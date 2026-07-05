Viajar ligero no significa renunciar al estilo ni a la organización. Las maletas de cabina de mano se han convertido en el equipaje preferido por millones de viajeros gracias a su tamaño compacto, facilidad de transporte y capacidad de almacenamiento eficiente. Ya sea para una escapada de fin de semana, un viaje de negocios o unas merecidas vacaciones, una buena maleta de cabina puede marcar la diferencia entre un trayecto cómodo y uno lleno de contratiempos.

¿Qué es una maleta de cabina?

Las maletas de cabina son equipajes diseñados para cumplir con las medidas estándar permitidas por las aerolíneas para ser llevadas a bordo del avión, evitando así la necesidad de facturar. Por lo general, sus dimensiones no superan los 55 x 40 x 20 cm y suelen tener una capacidad que varía entre los 30 y 45 litros.

Su ventaja principal: te permiten ahorrar tiempo, evitar las cintas de equipaje y mantener tus pertenencias más importantes siempre contigo.

Estas son las mejores maletas de cabina de mano de viaje tras nuestro análisis:

1. Maleta de cabina Samsonite Neopulse Spinner S

Maleta de cabina Samsonite Neopulse Spinner S

Sin duda esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar en el mercado, que cumple con la normativa de la mayoría de las aerolíneas. Está fabricada en policarbonato de alta resistencia, lo que hace que puedas estar tranquilo con la seguridad de lo que guardes dentro. Es un modelo muy liviano que tan solo pesará 3.4KG, lo que hace que se pueda mover fácilmente, y tiene una gran capacidad gracias a su forma cúbica.

Este modelo cuenta con un gran surtido de colores diferentes con acabados metalizados, y mates. De esta forma, podrás conseguir un color que se ajuste por completo a lo que estás buscando y podrás tener un estilo muy actual para viajar. Su diseño tiene un estilo bastante moderno y reconocible. Incluye un tirador de doble tubo y ruedas dobles de suave giro para tener una mayor comodidad.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "es una maleta muy buena, con un tamaño ideal y que te ofrecerá una capacidad bastante amplia para su tamaño ajustado". Por otra parte, afirman que "se trata de un modelo que es muy liviano, es muy cómoda de usar y las ruedas funcionan de maravilla". Este modelo es de los mejores que podrás encontrar, con una alta resistencia y un gran acabado.

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2. Maleta de cabina American Tourister Bon Air

Maleta de cabina American Tourister Bon Air

Si estás buscando una maleta que sea altamente resistente, este sin duda es un gran modelo para ti, en especial porque está elaborada completamente en polipropileno. Esto hace que sea mucho más resistente y que puedas llevar tu equipaje completamente protegido. Es un modelo muy ligero, lo que permite que puedas desplazarlo en tus viajes de una forma realmente cómoda.

Cuenta con una cerradura TSA de 3 dígitos, lo que permite añadir una mayor seguridad a tu equipaje. Tiene una gran capacidad, y un sistema de organización óptimo con múltiples bolsillos y con cintas de sujeción en el interior. Sus ruedas Spinner, giran en 360°, lo que le permitirá tener una gran maniobrabilidad, y disfrutarás así de una gran comodidad en el manejo de la misma.

Son muchos los usuarios que tienen reseñas positivas sobre este modelo, asegurando que "es una maleta que no pesa demasiado, por lo que es muy cómoda de llevar y tiene un buen volumen". También destacan que "esta es una maleta que es muy barata, y que tiene una gran durabilidad, lo que te permite conseguir la máxima versatilidad posible". Es una maleta que tiene una gran relación calidad-precio, y que es del tamaño ideal para llevarla en cabina.

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3. Maleta de cabina Eastpak Tranverz S

Maleta de cabina Eastpak Tranverz S

Es una gran opción a tener en consideración, en especial porque cuenta con un compartimento principal de doble nivel con una cremallera que permite conservar completamente seguros tus objetos. Tiene una altura de 51cm, con un ancho de 32.5cm y un fondo de 24cm, que se ajusta a la mayoría de las exigencias de las aerolíneas.

