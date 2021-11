Si hay un mueble para casa que es indispensable, especialmente cuando entramos en los meses más fresquitos y lluviosos del año, ese es un perchero de pie como el Balvi Shiitake , ya que te permitirá colgar tus abrigos, bufandas, bolsos y prendas o complementos que utilices frecuentemente, justo cuando entres y salgas de casa.

Y actualmente existen muchas opciones diferentes entre las cuales escoger en el mercado, más o menos aparatosas, de diseño, con baldas para poder dejar cosas como las llaves, un mundo de percheros que además de proporcionarte utilidad, le darán un toque de diseño a la entrada de tu hogar.

¿Cuál es el mejor perchero de pie del mercado?

En el mercado nos encontramos con muchos modelos diferentes de percheros de pie entre los cuales elegir, por lo que la decisión de compra no es tan sencilla. Por este motivo, hoy he seleccionado únicamente los 8 mejores modelos. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocer las mejores opciones:

1. Perchero de pie Balvi Shiitake

Perchero de pie Balvi Shiitake

Es uno de los mejores percheros de pie que podrás encontrar en el mercado, y que cuenta con una base circular de 28,5cm de diámetro. Esto hace que sea muy estable y que las cosas que vayas a colocar en el perchero no se vayan a caer. Viene con un total de 6 ganchos, y tiene una altura total de 174cm, lo que permite colgar bastantes prendas y mantener una gran comodidad.

Los topes de los ganchos son completamente circulares, lo que permite que se tenga una mayor superficie de apoyo. Además, evitarán que las prendas queden marcadas, por lo que es cuidadoso con tus prendas. Su diseño es muy moderno, aportando a tus espacios un toque realmente único y así conseguirás que combine a la perfección con cualquier espacio donde lo instales. Debes tener en cuenta que el perchero viene desmontado, por lo que requiere de un montaje que es muy sencillo.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "tiene una buena relación calidad-precio, y todas las prendas que cuelgas quedan bien sujetas, además de ser muy decorativo". Por otra parte, destacan que "cumple por completo con las expectativas, y es ideal para un espacio reducido, con un montaje que es muy fácil y rápido". Es sin duda una de las mejores opciones que podrás encontrar, en especial porque tiene un diseño único, elegante.

2. Perchero de pie VASAGLE RCR010W02

Perchero de pie VASAGLE RCR010W02

Se trata de un modelo que se destaca por su simplicidad, haciendo que sea un modelo que es muy moderno, y presenta unas líneas muy limpias. Es perfecto para cualquier espacio, puesto que no ocupará demasiado espacio, y se ajusta a la perfección a cualquier espacio de tu hogar. Viene con 8 clavijas redondeadas de diferentes alturas, lo que ofrece un espacio perfecto tanto para abrigos como para bolsas sin que estos se vayan a superponer. Puede ser utilizado incluso por niños, puesto que tiene perchas que son bajas.

Además, cuenta con un una base que se destaca por su estabilidad y robustez. El poste es de madera de goma maciza, y el tamaño de la base es de 30x30cm lo que evita que el perchero se tambalee. Viene desarmado, y su montaje es muy sencillo puesto que no te llevará más de unos cuantos minutos. El perchero está lacado con una pintura que le dará un acabado suave para evitar que las prendas se rompan o se dañen.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un perchero muy bueno, es todo de madera, fácil de montar, viene todo muy bien indicado y se puede poner en sitios donde no jay mucho espacio". También destacan que "se pueden colocar muchas cosas, el diseño es muy bonito y tiene muy buena estabilidad". Es un modelo muy práctico para colocarlo en cualquier espacio de una forma realmente sencilla y organizar más fácilmente tus prendas.

3. Perchero de pie Versa Swidon

Perchero de pie Versa Swidon

Sin duda este es un perchero que es muy elegante para todos tus espacios, y que es ideal para tu recibidor. Tiene una altura de 185cm, y tiene un lago de 32cm, así como un ancho de 32cm. Pesa un total de 5,2KG, y su fabricación es n metal, aunque sus ganchos están fabricados de madera para no dañar tu ropa. Es un perchero bastante estable, porque su base tiene el peso suficiente para evitar que el perchero se vaya a tambalear.

