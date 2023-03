Proponen rebautizar al español como "ñamericano"

Durante las conferencias del IX Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Cádiz, varios participantes arremetieron contra el término "español" para referirse a nuestro idioma. La propuesta más llamativa fue la del escritor argentino Martín Caparrós, que pidió rebautizar al español como "ñamericano". Otro escritor, el mexicano Juan Villoro consideró que debería denominarse, "en rigor", "hispanoamericano".

En la mesa redonda El español, lengua común. Mestizaje e interculturalidad. en la comunidad hispanohablante", Caparrós defendió que "vale la pena buscarle el nombre a esto que hablamos". Abogó por "ñamericano" por preservar la ñ. Y señaló, recoge Efe, que la palabra "español", que cuando la inventaron los fenicios significaba "tierra de conejos", es "sin duda peliaguda".

Caparrós, autor del ensayo Ñamérica, dijo que España es hoy un país "colmado de españoles que quieren, o no, serlo" y que "no deben creérselo del todo, porque tienen que repetirlo tres veces y cantan, 'Yo soy español, español, español'". Para Martín Caparros, buscar otro nombre sería enriquecer una lengua que se ha formado "con la respiración de muchas lenguas y que no se atribuye a ningún reino".

El escritor se hizo eco en las redes sociales de la idea y el escritor y académico Arturo Pérez Reverte le contestó con un escueto tuit: "Yo tengo una propuesta: Gilipañol".

En la mesa redonda, también estuvieron presentes el escritor peruano Alonso Cueto, la española Carme Riera y el ensayista español Ángel López García.

Alonso Cueto celebró que ahora el "tráfico de palabras" entre uno y otro lado del Atlántico es "más nutrido que nunca", gracias "al camino" que han marcado editores como Carlos Barral, que publicaron en España novelas de escritores como Mario Vargas Llosa o Juan Rulfo. La "polinización" de la lengua se ha extendido también a través del turismo, el comercio, la inmigración o la televisión.

"La idea de la pureza de la lengua es inútil y anacrónica", sostuvo el escritor, para quien palabras inglesas como "chip" se quedarán en la lengua como antes se quedaron términos árabes como acequia. "Seremos siempre orgullosamente impuros", añadió tras afirmar que el español es "un organismo vivo" que tiene "la sala de máquinas" de su renovación en el habla coloquial No obstante, consideró "terrible" constatar que "hemos perdido riqueza" en un mundo en el que un emoticono sustituye a palabras como "te felicito o te quiero".

López García afirmó que el español es una lengua mestiza mucho antes de la colonización de América, cuando ya antes del siglo X el latín se cruzó en el Camino de Santiago con voces gallegas o catalanas. Y, al igual que Carme Riera, indicó que en la época de la conquista "no hubo ningún interés en difundir el español". Se favorecieron lenguas indígenas seguramente "en una actitud egoísta" para evitar la competencia a la hora de optar a puestos en la administración. Fue con la independencia de los países, dijo, cuando "todas reclamaron como lengua nacional el español".