Está fabricada en material de nylon al 60%, y con un 40% de poliéster. Cuenta con correas de sujeción que permitirá mantener todo en su lugar dentro de la maleta. Cuenta con un sistema de giro fácil, para que sea más fácil de desplazar en cualquier momento. Además, este modelo está disponible en una gran variedad de colores, lo que permitirá que puedas conseguir una mayor personalización.

Este modelo tiene muchas opiniones positivas por parte de los usuarios que la han comprado asegurando que "es una maleta que es ideal para llevar el equipaje de mano, es muy ligera y permite mantener todo dentro muy bien organizado". También destacan que "tiene las medidas de equipaje de mano, y sus ruedas de goma son bastante robustas que no hacen ningún tipo de ruido, y un mango extensible para una mayor comodidad". Se trata de una maleta que es muy liviana, y es de las más cómodas que podrás conseguir en el mercado.

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4. Maleta de cabina Samsonite Base Boost Spinner S

Maleta de cabina Samsonite Base Boost Spinner S

Si buscas una maleta que sea básica y que te ofrezca siempre una gran comodidad a la hora de viajar, esta será ideal para ti. Cuenta con unas medidas de 40x20x55cm y pesa tan solo 2KG, lo que la hace muy cómoda de llevar. Esta maleta es ideal para llevar en la cabina, evitando las incómodas esperas de recogida de equipaje. Tiene una cerradura TSA que te permitirá viajar de forma segura sin estrés.

Cuenta con una etiqueta en el asa superior, donde se pueden poner todos los datos, y un agarre de asa lateral para que puedas moverla más fácilmente. Su diseño es muy elegante, y en su interior tiene unas correas elásticas cruzadas para que todo se mantenga en su lugar sin ningún tipo de inconveniente. Se trata de una maleta que cuenta con una base boost, lo que quiere decir que es un modelo que es robusto, pero al mismo tiempo es bastante ligero.

La gran mayoría de reseñas que tiene este modelo son bastante positivas, destacando que "merece la pena por completo, puesto que tiene un gran diseño, mucha robustez y una gran ligereza". Además, afirman que "es una maleta muy pequeña, y que al mismo tiempo es bastante espaciosa, lo que te permitirá tener un producto que cumple por completo con las expectativas". Es ideal para viajes cortos, y es un modelo muy versátil que aceptarán la mayoría de aerolíneas.

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5. Maleta de cabina Aerolite ABS 325

Maleta de cabina Aerolite ABS 325

Se trata de una maleta que es ideal para la gran mayoría de aerolíneas, y que cuenta con un diseño altamente resistente. Tiene unas dimensiones de 55x35x20cm, y un peso de tan solo 2.6KG, lo que hace que sea muy fácil de mover a cualquier parte. Su capacidad total será de 34 litros, lo que permitirá que puedas llevar tu equipaje sin problema de espacio.

Cuenta con 4 ruedas con giro de 360°, lo que te permitirá tener siempre la mayor comodidad posible, evitando de esta manera tener que hacer esfuerzos para arrastrarla. Su mango es retráctil, lo que permitirá que se ajuste por completo a tus necesidades de cada momento. Su diseño es en ABS resistente y cuenta con un sistema de candado de combinación de 3 dígitos que permite bloquear las cremalleras para una mayor seguridad.

Esta es una maleta que tiene muy buenas reseñas por parte de los usuarios que la han comprado, asegurando que "es un modelo de muy alta calidad, y su interior es muy cómodo porque se puede mantener organizado fácilmente". Por otra parte, afirman que "es la mejor opción en cuanto a calidad-precio, con unos acabados excelentes y para nada endebles". Es una de las mejores opciones que podrás encontrar, y podrás disfrutar además de una gran seguridad.

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6. Maleta de cabina ITACA T71550-03

Maleta de cabina ITACA T71550-03

Si buscas una maleta que tenga un precio ajustado, sin duda esta es una gran opción a tener en cuenta en especial porque también tiene una gran calidad. Cuenta con un tamaño permitido por la mayoría de las aerolíneas y 4 ruedas giratorias de 360°, que permiten una mayor comodidad. Su diseño rígido permite que todo tu equipaje vaya completamente protegido, y te permitirá conseguir así el máximo rendimiento posible.

