La pediculosis es una de las infestaciones más comunes que nos encontramos, y se da especialmente entre los niños afectando hasta al 14% de la población escolar. Por este motivo, necesitaremos un buen tratamiento para eliminar piojos como el Cooper Pouxit XF , para acabar con esta infección de una forma rápida y cómoda.

Los tratamientos de antaño eran una auténtica tortura, pero por suerte hoy en día los tratamientos para acabar con los piojos han evolucionado significativamente. Sin embargo, no todos son igualmente efectivos, por lo que es crucial escoger un tratamiento que funcione correctamente.

¿Cuáles son los mejores tratamientos para eliminar piojos del mercado?

A pesar de que existen múltiples tratamientos para eliminar piojos, la verdad es que no todos son igual de efectivos. Es por ello que hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones del mercado, para que trates la pediculosis de una forma bastante efectiva. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Tratamiento para eliminar piojos Cooper Pouxit XF

Tratamiento para eliminar piojos Cooper Pouxit XF

Sin duda alguna este es uno de los mejores tratamientos para eliminar piojos que podremos encontrar en el mercado. Este es efectivo tanto contra las liendres como contra los piojos adultos gracias a que tiene una fórmula reforzada con Penetrol. Permite acabar con piojos y liendras en un período de tan solo 15 minutos, por lo que es altamente efectivo a la hora de utilizarlo y acabar con la infestación.

Este es un producto que requiere una sola aplicación para ser altamente efectivo, y está indicado para niños mayores de 6 meses y para adultos. Se recomienda aplicar sobre el cuero cabelludo y cabello totalmente secos, dejar actuar por 15 minutos y después lavar el pelo 2 veces con champú. No se recomienda dejarlo por más tiempo, puesto que sus compuestos activos son fuertes y podrían llegar a producir irritación.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un producto bastante bueno, es efectivo al 100% acabando por completo con los piojos". Por otra parte, destacan que "el producto es de lo más efectivo que se puede encontrar contra los piojos, es un poco graso y un poco desagradable, pero al final se compensa bastante bien".

2. Tratamiento para eliminar piojos Puressentiel 4001160

Tratamiento para eliminar piojos Puressentiel 4001160

Este es un tratamiento muy completo que incluye loción y peine que permite eliminar los piojos, larvas y las liendres de forma efectiva. Además, alivia el cuero cabelludo, para que se reduzca la picazón causada por la presencia de los piojos en el mismo. Ofrece una eficacia desde la primera aplicación, y actúa efectivamente a partir de los 10 minutos, siendo 100% efectivo contra piojos, larvas y liendres.

Se recomienda aplicar la loción con el peine, y después lavar el cabello diariamente con un champú y acondicionador diario. La fórmula de este producto es completamente natural, compuesta por aceites vegetales y esenciales sin tener dimeticona, insecticidas o derivados de silicona. Este producto se recomienda para niños a partir de los 3 años de edad, y se debe evitar el contacto con los ojos.

Quienes han comprado este producto tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "hace su trabajo, si se siguen las instrucciones y se repite la dosis después de 3 días el producto funciona muy bien y está libre de químicos". También destacan que "tiene ingredientes naturales, el olor es encantador, y funciona bastante bien para combatir a los piojos". Es sin duda una muy buena opción, y si se quiere una mayor eficacia también se puede combinar con el spray de la misma marca.

3. Tratamiento para eliminar piojos NitNOT N9-HW5M-69CN

Tratamiento para eliminar piojos NitNOT N9-HW5M-69CN

Se trata de un tratamiento que es 100% seguro, libre de cualquier tipo de tóxico, y que ha sido especialmente para exterminar tanto piojos como liendres sin dañar el cuero cabelludo. No tiene ningún tipo de productos químicos nocivos, fragancias o disolventes, siendo un tratamiento perfecto para eliminar los piojos de la cabeza de los niños. Es muy fácil de usar y su eficacia está comprobada en un 100%.

Es ideal para todo tipo de cabellos incluidos si son largos y gruesos, con una tasa de éxito del 100%. Viene en una práctica botella con aplicador, y con su contenido de 200ml se podrá tratar a toda la familia de una forma sencilla. La aplicación de este champú es muy sencilla, puesto que simplemente se aplica, se deja actuar unos minutos y se aclara con agua, para conseguir el resultado esperado. Se recomienda la repetición después de 7 a 10 días para garantizar que se rompa el ciclo de vida de los piojos.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es el único producto que de verdad permite acabar con los piojos, funciona bastante bien y es muy recomendado". También destacan que "es un producto que realmente funciona, es fácil de aplicar y está libre de productos químicos y olores desagradables".