Los ganchos son suficientemente largos para que puedas colgar cualquier prenda de una forma muy cómoda, y la capacidad de carga del mismo es de 20KG en total. Este perchero incluye ganchos que te permitirán proteger tu ropa y sombreros contra cualquier tipo de rotura. Tiene un estilo muy minimalista, que se adapta perfectamente a cualquier espacio, y el montaje de los mismos es muy rápido y sencillo.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "es un perchero que tiene una muy buena base, sus materiales son muy buenos y el montaje es simple y rápido". Además, destacan que "el montaje es super fácil, viene con unas instrucciones que son muy claras y no se requiere ninguna herramienta, teniendo una gran calidad y siendo muy sólido". Este es un modelo de muy buena calidad y que está disponible en 5 colores diferentes para que puedas elegir el que mejor se ajuste a tu decoración.

4. Perchero de pie SONGMICS RCR15WY

Perchero de pie SONGMICS RCR15WY

Este es un perchero que tiene un diseño simple, al mismo tiempo que funcional, siendo ideal para todos tus espacios en especial porque es un perchero con un diseño muy original. Tiene una base triangular que permite tener la máxima estabilidad para colgar tus prendas sin que se vaya a tambalear. Cada uno de los ganchos puede soportar hasta un total de 5KG de peso sin ningún tipo de inconveniente.

Gracias a los extremos redondeados de sus ganchos se evitará que las prendas se enganchen y que sean difíciles de quitar. Las puntas son en madera, y los 9 ganchos diseñados en dirección opuesta para que no se entorpezcan entre sí. Este perchero cuenta con un diseño minimalista, lo que permite crear un espacio sereno y despejado que asegurará que se ajustará a todos tus espacios.

Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "cumple por completo con lo su función, su estética y los acabados con puntas de madera son sin duda un gran agregado". Por otra parte, afirman que "es muy fácil de armar, es bastante original y se ve muy bonito en la casa sin que se vaya a caer hacia los lados". Se trata de un modelo que es fácil de montar y que tiene un diseño único y de muy buena calidad.

5. Perchero de pie HOMCOM ES837-0290731

Perchero de pie HOMCOM ES837-0290731

Si estás buscando un perchero de alta calidad, no cabe duda de que este es una gran opción para que puedas tener ordenados tus abrigos, bufandas y todo tipo de accesorios. Es perfecto para colocarlo en la entrada de tu hogar o en cualquier rincón de una habitación. Viene con un total de 6 ganchos que ofrecen un mejor almacenaje sin ocupar espacio en el mismo.

Es un perchero de árbol, que cuenta con 2 estantes extra que permiten dejar cosas pequeñas como las llaves o el teléfono. Tiene un diseño que es muy moderno e industrial, lo que aportará una gran personalidad a todos tus espacios. Tiene una capacidad máxima para soportar hasta 50KG de peso.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es muy fácil de montar, está bastante bien en relación calidad y precio y es bastante estable". También destacan que "es bastante decorativo, práctico y tiene una muy buena estabilidad, además de ser un modelo muy fácil de montar". Es un modelo con un diseño muy práctico, y que con sus dos estantes le aporta una mayor versatilidad a este modelo.

6. Perchero de pie Headbourne HR8130X

Perchero de pie Headbourne HR8130X

Es un modelo de perchero de pie que permite aportar una gran elegancia a tus espacios en especial porque viene con un diseño muy bonito. Viene con un total 6 ganchos para que puedas colgar tus abrigos y accesorios de una forma realmente sencilla. Esto te permitirá que puedas conseguir una gran comodidad en especial porque los ganchos mantienen tu abrigo colgado sin ningún tipo de inconveniente.

Además, este modelo cuenta con espacio para colocar tu paraguas de una forma realmente sencilla, y su base es bastante amplia para brindarle la máxima estabilidad posible. Está fabricado con abedul de calidad y madera de álamo lo que permite tener siempre una gran capacidad a la hora de usarlo. Es un modelo de madera, que se debe limpiar con un paño seco para mantenerlo en óptimas condiciones.

Las reseñas que tienen las personas que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene una calidad-precio estupenda, el montaje es muy fácil, y su resistencia a los abrigos es bastante fuerte". Además, destacan que "es muy bonito, por el precio no está mal, y es ideal para cualquier hogar". Esta es una gran opción a tener en consideración, ya que tiene una gran estabilidad.

