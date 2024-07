El sello de Akira: ¿Están funcionando las versiones Ultimates de Spiderman y Pantera Negra?

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de julio vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver el estreno de Ultimate Black Panther, la tercera grapa de Ultimate Spiderman y el nuevo formato bimestral de Iron Man.

Spiderman sigue triunfando con Hickman y Checchetto

Hoy nos vestimos de nuestra versión Ultimate con un doblete. Primero Spiderman y luego Pantera Negra. De ambos tenemos ya tres grapas, aunque en el caso de Peter Parker la colección es mensual y con el rey de Wakanda nos vamos al formato trimestral. ¿Está funcionando la versión Ultimate de Spiderman? Decir que sí sería quedarse corto. Solo en Whakkoom, la aplicación que sirve para apuntar los cómics que tienes en tu colección, los datos nos llevan hasta las 900 copias vendidas de esta tercera grapa. Triunfar está triunfando y además con un nivel sobresaliente en guion y dibujo.

Si en las dos primeras grapas se establecía a un Peter Parker en un universo Ultimate manipulado por el Hacedor en el que lejos de ser un estudiante era ya un padre de familia con dos hijos, una rutina que le agobiaba y sin superpoderes porque no le picó la araña, ahora ya tenemos algo más reconocible. Incluyendo los poderes, el traje habitual y algunos más que se antojan guiños a los lectores clásicos del trepamuros. Incluyendo además a una versión diferente del Duende Verde e incluso una aparición de un Bullseye a lo Iron Man que deja varias escenas potentes de acción. OJO SPOILER: y para mí, una de las mejores partes, ver a J Jonah Jameson y Ben Parker trabajar para crear un nuevo periódico que rivalice con el Daily Bugle, ahora gobernado por Kingpin.

Hickman se está gustando en esta versión de Spiderman y la gente ha aceptado muy bien a este Peter Parker treintañero con el que mucho nos podemos ver reflejados en la actualidad. Esta grapa mantiene el nivel de las dos anteriores, pero metiendo aún más elementos en la coctelera como el Duende Verde. ¿Qué versión tendremos aquí? Tendrán que leerlo. Por cierto, lo de Marco Checchetto es... Impresionante el apartado visual que además se redondea con el color de Wilson. De lo mejor, por no decir el top 1, de las grapas Marvel.

Precio: 3,30 euros

Pantera Negra: no es Spiderman aunque tiene muy buena pinta

Gracias al formato trimestral que Panini ha decidido poner a esta cabecera, de una tacada hemos podido ver, más o menos, lo que quieren hacer en Marvel con Pantera Negra. Ya que su versión normal no está siendo bien llevada o no ofrece demasiadas cosas, aquí tenemos la versión Ultimate con guion de Bryan Edward Hill y un dibujo bastante interesante de Stefano Caselli.

En estos primeros episodios nos encontramos en este universo alternativo de Hickman y lo que nos cuenta Hill es que la Wakanda de T’challa está siendo amenazada por Khonshu y Ra, las fuerzas conjuntas que hacen las veces de Caballero Luna y que se reparten el pastel del planeta con el Hacedor luchando por el continente africano. Veremos el inicio del conflicto entre Khonshu y Ra con T’challa. Unos para conquistar y el otro para defender. Además tendremos versiones diferentes de personajes secundarios en Pantera negra, como su padre, hermana y mujer, al igual que la aparición de una Tormenta en versión Ultimate.

De momento las tres primeras grapas son completas en su conjunto. Creo que Panini ha hecho bien en hacer una publicación trimestral porque quizá con una grapa cada mes se hubiese perdido el interés. Al final no deja de ser un breve arco de presentación y si lo distancias mucho en el tiempo podría haberse quedado escaso. De momento parece que hay buenas ideas, algunas que recuerdan a lo visto en la película de Civil War del UCM y con un apartado visual de Caselli que aprovecha Wakanda y sus alrededores para lucirse. Además, este Pantera Negra luce poderoso con y sin el traje, pero con varios momentos de duda que recuerdan a las mejores historias de convertir a un rey con corona en merecedor de dicha corona.

Precio: 4,50 euros

El Iron Man más bestia de los últimos tiempos

Ya contamos en su día que la nueva cabecera de Iron Man, que ahora pasa a ser bimestral, era una especia de Born Again de Tony Stark. Nuestro playboy millonario lo perdía todo y debía renacer para, además de salvar su propia vida, ayudar a los mutantes en la Caída de X y el fin de la era de Krakoa que se está viviendo en los cómics. Porque pese a poder leer esto como una historia de Iron Man, la realidad es que su actual ir y venir bebe muchísimo de todo lo que ocurre con los mutantes.

Tras un descanso en el mes de junio, Iron Man vuelve en su grapa número 15 con dos capítulos en los que se desata, por fin, la guerra entre Tony y Orchis, la organización que quiere acabar con los mutantes. Aquí veremos la nueva armadura de Iron Man, que luce espectacular y además casi todo el cómic es una sucesión de combates entre centinelas, Iron Man y más protagonistas que no puedo desvelar aunque me muero de ganas de hacerlo. He disfrutado mucho de esta doble grapa porque el aspecto visual firmado por Lee es descomunal.

Eso sí, no me ha convencido la portada del cómic ya que Iron Patriot aparece ahí, pero no en lo que sucede en este mes. Lo entiendo de todas formas porque el objetivo ha sido el ocultar la nueva armadura. Ahora bien, habrá que ver también si el hecho de ser bimestral y estar metida en mitad de la Caída de X y también en Los Vengadores hace que te comas mensualmente algún spoiler antes de ver lo que pasa en la cabecera principal de Iron Man. Veremos.

Precio: 5,50 euros