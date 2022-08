Endurance, el cómic del español Luis Bustos que rememora un aventura épica

Existe muchísimo talento español, tanto en guion como en dibujo, en el mundo de los cómics y desde Libertad Digital siempre vamos a tener un rincón importante para nuestra narrativa y los proyectos de los que podemos presumir ante los ojos del resto del mundo. Este es el caso del cómic que nos trae Planeta y que nos lleva a una aventura marítima legendaria, en concreto, la del famoso Endurance del aventurero Ernes Shackleton.

Como siempre hacemos arrancamos nuestras reseñas con el apartado técnico: guion, dibujo y entintado de Luis Bustos, 200 páginas, editorial Planeta Cómics, cartoné tapa dura y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

La famosa expedición de Shackleton en viñetas

¿Qué nos vamos a encontrar a nivel argumental en Endurance? Una historia épica y llena de aventuras y sufrimiento que tiene como protagonista al mítico expedicionario Sir Ernes Shackleton, que en el año 1915 reunió a 27 hombres para cruzar por primera vez la Antártida en trineo. Para ello contó un un barco, hoy histórico, llamado Endurance, que como el resto de protagonistas vivió una serie de acontecimientos que les hicieron pasar a la historia tras vivir un auténtico infierno. Esa es la línea argumental de este cómic de Luis Bustos en el que él solo se echa la mochila a la espalda, las raquetas a los pies y se pone al frente del guion, dibujo y entintado. Solo por eso, ya merece reconocimiento.

Con un argumento así, lo mínimo que se le pide a este tipo de relatos es que te mantengan pegado al cómic esperando que nuestros protagonistas logren su objetivo y salgan de todos los problemas que se les presentan en la expedición. Para ello tienes que conectar con los personajes. Lograr la empatía necesaria para que, en caso de que ocurra, la muerte o no de alguno de ellos te duela. Eso lo logra Luis Bustos con su relato y con su forma de contar esta expedición. Con un dibujo que recuerda al maravilloso cómic clásico, el autor madrileño inicia la historia recorriendo la ‘cubierta’ del Endurance para presentar a todos los protagonistas y que el lector, poco a poco, sepa el papel de cada uno de ellos. Por supuesto, el líder es Shackleton. Él tomará las decisiones más importantes, correrá los mayores riesgos y firmará un contrato verbal y escrito con sus hombres para, pase lo que pase, nunca darles por perdidos.

La historia siempre mantiene un nivel de intriga notable que arranca con calma y acelera en la recta final con la tripulación viviendo sus peores momentos. Quizá le falta algo más de complejidad a la hora de mostrar la crueldad y desesperación de nuestros protagonistas, pero lo compensa de sobra con los diálogos y el gran papel que Shackleton demuestra durante toda la obra. Su liderazgo se siente en la lectura. Su preocupación y sus miedos, también. Eso es una gran triunfo de Bustos que no necesita del color para darle luz a la obra. Hablamos de nieve, frío y un clima infernal en la Antártida, por eso el blanco y negro se antoja perfecto para este cómic.

Les dejo algunas viñetas maravillosas de esta obra de Luis Bustos:

Como se puede apreciar, este tono clásico encaja a la perfección con la historia y con la época que refleja, lo que supone un gran acierto de Bustos a la hora de elegir el enfoque, el ‘color’ y el estilo. Debes sentir el frío que sintieron los protagonistas para sumergirte en la historia y el blanco y negro ayuda a esa inmersión en la historia.

En conclusión, nos encontramos ante una obra notable de Luis Bustos que cumple a la perfección con lo que vende en su argumento. Yo le pido eso a las obras. Dadme lo que me prometéis y aquí te lo dan. Tenemos ante nosotros una aventura marítima llena de problemas, decisiones difíciles y que juega una y otra vez con la delgada línea que separa la vida de la muerte en este tipo de expediciones. Yo me he subido al Endurance y lo he disfrutado. Gracias Luis por dejarme hacerlo.

PD: los extras de la edición con la historia real, análisis de los tripulantes, fotografías y resumen de lo acontecido en la expedición completan una edición perfecta para los amantes de las aventuras marítimas.