Los sofás para nuestro hogar suelen ser caros por lo que siempre debemos proteger nuestra inversión para evitar tener que cambiarlos antes de tiempo. Para ello es imprescindible tener una funda cubre sofá como la Deconovo UKCC1032-4 , que te permite protegerlo del polvo, suciedad y derrames de una forma bastante efectiva.

Este tipo de fundas también permite protegerlos de los rayos UV y otros factores ambientales manteniendo el tejido en buen estado por más tiempo.

¿Cuáles son las mejores fundas cubre sofá del mercado?

Encontrar una buena funda cubre sofá no siempre es fácil, en especial porque debemos escoger un modelo que se ajuste a nuestras necesidades. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que podremos encontrar en el mercado actual. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Funda cubre sofá Deconovo UKCC1032-4

Sin duda alguna esta es una de las mejores fundas cubre sofá que podremos encontrar en el mercado, con una fabricación en tela Jacquard de alta calidad. Tiene una composición de un 85% de poliéster y un 15% de elastano, lo que le confiere una gran elasticidad, suavidad y comodidad, haciendo que sea muy fácil de poner. Se adapta a la gran mayoría de sofás de 3 plazas, y también está disponible en tamaños para sofás de 2 o de 1 plaza.

Permite proteger tu sofá contra cualquier tipo de arañazos, y previene eficientemente las manchas, además de que puedes hacer que tu sofá viejo parezca nuevo otra vez. Es un modelo que es muy fácil de instalar, y viene con tiras de espuma para que sea más cómoda y que no se deslice. Se puede lavar a mano o en máquina fácilmente a una temperatura de 30°C, y no se debe utilizar lejía en su lavado.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "queda el sofá como nuevo, se ajusta a la perfección, su tacto es suave y el color es simplemente precioso". Por otra parte, destacan que "es muy fácil de enfundar, se adapta perfectamente, siendo suave y agradable al tacto". Este es un modelo que se acopla muy bien, y está disponible en una gran variedad de colores para que puedas escoger el que más te guste.

2. Funda cubre sofá TAOCOCO forma de L

Esta es una gran opción si tienes un sofá en forma de L, y es un modelo que está elaborado en 88% de poliéster y un 12% de spandex, haciendo que sea elástico y duradero. Se adapta fácilmente a la mayoría de sofás en forma de L, protegiéndolo, siendo decorativo y al mismo tiempo funcional. Se puede encontrar en formato de 2 plazas + 3 plazas, de 3 plazas + 3 plazas, o de 3 plazas + 4 plazas, todo dependerá del tamaño del sofá que tengas.

Permite proteger a tu sofá de la suciedad, manchas, desgaste y evitará que se arruine de una forma efectiva. Consta de dos partes por lo que no es apta para sofás que sean de una sola pieza y no es adecuada para sofás de cuero. Se puede limpiar fácilmente, y se puede lavar en máquina con agua fría para eliminar cualquier resto de suciedad.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "la tela estira mucho, es muy suave, queda muy ajustada y se puede meter entre los recovecos del sofá para un ajuste perfecto". También destacan que "tiene una textura agradable, se adapta bastante bien, y aguanta bastante, y si se pone bien metida aguanta bastante". Es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial si quieres cubrir toda la superficie de tu sofá de forma eficiente.

3. Funda cubre sofá HOTNIU impresa

Se trata de una funda elástica que está disponible para sofás desde 1 hasta 4 plazas, y que se ajusta a la perfección. Tiene compatibilidad universal, y está equipada con tiras de caucho para lograr una mejor sujeción, además de que cuenta con una resistencia a la tracción de hasta el 30%. Está disponible en una gran variedad de diseños, lo que permite escoger el que mejor se ajuste a tu estilo de decoración.

Es completamente transpirable y duradero, y sus colores no se desvanecen, por lo que se mantendrá en óptimas condiciones por mucho tiempo. Se puede instalar muy fácilmente gracias a que su tejido es elástico y cuenta con elastano, y se puede lavar fácilmente a baja temperatura, sin utilizar lejía.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son muy suaves, elásticas y quedan muy elegantes a la hora de ponerlas". Además, destacan que "la funda está bastante bien, queda perfecta, no cuesta nada ponerla y el estampado queda bastante bien".

