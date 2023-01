DCsos, el apocalipsis zombie frente a Superman, Batman y compañía

De vez en cuando el mundo de los superhéroes rompe con lo establecido. Habitualmente lo hace con eventos o con "crisis" que hacen que el universo se reinicie, cambie o se lance a una aventura alternativa que no afectará a la continuidad. En este caso, DCsos lo que hace es coger el universo de los superhéroes de DC y crear algo alternativo que, debido a su éxito, ha tenido continuidad.

¿Qué es DCsos? La obra de Tom Taylor que libera la Ecuación de la Antivida, una especie de virus tecnológico y biológico, que contagia a prácticamente la totalidad de la humanidad y los convierte en no muertos cuya única función es destruir la vida. Traducción: un virus que te enloquece, te mata y además te convierte en zombie. Y no solo a los seres humanos normales sino que también a los superhérores del universo DC.

Antes de continuar con más detalles y la reseña, apartado técnico: guion de Tom Taylor, dibujo de Darick Robertson, James Harren, Laura Braga, Stefano Gaudiano y Trevor Hairsine, contiene DCeased núms. 1 a 6, DCeased: A Good Day to Die USA (one-shot), formato DC Pocket de ECC, 216 páginas y un precio de 9,95 euros.

Vamos con la reseña

Locura argumental que resultó ser un acierto

Si superamos el hecho de que ya es de por sí una locura (maravillosa) hablar de superhéroes y lo establecemos como lo que es en el mundo de los cómics, es decir, la normalidad más extendida, este DCsos se convierte en una idea loca y muy arriesgada. Parecida a la Marvel Zombies que también tiene la otra gran propietaria de la ficción en viñetas. En ambos casos, pero con diferencias, hablamos de enfrentar a personajes como Superman, Batman, Wonder Woman o Linterna Verde contra una horda de muertos vivientes y eso, si lo haces bien, puede resultar divertido, pero si no das con la tecla... críticas, desastre y a la hoguera de los adoradores de los superhéroes en cuestión.

En el caso de DCsos, Tom Taylor salva bien el hecho de sacarse de la chistera un origen del virus que no sea muy forzado o parezca una tontería. Eso lo primero. Aquí se usa la figura del villano Darkseid para explicar que ha liberado la Ecuación de la Antivida, la cual llega al mundo a través del personaje de Cyborg, que como se lleva contando años en los cómics es capaz de acceder a todos los dispositivos tecnológicos del planeta. A través de él, el virus pasa a la red y a partir de ahí cualquiera que vea una pantalla cerca se contagia. Si tenemos en cuenta que a día de hoy la gente mira el móvil cada dos minutos, imaginen lo rápido que se traslada el virus y lo voraz de su efectividad. En pocas horas, casi todo el mundo, incluyendo superhéroes y supervillanos, quedan contagiados. Solo los que se han dado cuenta del problema antes de quedar atrapados, como Superman y su familia, intentarán resolver el asunto antes de que todo quede destruido.

Estamos hablando de un cómic que por su loco argumento necesitaba sí o sí una gran dosis de entretenimiento y muchísimo ritmo narrativo. Pasa lo mismo con las películas de zombies. Abusar mucho de los diálogos cuando el público ha venido a ver sangre y terror puede costarte un bajón de ritmo que eche por tierra todo lo bueno del guion. Taylor juega muy bien aquí con ese baile entre batalla, transiciones, momentos de tensión, diálogos importantes y violencia pura y dura. Además demuestra mucha contundencia a la hora de matar a cualquier personaje. Sea el que sea. Aquí se respetan los galones, pero no garantizan la seguridad de nadie. Por ello, por esa incertidumbre y por ese miedo a que tu héroe favorito caiga, la idea de Taylor también crece en diversión y efectismo por y para el lector.

Esta historia se ha ganado un rincón divertido y ameno en el corazón de los amantes de las historias alternativas y ha hecho esbozar una sonrisa a los más clásicos. Por supuesto los habrá que se borren de esta opción, sin embargo, no se puede negar que ha tenido éxito y que se ha generado un pequeño universo dentro de esta alternativa a la continuidad tradicional. Hubo continuación y no se quedará solo en una segunda parte.

En cuanto al dibujo, no me enamora ni me enloquece, aunque he de reconocer que devoré el cómic de principio a fin en pocas horas y eso solo se logra si el guion y el dibujo te lo permiten. Por último menciono la edición, la cual ya hemos analizado por ejemplo en Superman Hijo Rojo. Los DC Pockets son la opción más barata de ECC para aquellos que quieran picotear entre historias sin importarle el tamaño, la calidad del papel o el purismo del coleccionismo. Dan por 9,95 euros el mismo producto, pero con un envoltorio más simple. ¿Esto hace a los DC Pockets una mala opción? Ni sí ni no. Depende del consumidor. Si una historia te fascina y la quieres disfrutar en su máxima expresión hay otras alternativas. Si lo que quieres es simplemente leer y entretenerte, ahorrarás por el camino.

Conclusión: idea loca que mal ejecutada pudo haber sido un desastre y que Tom Taylor ha convertido en una historia tremendamente divertida e interesante. Se devora en pocas horas y da lo que debe tener siempre una buena historia de muertos vivientes. Si eres más clásico puede echarte para atrás. Si priorizas la diversión o quieres algo diferente a lo habitual, adelante. Si gustan disfruten de la lectura.