4. Tratamiento para eliminar piojos FullMarks Loción 502426

Tratamiento para eliminar piojos FullMarks Loción 502426

Esta es una loción anti piojos y liendres que demuestra una eficacia del 100% en el tratamiento para eliminar estas infestaciones. Este no tiene ningún tipo de pesticidas por lo que no dañará el cuero cabelludo ni creará ningún tipo de resistencias. No tiene un olor desagradable, lo que permitirá conseguir una gran eficacia.

Es muy cómodo de utilizar incluso en el pelo largo, por lo que es conveniente para todo tipo de pelos. Incluye un peine metálico de calidad que permite retirar los piojos muertos y liendres de una forma bastante efectiva. Ofrecen una máxima eficacia con tan solo 1 aplicación y eliminará los piojos en tan solo 5 minutos después de su aplicación. Es recomendable para niños a partir de 1 año de edad y lo puedes encontrar en presentación de 100 o 200 ml.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "funciona bastante bien, no se vuelven a ver piojos y está bastante bien". Por otra parte, destacan que "es bastante efectivo, se aplica una sola vez y adiós a los piojos, es aceitoso, pero efectivo". Este es un gran tratamiento contra los piojos y se puede lograr un mejor efecto si se combina con el champú de la misma marca.

5. Tratamiento para eliminar piojos Neositrín Spray Gel

Tratamiento para eliminar piojos Neositrín Spray Gel

Se trata de un tratamiento para eliminar los piojos que es en forma de spray eliminando de forma muy efectiva y rápida tanto piojos como liendres. Es efectivo en tan solo una aplicación, requiriendo tan solo 1 minuto de acción. Se debe aplicar de forma uniforme sobre la zona afectada para asegurarse de que haga efecto por completo en los piojos y las liendres.

Está formulado con un 4% de dimeticona y penetrol, que permite acelerar el tratamiento y matar tanto los piojos como las liendres de forma muy efectiva. No contiene insecticidas, siendo un producto que tiene una alta tolerabilidad. Este está recomendado para niños a partir de los 12 meses de edad y para adultos que tengan infestación con piojos. Su aplicación es muy sencilla, puesto que bastará con aplicarlo sobre el pelo seco, frotar desde las raíces hasta las puntas, y retirarlo lavando el pelo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un tratamiento que elimina los piojos de forma eficaz, y de todas formas siempre es mejor repetir el proceso a los 7 días por precaución". También destacan que "es una muy buena opción a tener en cuenta, se aplica y enseguida hace efecto, aunque es un poco difícil de quitar". Este es un producto que tiene una eficacia bastante elevada para combatir los piojos y liendres de forma efectiva.

6. Tratamiento para eliminar piojos Fórmulas Essenciales B5-4L35-R2HR

Tratamiento para eliminar piojos Fórmulas Essenciales B5-4L35-R2HR

Este es un tratamiento que es altamente eficaz para neutralizar tanto piojos como liendres de una forma muy efectiva. Es completamente natural, libre de piretrinas por lo que no se tendrá ningún tipo de toxicidad con ese tratamiento. Está fabricado con aceites esenciales y árbol de té, lo que permite tener una gran eficacia a la hora de utilizarlo.

Se recomienda aplicarlo y dejarlo actuar envolviendo el pelo en un gorro de plástico para una mayor eficacia y luego retirar los piojos y liendres con un peine. Tiene un aroma que es muy fresco y floral totalmente natural. Se recomienda proteger los ojos y mucosas a la hora de aplicar el producto, y viene con un práctico spray que permite una aplicación mucho más sencilla y eficaz.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el producto funciona muy bien, ofrece una buena protección de piojos, el aroma es fantástico y es muy suave". Además, destacan que "funciona realmente bien, huele muy suave y al ser en spray abarca más la cabeza, eliminando por completo los piojos".

7. Tratamiento para eliminar piojos ZZ 8411125000578

Tratamiento para eliminar piojos ZZ 8411125000578

Se trata de un tratamiento para eliminar piojos que tiene una excelente relación calidad precio, y que viene con una loción y un champú. Además, este viene con una lendrera y 2 gorros para que se pueda tener un tratamiento mucho más completo y eliminar por completo la infestación de piojos. Recibirás una loción de 100ML, y un champú de 125ML, que son altamente efectivos contra los piojos, ácaros y liendres.