7. Perchero de pie Zanflare 3 niveles

Perchero de pie Zanflare 3 niveles

Se trata de un perchero de pie de muy buena calidad que tiene un soporte triangular en el fondo, lo que le confiere una gran estabilidad. Es un modelo que es muy ligero para que puedas moverlo a cualquier parte de una forma muy sencilla. Está fabricado con un tubo de acero tratado por un proceso de barnizado, y es suficientemente resistente para todos tus abrigos.

Tiene un total de 11 ganchos distribuidos en 3 niveles, para que se pueda tener un espacio ideal para colgar tus abrigos y accesorios. Tiene una capacidad de carga total de 25KG de peso, y su diseño vertical permite ahorrar espacio en tu hogar u oficina. La punta de los ganchos superiores ofrece más espacio para que puedas colgar sombreros fácilmente. Su montaje es muy sencillo, y es un modelo que tiene una gran elegancia.

Son muchas las reseñas positivas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "está bastante bien para colgar bolsos y chaquetas, además no ocupa mucho espacio por lo que es bueno para espacios pequeños". Por otra parte, destacan que "es fácil de montar, es estético, aunque no se debe cargar mucho porque no es demasiado estable". Es un modelo bastante bueno que tiene una buena capacidad.

8. Perchero de pie SONGMICS RCR19W

Perchero de pie SONGMICS RCR19W

Si buscas un perchero de pie barato este será una gran solución para ti, en especial porque es un modelo tubular, estable y robusto. Viene con todos los tornillos y arandelas especiales para fijarlo firmemente, y sus pies tienen tubos engrosados que garantizarán su durabilidad. Además, incluyen tapones de plástico que evitarán que se vaya a rayar el suelo.

Tienen una superficie barnizada horneada, que es resistente al agua, antioxidante y fácil de limpiar con tan solo un paño. Incorpora un total de 12 ganchos para que puedas colgar todo lo que necesites. El montaje es muy sencillo, siendo apto para cualquier esquina de la casa. Tiene un diseño con un aspecto hermoso y da una impresión elegante en cualquier hogar.

Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que "es perfecto, recto, no se tambalea e incluso se puede utilizar de lado sin que se vaya a volcar". También, afirman que "es ligero, fácil de montar, y está hecho con un buen material lo que permite llevarlo a cualquier parte". Este es un modelo muy práctico, al mismo tiempo que ofrece un muy buen precio.

Recomendaciones para escoger el mejor perchero de pie: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un perchero de pie, debes tener en consideración algunos puntos clave que te permitirán escoger de una forma más acertada. Dentro de los principales puntos a tener en cuenta están:

Tipo

Los percheros de pie tradicionales constan de una base y un tronco del cual sobresalen las perchas. Sin embargo, los de burro también se pueden englobar en esta categoría, y son muy útiles siempre que tengas espacio suficiente para la instalación.

Materiales

Los materiales en los que están fabricados estos percheros son variados, siendo comunes la madera, o metales como el aluminio o acero inoxidable. Debes tener en cuenta que dependiendo de los materiales será su resistencia y durabilidad, por lo cual, siempre será mejor optar por evitar los percheros de plástico.

Tamaño

El tamaño es otro aspecto importante que debes tener en consideración, en especial porque debes escoger uno que sea cómodo de acuerdo a tus necesidades. Normalmente la altura de estos dispositivos suele estar entre los 160 y los 180cm, dependiendo de tus necesidades. Algunos que son altos, tienen más ganchos por lo que pueden ser más funcionales.

Seguridad

Es importante que el perchero no se vaya a volcar, por lo que la base debe ser muy estable, en especial si hay niños pequeños en tu hogar. Asegúrate de que la base sea de un buen tamaño para evitar que el perchero se vuelque, y también puedes optar por modelos que vengan con bases triangulares que suelen ser mucho más estables.

¿Qué es un perchero de pie?

Un perchero de pie es básicamente un mueble que utilizarás en tu hogar, donde podrás colgar ropa y complementos de moda. Estos a diferencia de los percheros normales, suelen tener una base amplia que les aporta estabilidad y que permite que se puedan instalar en cualquier parte.

Estos están formados por un tronco vertical, del cual surgen una serie de brazos con ganchos o perchas. Normalmente estos ganchos son redondeados para evitar estropear las prendas que se cuelguen en los mismos, y así evitar cualquier tipo de daño a tu ropa.

¿Para qué sirve un perchero de pie?

Los percheros de pie básicamente se utilizan para que puedas colocarlo en la puerta de entrada de tu hogar. De esta forma, se pueden colgar fácilmente todas las prendas que necesites, y así tener una mayor practicidad cada vez que llegues a tu casa.

