una forma rápida. También será vital que tu exprimidor tenga un recoge cables porque así podrás guardar el aparato con más comodidad. De esta forma, se evitará que el cable se anude o que el exprimidor se vaya a caer.

Teniendo en cuenta estos puntos, y asegurándote de que el exprimidor de naranjas eléctrico sea silencioso, podrás tener una máquina de primera calidad en tu hogar. Escoge bien pensando en tus necesidades y te aseguro que podrás conseguir el mayor rendimiento posible.

¿Cómo funciona un exprimidor eléctrico?

Un exprimidor eléctrico es una máquina que funciona con un motor de doble rotación, que hace que el cabezal donde se coloca la fruta pueda girar en dos sentidos. Esto permite extraer el zumo de la fruta de una forma bastante eficiente, y estos funcionan simplemente con la presión de la fruta sobre el mismo.

En todo caso, estos son dispositivos que no gastan mucha electricidad, y algunos pueden funcionar con botones de encendido y apagado. Pro la mayoría no requieren de ningún botón, porque se accionan mediante la presión, y el motor se detendrá automáticamente cuando se deja de presionar.

¿Cómo usar un exprimidor eléctrico correctamente?

Utilizar un exprimidor de naranjas eléctrico es muy sencillo, en especial porque el procedimiento es muy sencillo de seguir. Para obtener el mejor zumo de naranja simplemente debes seguir estos pasos básicos:

Primero debes conectar el exprimidor a la toma eléctrica

Si tu exprimidor tiene depósito puedes recoger allí el zumo, de lo contrario tendrás que colocar un vaso frente a la pestaña de recolección

Asegúrate de quitar la tapa superior del exprimidor y verificar que todos los componentes estén completamente limpios

Parte una naranja o la fruta que quieres exprimir por la mitad

Coloca la fruta contra el cabezal y ejerce presión para que el cabezal pueda hacer su trabajo de extracción

Una vez que no salga más jugo simplemente suelta la presión y la máquina se detendrá automáticamente

Algunos modelos funcionan mediante un botón de encendido y apagado, haciendo que en estos casos se deba accionar el botón para iniciar y terminar. Pero, siempre será más práctico elegir un modelo que funcione con presión, porque así podrás tener un gran rendimiento, y podrás sacar el zumo de una forma práctica. También debes tener en cuenta que algunos cuentan con una palanca que facilitará el proceso de extracción del zumo.

¿Es mejor un exprimidor eléctrico o uno manual?

Todo dependerá de que quieras conseguir, pero personalmente te recomiendo que uses un modelo que sea eléctrico. Los modelos manuales son prácticos y no requieren de una fuente de alimentación externa, pero en su contra tienen que es más difícil obtener todo el zumo de una naranja.

Los exprimidores eléctricos al ser más potentes y al trabajar con un motor de doble vía permiten aprovechar hasta la última gota de jugo de la fruta. Por este motivo, debes fijarte muy bien en la potencia que tenga el exprimidor que estés buscando, y así podrás conseguir un gran rendimiento.

¿Cómo se limpia un exprimidor eléctrico?

El proceso de limpieza de un exprimidor eléctrico es realmente sencillo, en especial porque la mayoría cuentan con conos y recipientes extraíbles. Debes evitar los que no tengan estas piezas extraíbles porque la limpieza se convertirá en un dolor de cabeza.

Para la limpieza correcta, puedes lavar cada pieza de forma individual como lavas todos los elementos de tu cocina. También muchos son compatibles con la máquina lavavajillas, por lo cual podrás tener un proceso de limpieza mucho más eficiente.

Debes asegurarte de que en los depósitos y en los conos no queden restos de fruta atascados, para evitar daños al mismo. Una vez que termines de lavar los recipientes, debes asegurarte de que esté bien seco antes de guardarlos y antes de colocar las partes en el exprimidor. De lo contrario, se puede producir oxidación en la máquina reduciendo su vida útil significativamente.

¿Qué potencia debe tener un exprimidor eléctrico?

La potencia es un aspecto básico que debes tener en cuenta cuando vas a elegir este tipo de utensilios de cocina. Esto porque de acuerdo a la potencia que selecciones podrás tener un buen rendimiento o tus naranjas quedarán con jugo.

Por este motivo, debes evaluar tus necesidades y la frecuencia de uso que tendrás con tu aparato. Si es para el uso diario, porque preparas tus zumos a diario lo más aconsejable es que compres un modelo que tenga una potencia de por lo menos 80W para conseguir un buen rendimiento.

Para el uso a nivel semiprofesional o para el uso diario, lo mejor es optar por modelos que tengan una potencia bastante alta. Sin embargo, si el uso va a ser muy esporádico, con un motor de 25W o 30W será más que suficiente. Todo dependerá de lo que busques, y así podrás conseguir la cantidad de zumo que estabas esperando.

¿Qué frutas se pueden exprimir en un exprimidor eléctrico?

Con el uso de un exprimidor de naranjas podrás aprovechar al máximo para obtener la mayor cantidad de zumo de tus cítricos. Con este tipo de máquina podrás obtener el zumo que necesitas de frutas como la lima, limón, cidra, mandarina, naranjas o toronjas de una forma muy sencilla.

Debes tener en cuenta que debes tener presente que, no todas estas frutas son del mismo tamaño. Por este motivo, para que puedas elegir un modelo que sea versátil lo mejor será optar por un modelo que tenga dos conos.

Uno para las frutas de mayor tamaño y otro para las frutas más pequeñas. De esta forma, podrás conseguir la mayor versatilidad posible y podrás darle más usos con todos los cítricos y no únicamente con las naranjas, consiguiendo así tener zumos de frutas frescos rápidamente.