Este es un tratamiento especialmente pensado para tratar los piojos en los niños, aunque también es una solución efectiva para toda la familia. Estos productos están especialmente formulados para actuar de forma efectiva con una sola aplicación, causando la muerte por su efecto paralizante y asfixiante. Está formulado con Permetrina que hace que sea altamente efectiva para combatir la pediculosis.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un producto totalmente funcional, un poco fuerte para quitar los bichitos, pero bastante efectivo". Por otra parte, destacan que "simplemente basta con ponerlo y funciona, aunque por seguridad lo mejor es ponerlo 2 veces por semana". Este es un producto que es muy bueno, y se repite una semana después de la primera aplicación para garantizar la eliminación completa de los piojos.

8. Tratamiento para eliminar piojos Neositrín Protect Spray Acondicionador sin aclarado

Tratamiento para eliminar piojos Neositrín Protect Spray Acondicionador sin aclarado

Esta es una opción bastante interesante a tener en consideración, puesto que desenreda el cabello, y repele los piojos de forma eficaz. Simplemente bastará con aplicarlo y no requiere de ningún tipo de aclarado después de aplicarlo. Permite acondicionar el pelo en profundidad lo que aportará una gran suavidad y permitiendo desenredar el pelo de forma muy fácil.

Su fórmula contiene Activdiol que deshidrata y elimina el piojo que pueda llegar a entrar en contacto con el cuero cabelludo. De esta forma, previene la aparición de liendres, y la proliferación de la infestación. Se puede aplicar tanto en el pelo seco como en el pelo mojado, y tiene una fragancia frutal a mango y naranja. Se puede usar a partir de los 12 meses de edad y en adultos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un buen repelente, el aroma es bastante bueno, deja el pelo suave y no apelmazado". También destacan que "luce muy bien, con un buen aroma, desenreda muy bien el cabello y es un imprescindible para niños en edad escolar". Este es un tratamiento que tiene un muy buen olor, y funciona bastante bien contra los piojos.

9. Tratamiento para eliminar piojos BACTERISAN Pack Pediculicida

Tratamiento para eliminar piojos BACTERISAN Pack Pediculicida

Si estás buscando un tratamiento para eliminar piojos que sea barato y altamente efectivo, este sin duda es una buena opción para ti. Es un kit perfecto para la eliminación tanto de piojos como de liendres, y está compuesto por loción y champú. Es un producto que es eficaz en tan solo 5 minutos, e incluye un gorro y lendrera gratis.

La loción no requiere de aclarado y no deja el cabello graso, siendo un tratamiento que produce la muerte de piojos y liendres. Está testado dermatológicamente y es apto para niños a partir de los 2 años de edad. Se recomienda aplicar sobre el pelo seco hasta humedecerlo por completo y mantenerlo aplicado durante 5 minutos cubierto con un gorro.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tiene un aroma suave, la loción se quita fácilmente al igual que el champú y acaba con los piojos fácilmente". Además, destacan que "cumple con su función, es un buen tratamiento y funciona perfectamente". Este es un tratamiento que es económico y que es bastante efectivo para combatir piojos y liendres.

Recomendaciones para escoger un tratamiento para eliminar piojos: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un tratamiento para eliminar piojos debemos fijarnos en algunos aspectos que resultarán importantes. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Modo de actuar

Dependiendo del compuesto que tenga el producto para el tratamiento de piojos actuará diferente. Podremos encontrarnos con los siguientes principios activos que son bastante comunes:

Permetrina: es el recomendado por la OMS, porque tiene una baja toxicidad, y se puede usar en niños de más de dos años. Actúa de forma neurotóxica con una gran efectividad.

es el recomendado por la OMS, porque tiene una baja toxicidad, y se puede usar en niños de más de dos años. Actúa de forma neurotóxica con una gran efectividad. Piretrinas naturales: se obtienen de algunas flores, y tienen un efecto neurotóxico, pero pueden provocar alergias en personas sensibles.

se obtienen de algunas flores, y tienen un efecto neurotóxico, pero pueden provocar alergias en personas sensibles. Dimeticona: son siliconas que recubren al insecto, bloquea sus espiráculos y lo deshidrata colapsando su tracto intestinal, sin tener efectos secundarios.

son siliconas que recubren al insecto, bloquea sus espiráculos y lo deshidrata colapsando su tracto intestinal, sin tener efectos secundarios. Alcohol bencílico: funciona bien combinado con aceites minerales matando al insecto por asfixia.

funciona bien combinado con aceites minerales matando al insecto por asfixia. Malatión: es un organofosforado, el cual no es muy recomendable debido a que tiene un cierto grado de toxicidad y un olor bastante fuerte.

es un organofosforado, el cual no es muy recomendable debido a que tiene un cierto grado de toxicidad y un olor bastante fuerte. Aceites esenciales: pueden funcionar como preventivos, aunque también se usan de forma común cuando no se quiere un producto con compuestos químicos.