Son ideales para colgar todo tipo de abrigos, bufandas, sombreros o bolsos y dejarlos allí accesibles para la próxima vez que salgas a la calle. Esto te permitirá tener una mayor practicidad, además de que puedes optimizar los espacios de tu hogar, porque puedes colgar todo de forma vertical sin ocupar demasiado espacio.

Tipos de percheros

Existen diferentes tipos de percheros en el mercado dependiendo de lo que estés buscando. Los principales a considerar son:

De pie: son los que tienen formas de árbol, y tienen una base estable sobre la que se sitúa el tronco. De este surgen perchas y ganchos a modo de ramas para colgar la ropa.

son los que tienen formas de árbol, y tienen una base estable sobre la que se sitúa el tronco. De este surgen perchas y ganchos a modo de ramas para colgar la ropa. De pared: estos son una base que se fija en la pared mediante tornillos o adhesivos. En esta hay un determinado número de ganchos para colgar la ropa y son fijos.

estos son una base que se fija en la pared mediante tornillos o adhesivos. En esta hay un determinado número de ganchos para colgar la ropa y son fijos. Percheros burro: son bastante habituales actualmente, en especial porque tienen patas o ruedas, y una o varias barras metálicas de extremo a extremo donde se cuelgan las prendas.

son bastante habituales actualmente, en especial porque tienen patas o ruedas, y una o varias barras metálicas de extremo a extremo donde se cuelgan las prendas. De puerta: es una variante de los de pared, y se cuelgan en la parte superior de la puerta sin interferir la apertura o cierre de la puerta.

Ventajas de tener percheros de pie en casa

Son muchos los beneficios que aportan los percheros de pie para todos tus espacios, dentro de los cuales estarán:

Permiten dar un buen aspecto en el ambiente.

Se pueden usar en diferentes lugares de tu hogar sin limitación.

Dependiendo del diseño estos pueden llegar a ser muy prácticos.

El montaje de los mismos es muy sencillo.

Permiten optimizar el espacio en tu hogar, en especial si vives en un piso de dimensiones reducidas.

Sin embargo, debes tener en cuenta que como desventajas los percheros requieren de ciertos cuidados especiales para que su material no se vaya a deteriorar. Estos además ocupan espacio por lo que pueden llegar a ser estorbosos.

¿Cómo limpiar los percheros de pie?

La limpieza de este tipo de elementos no es un problema, en especial si están fabricados en materiales de buena calidad. Los percheros llegan a acumular polvo, y por este motivo lo mejor es utilizar un paño seco para sacudirlo, ten en cuenta que si son de madera no debes utilizar agua para la limpieza.

Es importante que no se vaya a rayar el perchero, en especial si son de metal cromado, se puede utilizar agua y jabones muy suaves en caso de que esté muy sucio. Una vez que se limpie el perchero, debes asegurarte de que quede bien seco, y si se cuidan y se limpian constantemente, los percheros pueden durar por mucho tiempo sin estropearse.

¿Cómo se montan los percheros de pie?

Los mejores percheros de pie vienen con las instrucciones de montaje muy detalladas, pero por norma general se deben seguir estos pasos:

Saca todas las piezas del pechero y asegúrate de que vienen completas.

Comienza colocando la base en el suelo.

Ajusta el tronco a la base mediante un sistema de rosca o a presión dependiendo del modelo que escojas.

Coloca las perchas con el mismo proceso, y si es necesario utiliza un destornillador para asegurarte de que quede perfectamente fijado.

Una vez que hayas terminado de montar el perchero de pie simplemente debes ubicarlo en donde lo vas a utilizar. Asegúrate de colocarlo en un lugar que sea práctico, y evita que quede en lugares de paso donde los miembros de tu familia se puedan tropezar.

¿Es mejor un perchero de pie o de pared?

En este punto la elección dependerá en gran medida del espacio que tengas disponible en casa y de las necesidades de almacenamiento. Los percheros de pie tienen un acabado estético más llamativo, y son muy útiles para decorar, además de que cuentan con multitud de perchas y son muy resistentes y estables.

Sin embargo, los percheros de pared se destacan por ocupar menos espacio, y se pueden disimular detrás de una puerta. Pero, la capacidad de estos modelos suele ser mucho menor que los percheros de pie, además de que no son tan útiles para evitar que la ropa se arrugue.