Cuenta con un sistema de candado de 3 dígitos, y una superficie texturizada que permite que puedas tener un modelo de alta calidad. Su interior está forrado, y cuenta con bandas de sujeción ajustables y varios compartimentos para que puedas llevar tu equipaje completamente ordenado y protegido. Tiene un peso de 2.8KG, y sus medidas son de 55x38x20cm.

Las opiniones que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado son muy positivas asegurando que "cuenta con una perfecta terminación, y es bastante duradera, es ideal para cualquier aerolínea". Por otra parte, afirman que "la cremallera funciona muy bien, y el asa también, además se desliza muy bien lo que le confiere una gran comodidad". Es una maleta de alta calidad y por un coste realmente bajo.

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7. Maleta de cabina Cabin Max

Maleta de cabina Cabin Max

Es una maleta muy práctica que es expansible, y que se adapta a la perfección a las normativas de la mayoría de las aerolíneas. Tiene un diseño en ABS lo que hace que su carcasa sea siempre muy duradera, lo que te permitirá proteger todo tu equipaje. Sus ruedas giratorias multidireccionales pueden girar 360°, lo que permite que puedas tener una mayor comodidad a la hora de transportarla.

Al ser extensible puedes llevar un poco más de equipaje, lo que hace que sea una opción ideal para viajes un poco más largos. Cuenta con un forro interior bastante bueno, y tiene separadores de cremallera de alta calidad. Es un modelo completamente impermeable y altamente resistente a los arañazos, por lo que permanecerá en perfecto estado por mucho tiempo.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas reseñas al respecto, asegurando que "es una maleta preciosa y ligera, con ruedas que giran 360° que van muy bien". Además, aseguran que "cumple por completo con lo que promete, y no tiene ningún tipo de problema para usarla en cabina". Es un modelo que tiene una gran relación calidad-precio, en especial si tu presupuesto es ajustado.

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Cómo elegir una maleta de cabina: tips y consejos

Antes de comprar una maleta de cabina, debes asegurarte de fijarte en algunos puntos que resultarán fundamentales para que tomes una decisión de compra completamente acertada. Dentro de los principales a tener en consideración están:

Materiales

Puedes encontrar tanto maletas en materiales rígidos como el polipropileno o el ABS, que te ofrecerán siempre una gran resistencia. Pero, también puedes encontrar maletas blandas, que están hechas en nailon balístico, cordura o poliéster, lo que hace que sea una gran solución. Muchas veces estas pueden ser un poco más baratas, aunque algunas de muy buena calidad podrían tener un coste más alto.

Dos ruedas o Spinner doble

Las maletas de mano anteriormente contaban con dos ruedas o simplemente no tenían ruedas. Pero, en la actualidad nos encontramos modelos con ruedas Spinner, que son muy versátiles porque permiten una rotación de 360°.

Las que son de dos ruedas pueden ser más económicas, y en su mayoría no tendrán el mecanismo de rotación. Por otra parte, para una mayor comodidad puedes optar por un sistema de 4 ruedas, porque te permitirá mover tu maleta de una forma mucho más cómoda.

Peso

Es importante que la maleta pese lo menos posible porque así podrás llevar más pertenencias para que puedas conseguir la máxima comodidad. Recuerda que las aerolíneas limitarán el peso máximo de la maleta de mano, y es una restricción que incluye a la propia maleta. Por este motivo, lo ideal es que este tipo de maletas no cuenten con un peso superior a los 3 kilogramos.

Compartimentos

Es ideal que la maleta que escojas cuente con varios bolsillos separados y con compartimentos, para que puedas organizar mejor tus cosas. También deben contar con correas internas que permiten mantener todo en su lugar, evitando así cualquier tipo de daños a tus pertenencias.

Seguridad

Es importante tener en cuenta que la maleta de mano viaja con nosotros en la cabina, pero de igual forma, debes asegurarte de que tenga elementos de seguridad. Puede que la aerolínea por diversos motivos la pueda enviar a la bodega, y por ello es importante que tengas un sistema con clave para bloquear las cremalleras y así evitar que se puedan abrir.

¿Qué es una maleta de cabina?

Una maleta de cabina, básicamente es una maleta de un tamaño compacto que está diseñada especialmente para cumplir con las normativas de seguridad aérea. Estas suelen tener un tamaño compacto adaptado a las exigencias de la mayoría de las aerolíneas.

Son maletas iguales a las maletas convencionales y que tienen una capacidad limitada de espacio. Estas son ideales para que puedas llevar tus pertenencias en un viaje corto, puesto que así no tendrás que colocar tus maletas en la bodega, lo que te ahorrará tiempo, y podrás llevar tus pertenencias mucho más seguras.

¿Cuántos litros tiene una maleta de cabina?

Todo dependerá de la maleta que escojas, sin embargo, no es aconsejable escoger una maleta que tenga menos de 25 litros de capacidad. Esto debido a que puede ser muy pequeña y te limitará mucho a la hora de llevar tus elementos personales.

En la mayoría de los casos te encuentras con maletas que superan por completo esta capacidad y que son la mejor alternativa. Algunas pueden llegar a tener una capacidad de hasta 40 litros, pero ten en cuenta que las aerolíneas limitan la cantidad de peso que puedes llevar, por lo que debes asegurarte de no excederlo.

En muchas ocasiones, lo ideal es que la maleta tenga una capacidad aproximada de 30 litros para que puedas aprovecharla al máximo. Con esta capacidad será más que suficiente, y evitará que te excedas en el peso máximo que podrás llevar.

¿Qué medidas tiene la maleta de cabina? Medidas reglamentarias

Debes tener en consideración que las medidas reglamentarias de las maletas para viajar son muy parecidas en la mayoría de las aerolíneas. Por este motivo, lo ideal es que compres una maleta que se ajuste a la gran mayoría de las aerolíneas del mercado.

Para que tu maleta se ajuste por completo a las normativas de todas las aerolíneas, lo ideal es que esta tenga unas medidas de 55x35x25cm. De esta forma, se adaptará a básicamente todas las aerolíneas y no tendrás ningún tipo de inconvenientes al viajar.

¿Cómo se mide una maleta de cabina?

Debes tener en cuenta que existen dos tipos de medidas que puedes tener en consideración a la hora de elegir tus maletas de viaje para cabina. En la mayoría de los casos, las medidas se toman del tamaño total de la maleta incluyendo sus ruedas y esta se debe adaptar por completo a tus necesidades.

Por otra parte, algunas aerolíneas medirán el cuerpo de la maleta, por lo cual, debes asegurarte de verificar primero la normativa antes de viajar. De esta forma, podrás asegurarte de escoger un modelo que se ajuste a la perfección a tus necesidades y así evitarás problemas en tu viaje derivados de la elección de una maleta muy grande.

¿Cuánto tiene que pesar como máximo una maleta de cabina?

La capacidad máxima en kilogramos que puedes llevar en tu maleta dependerá en gran medida de la aerolínea en la que vayas a viajar. Las que te ofrecen más capacidad te permitirán llevar hasta 23KG de peso.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se deben exceder los 10KG o incluso los 8KG dependiendo de la aerolínea. Si excedes el peso y dependiendo de la aerolínea puede que te ofrezcan dos opciones.

La primera sería pagar el coste extra por el peso adicional que llevas en tu maleta. Mientras que la segunda opción será que mandes la maleta en la bodega, por lo cual, lo más aconsejable es que verifiques el peso máximo que puedes llevar en tu maleta para evitar inconvenientes en tu viaje.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo llevar mi maleta de cabina como único equipaje?

Sí, muchas aerolíneas lo permiten, especialmente si reservas un billete con prioridad o sin equipaje facturado.

¿Las maletas de cabina rígidas son mejores que las blandas?

Depende de tus necesidades. Las rígidas ofrecen más protección; las blandas son más flexibles y ligeras.

¿Qué pasa si mi maleta de cabina excede el tamaño permitido?

La aerolínea podría obligarte a facturarla en la puerta de embarque, y en la mayoría de los casos, se te cobrará un suplemento.