4. Funda cubre sofá LANOVENANUBE Chaise Longue Mallorca

Esta es una funda cubre sofá que está fabricada en un tejido de microfibra con un tacto de melocotón, lo que permite tener una gran suavidad. Se adapta fácilmente a un sofá Chaise Longue que es un sofá con una plaza más alargada para poner los pies. Ofrece una protección perfecta para toda la superficie del sofá, y se adapta a la perfección a estos sofás para conseguir la máxima protección posible.

Tiene un diseño antideslizante ajustado, con gomas traseras para mantener la funda totalmente ajustada, y conseguir un mejor ajuste en las ranuras para que no se deslice. Es muy fácil de poner y quitar por lo que podrás lavarla fácilmente siempre que sea necesario. Su tacto es extra suave, lo que permite que puedas tener siempre una gran comodidad en su diseño.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tiene buena relación calidad-precio, se ajusta bastante bien, y el tejido parece que puede dar un poco de calor". Por otra parte, destacan que "queda perfecto en el sillón, es de muy buena calidad y tiene gomas para ajustarse sin soltarse".

5. Funda cubre sofá Textilhome MALU-8

Se trata de un modelo que está disponible en diferentes medidas para adaptarse a sofás de hasta 4 plazas sin ningún tipo de inconveniente. Se encuentra fabricada en poliéster 100%, tanto en su exterior como en el relleno, lo que le confiere una gran resistencia y durabilidad. Es un modelo que protege adecuadamente tu sofá y es completamente reversible, por lo que tendrás dos opciones a la hora de utilizarlo.

Se ajusta a la perfección, y está fabricada con unos materiales de alta calidad, lo que permite tener una muy buena protección. Además, viene con una bolsa con cremallera, lo que facilitará el almacenamiento o el transporte, garantizando así que tendrás la mayor practicidad posible. Está disponible en una gran variedad de colores, y también puedes encontrar opciones para Chaise Longue.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto con un buen color, queda perfecto y se mueve lo normal que se puede mover una funda". También destacan que "se adapta perfectamente, es muy suave al tacto, y las manchas salen muy bien". Es una muy buena opción para proteger tu sofá, y que te permitirá disfrutar de una gran practicidad a la hora de utilizarlo.

6. Funda cubre sofá Poligino

Esta es una muy buena opción a tener en consideración, puesto que está fabricada en microfibra y poliéster de alta calidad, lo que permite tener una gran elasticidad. Además, es antiarrugas, lo que hace que puedas tener una funda de muy buena calidad. Viene con una tela con un tratamiento impermeable, lo que hace que sea extraordinariamente resistente al agua, evitando así que cualquier derrame de líquidos vaya a producir problemas.

Está disponible para todo tipo de sofás desde 1 hasta 4 plazas, y lo puedes encontrar en diferentes colores para que escojas el que más te guste. La instalación de esta funda de sofá es muy fácil y la podrás instalar en tan solo 10 minutos. Es muy fácil de lavar a máquina o a mano, sin que se vaya a utilizar ningún tipo de blanqueador o lejía.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un producto acorde a la descripción, la tela es de buena calidad, al contacto no desagrada, y queda bastante bien". Además, destacan que "es muy fácil de colocar, queda perfecta, y tiene un tejido que es muy bonito".

7. Funda cubre sofá Textilhome ADELE-41

Se trata de una funda que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio, y que esta disponible en diferentes medidas. La puedes encontrar para sofás de 1 hasta 4 plazas e incluso para Chaise Longue tanto izquierdo como derecho sin ningún tipo de inconveniente. Su composición es en un 100% poliéster tanto en su exterior como en el relleno, lo que garantizará una gran durabilidad.

Es un modelo que es muy práctico y funcional, decorando y protegiendo tu sofá sin ningún tipo de complicaciones. Además, este modelo es reversible para que puedas seleccionar fácilmente el que mejor se adapte a todas las situaciones. Además, viene en una bolsa con cremallera que permitirá almacenarlo o transportarlo de una forma muy cómoda a todas partes.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es tal y como se describe, de muy buena calidad, el color es bonito y es reversible adaptándose a la perfección". Por otra parte, destacan que "la funda queda genial, se ajusta a la perfección, no se mueve más de lo normal y el sofá queda siempre cubierto".

8. Funda cubre sofá Martina Home Diamond

Este es un modelo de muy buena calidad y que está disponible para sofás de 1 hasta 4 plazas, y en una amplia variedad de colores. Se debe medir el sofá sin contar los reposabrazos para saber cuál es el que mejor se ajustará a tus necesidades. Su composición es en un 100% poliéster en su exterior y viene con un relleno de poliéster en un 100% de muy alta calidad.

Este es un modelo que es muy práctico y funcional, permitiendo decorar y proteger tu sofá sin ningún tipo de complicaciones. Es completamente reversible, por lo que podrás elegir el color que mejor se ajuste a tu decoración. Se recomienda el lavado en máquina a una temperatura máxima de 40°C.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene un color fantástico, es reversible, y tiene gomas de ajuste en la parte superior para adaptarse bien al asiento". También destacan que "el material es bastante fino, por lo que se seca bastante deprisa a la hora de limpiarlo". Es un modelo de buena calidad, y que permite proteger el sofá de una forma muy cómoda.

9. Funda cubre sofá Martina Home Tunez

Si estás buscando una funda cubre sofá barata y al mismo tiempo de una buena calidad, esta será una decisión completamente acertada. Este modelo tiene una composición de un 50% poliéster, 45% de algodón y un 5% de elastómero, logrando así una calidad Jacquard, lo que la hace muy cómoda de utilizar.

Esta es una funda que se ajusta a la perfección a la mayoría de sofás, y está disponible en tamaños desde 1 hasta 4 plazas. Se recomienda un lavado en máquina a una temperatura máxima de 30°C, sin utilizar lejía porque podría terminar por dañarla.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "esta funda se ajusta a la perfección y por el precio queda perfecta para proteger el sofá". Además, destacan que "tiene una gran durabilidad, es anti manchas, y la función de proteger el sofá la cumple por completo".

Recomendaciones para comprar la mejor funda cubre sofá: ¿En qué fijarse?

Antes de escoger una funda cubre sofá, tendrás que fijarte en algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Medidas

Este es uno de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta al comprar una funda de sofá, en especial porque te permitirá determinar cuál es la mejor solución. Dependiendo de la funda a comprar tendrás que tomar las medidas incluyendo los brazos del sofá o no, y así podrás seleccionar la que mejor se ajuste.

En algunos casos, conviene comprar una funda que sea de un tamaño ligeramente mayor a tu sofá, para conseguir así un ajuste que sea mucho más preciso. Si no tomas medidas de tu sofá, es muy probable que la funda no termine por encajar y simplemente no podrás usarla.

Tela

La tela es un punto muy importante a tener en consideración porque esta debe ser lo más cómoda posible para conseguir la máxima practicidad. Lo ideal es optar por una tela que sea muy suave y si tiene tratamientos anti manchas o impermeables será mucho mejor.

Fíjate si la tela es elástica o si es rígida, porque de esto dependerá en gran medida que se ajuste a la perfección a tus necesidades. Considera que, una tela rígida debe contar con las medidas lo más precisas posibles, mientras que las elásticas tienen cierto margen de ajuste.

Tipo de ajuste

Siempre tendrás que seleccionar un modelo que se pueda ajustar como un guante a tu sofá, y por este motivo, los mecanismos de ajuste serán muy útiles. Las fundas deben tener un mecanismo que se fije firmemente y que permita siempre una fijación perfecta de la funda sin que se vaya a correr.

Además, debes fijarte en que la funda cubra todos los posibles recovecos que pueda tener el sofá, y así lograrás conseguir una protección completa del mismo.

¿Qué es una funda cubre sofá?

Las fundas cubre sofá son simplemente un recubrimiento que se pone al sofá y que permite evitar manchas o suciedad. Estas fundas normalmente se fabrican en materiales que son altamente resistentes como es el caso del poliéster, que ofrece una gran versatilidad.

Algunas incorporan en su composición elastano o spandex, lo que permite que sean flexibles, y que se pueda conseguir un mejor ajuste de las mismas. Además, suelen contar con sistemas de ajuste para que las fundas no se vayan a correr cuando están instaladas en el sofá. Esto permite que se consiga un ajuste perfecto, y sin ningún tipo de inconvenientes.

¿Para qué sirve una funda cubre sofá?

Estos son elementos que te ayudarán con la tarea de proteger tu sofá contra el polvo, suciedad, manchas y en algunos casos contra derrames de líquidos. Estas fundas son muy útiles cuando tenemos niños o mascotas en casa, para que tu sofá quede completamente protegido y libre de suciedad.

Se instalan muy fácilmente, por lo que en tan solo unos minutos ya podrás tener completamente protegido tu sofá. Además, su mantenimiento es muy sencillo, porque se pueden lavar a máquina siempre que no se utilice lejía y que se haga el lavado con agua fría.

Sin embargo, para aprovechar todas sus ventajas, tendrás que escoger una funda que se adapte a la perfección a tu sofá. De lo contrario, esta no podrá cumplir con su función, y tendrás serios inconvenientes a la hora de utilizarla.

Ventajas de usar fundas para sofás

Las fundas cubre sofá pueden ser una muy buena opción a tener en consideración, en especial porque te aportarán múltiples ventajas, dentro de las que están:

Si tienes un sofá viejo, podrías darle una nueva vida simplemente poniéndole una nueva funda encima.

Permiten proteger tus sofás nuevos del uso diario y así prolongar en gran medida su vida útil.

Están disponibles en muchos colores y estilos diferentes, por lo que son fáciles de combinar con los otros elementos de tu hogar.

Permiten una renovación de tus espacios sin tener que gastar demasiado dinero.

No tendrás que preocuparte por la tapicería de tu sofá si tienes niños, mascotas o simplemente hagas una fiesta en tu hogar.

Como puedes ver, son muchas las ventajas que tienen este tipo de elementos para tu hogar, y podrás aprovecharlas para que consigas así la máxima practicidad en tu sofá.

Tipos de fundas cubre sofá

En la actualidad nos encontramos con una gran variedad de fundas cubre sofá en el mercado, dentro de las que están:

Fundas elásticas: son las más populares, en especial porque su tejido se ajusta a cualquier sofá, y vienen en una sola pieza. Algunas son bi-elásticas lo que hace que se puedan adaptar fácilmente a tu Chaise Longue.

son las más populares, en especial porque su tejido se ajusta a cualquier sofá, y vienen en una sola pieza. Algunas son bi-elásticas lo que hace que se puedan adaptar fácilmente a tu Chaise Longue. Elásticas de dos partes: son similares a las anteriores, pero estas suelen dividirse en dos partes para los sofás que son divididos.

son similares a las anteriores, pero estas suelen dividirse en dos partes para los sofás que son divididos. Cubre sofás: este tipo de fundas cubren únicamente las zonas más sensibles del sofá, y no suelen ser elásticas, ofreciendo cobertura para el asiento, reposa cabezas y brazos.

¿Cómo se debe medir tu sofá para comprar una funda?

Debes tener en consideración que la medida universal para los sofás es por plazas, pero debemos considerar que no todos los muebles son del mismo tamaño. Normalmente las medidas que nos podremos encontrar en los sofás serán de la siguiente forma:

1 plaza: de 70 a 110cm

2 plazas: de 130 a 180cm

3 plazas: de 180 a 230cm

4 plazas: de 230 a 270cm

La mayoría de los sofás suelen estar incluidos en estas medidas, pero siempre debes asegurarte de medir tu sofá para ver si se adapta a las medidas o si tiene alguna medida especial. También debes tener en cuenta que en un Chaise Longue, tendrás que medir el largo incluyendo su brazo para escoger la funda ideal para este tipo de sofás.