Pediculicida y ovicida

Para evitar las reinfecciones, lo ideal es que el tratamiento para eliminar piojos sea letal tanto para las formas adultas de los piojos, como para las formas larvarias y los huevos. De esta forma, se puede combatir la infestación por completo y no se tendrá la reaparición de los piojos.

Formato y aplicación

Existen múltiples presentaciones de este tipo de productos, y debemos escoger el que mejor se ajuste a nuestras necesidades. El más común es el formato de loción porque tiene el mayor índice de penetración.

Por otra parte, los champús no son tan efectivos, por lo que se recomienda combinarlos con la loción para conseguir un buen resultado. Los productos en spray son altamente recomendados para niños de corta edad, porque se aplican con rapidez y de forma sencilla.

¿Qué es un tratamiento para eliminar piojos?

Los piojos son insectos que han ido evolucionando para adaptarse e infestar a los humanos en las zonas del cuerpo donde se tiene pelo. El tratamiento para eliminar piojos es un producto que permite combatir este tipo de infestaciones de forma efectiva.

Están especialmente formulados para combatir a los piojos adultos matándolos y muchos también actúan directamente sobre los huevos. Los adultos de los piojos viven entre tres y cuatro semanas, y ponen siete huevos al día, por lo que un tratamiento efectivo debe combatir ambas formas del piojo o de lo contrario la infestación continuará.

¿Para que sirve un tratamiento anti piojos?

Básicamente el tratamiento anti piojos se puede usar tanto cuando existen piojos que detectaste en la cabeza de un niño o adulto. O cuando se quiere prevenir la infestación con estos insectos, especialmente cuando hablamos de niños en edad escolar.

Son productos especialmente pensados para aplicar directamente sobre el cabello y el cuero cabelludo, que causan la muerte de los piojos y liendres. Dependiendo del principio activo que tengan pueden llegar a ser más o menos eficientes, y todo dependerá del grado de infestación que se tenga.

Mitos que existen sobre la pediculosis

Existen muchos mitos cuando hablamos de piojos y liendres que debemos tener en cuenta para no creerlos del todo. Dentro de las creencias más comunes nos encontramos con:

Los piojos saltan o vuelan, lo cual es totalmente falso pues no tienen alas.

Los animales no contagian los piojos, porque estos afectan únicamente a los humanos.

El vinagre no es un buen tratamiento anti piojos porque no los mata.

No son sinónimo de suciedad ni tampoco transmiten enfermedades.

Pueden afectar a los adultos, por lo que es erróneo pensar que es una infestación únicamente de los niños.

Debemos tener en cuenta que los piojos pueden aparecer en cualquier época del año y en caso de detectar una infestación, tendremos que avisar de inmediato al colegio. Además, cada vez son más frecuentes, y por este motivo, existen algunos tratamientos que son repelentes y que funcionan bastante bien.

¿Cómo se aplica correctamente un tratamiento para eliminar piojos?

Para que podamos utilizar de forma correcta este tipo de productos, lo primero que debemos hacer es leer las instrucciones del fabricante. Sin embargo, debemos seguir algunos consejos para que el tratamiento sea más efectivo:

Normalmente estos productos se deben aplicar en el cabello seco.

Debemos tener un gorro de ducha transparente para colocarlo después de la aplicación del producto.

Una vez que se espera el tiempo de acción indicado por el fabricante, se debe pasar la lendrera para eliminar los piojos muertos.

Normalmente se recomienda repetir el proceso cuando han pasado 7 a 10 días.

Algunos productos pueden necesitar aclarado con agua después de su aplicación, e incluso pueden necesitar que se retiren con champú, pero todo dependerá del producto que estemos utilizando.

¿Cómo se previene la infestación de piojos?

Para que se pueda prevenir el contagio de piojos, lo mejor es aplicar las siguientes medidas: