Sánchez ha ingresado 87 millones a la OIT antes de proponer a Yolanda Díaz

El futuro político de Yolanda Díaz cada vez está más cerca de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Hace sólo unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un mensaje en redes sociales que desde el Ejecutivo habían decidido proponer a la ministra de Trabajo para dirigir este organismo. En este sentido, Sánchez destacó que, de ser nombrada, "por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social".

Al respecto, en Libre Mercado hemos informado de que, si finalmente fuera nombrada directora general de la OIT, Yolanda Díaz llegaría a recibir más de 226.000 euros al año. Concretamente, hemos detallado que este cargo incluye, de entrada, un salario base de 170.000 dólares netos anuales, a lo que se suman unos 43.000 euros de representación, 13.000 euros como ayuda para la vivienda y otras prestaciones habituales para los altos funcionarios del sistema de la ONU.

¿Cuánto dinero da España a la OIT?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto recientemente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, el pasado jueves la propia ministra aceptó presentarse a la dirección de la organización en un mensaje publicado en redes sociales en que afirmaba que "la OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas".

En este mismo mensaje, Díaz afirmó que "es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional". En cualquier caso, lo cierto es que este anuncio se produce meses después de que la propia ministra asegurara que no se presentará al frente de Sumar en las próximas elecciones generales de 2027. Así las cosas, dado el movimiento efectuado por el Ejecutivo para dirigir la organización, cabe preguntarse cuánto dinero ha transferido a la OIT en los últimos años.

La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 2026-07-23T06:57:17.754Z

De entrada, cabe considerar que la OIT cuenta con tres fuentes principales de financiación. Según detalla la organización, en primer lugar encontramos el Presupuesto Ordinario, constituido por las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros. Del mismo modo, la organización cuenta con una Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario, financiada mediante contribuciones voluntarias de socios principales que proporcionan recursos totalmente desligados. A todo ello se le suman los Recursos Extra-presupuestarios de Cooperación Técnica, financiados mediante contribuciones voluntarias a proyectos específicos "provenientes de más de 100 organizaciones públicas y privadas, instituciones financieras internacionales y entidades de las Naciones Unidas".

En este sentido, según reflejan los documentos sobre las Contribuciones de los Estados Miembros (que se puede consultar en la página web de la organización), en los años 2018 y 2019 nuestro país entregó a la organización 9,3 millones de francos suizos (9,98 millones de euros), sumando 18,6 millones en conjunto (19,96 millones de euros). Del mismo modo, en los años 2020 y 2021 España otorgó a la OIT 8,5 millones de francos suizos (9,12 millones de euros), ascendiendo hasta los 17 millones en total (18,24 millones de euros).

Por otra parte, según detalla la organización, en 2022 y 2023 la cantidad transferida ascendió hasta los 8,2 millones (8,8 millones de euros) —por lo que en conjunto nuestro país entregó 16,4 millones de euros (17,6 millones de euros) en esos dos años—. Asimismo, el importe fue de 8,5 millones (9,12 millones de euros) en los años 2024 y 2025, por lo que en conjunto la cantidad de dinero entregada a la organizado en los dos últimos años ha sido de 17 millones de francos suizos (18,24 millones de euros).

Además, hasta julio de 2026 el pago asciende hasta los 7,2 millones (7,73 millones de euros). Por tanto, desde que Sánchez llegó a La Moncloa el Gobierno ha transferido más de 76 millones de francos suizos. En consecuencia, los documentos relacionados con las Contribuciones de los Estados Miembros reflejan que las transferencias del Gobierno de Pedro Sánchez han ascendido hasta los 81,6 millones de euros desde el año 2018.

No obstante, cabe destacar que la OIT informa de que "España ha contribuido con 6,9 millones de dólares americanos (6,07 millones de euros) a la financiación complementaria voluntaria de la OIT en 2021-24". En este sentido, la organización detalla que "España financia actualmente 8 proyectos de cooperación al desarrollo de la OIT en todo el mundo". Por tanto, el pago total del Gobierno ascendería hasta los 87,67 millones de euros —sumando el acumulado de las contribuciones presupuestadas y estas aportaciones voluntarias— desde la llegada de Sánchez a Moncloa.