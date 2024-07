Carlos Bustelo, ex ministro de Adolfo Suárez: "Los socialistas se pusieron a robar al día siguiente de llegar a La Moncloa"

Nuria Richart y José María Marco entrevistan a Carlos Bustelo García del Real, ex ministro de Adolfo Suarez, técnico comercial del Estado a los 24 años, presidente del Instituto Nacional de Industria a principios de los años 80, economista de la OCDE en los 60, director ejecutivo del FMI entre 1968 y 1973 y consejero de numerosas empresas.

Nacido en 1936 en la ciudad gallega de Ribadeo, Bustelo pertenece a esa generación de españoles que tanto contribuyeron con su visión de futuro y su empeño en superar un pasado dramático al nacimiento y consolidación de nuestra democracia. La generación que liberalizó la economía española.

Estuvo vinculado al PP y en los últimos tiempos a Vox, partido por el que se presentó como número dos al Senado en las elecciones de 2019. "¿Tampoco han tirado mucho de nosotros, no?" Le dice a José María, que también fue en las listas de Vox. "He comido con Abascal hace poco pero no tienen mucho interés en que les asesoremos. Porque les leemos un poco la cartilla. Como yo no tengo ningún interés en nada, le digo que lo están haciendo bastante mal y que van de derrota en derrota hasta la derrota final. ¿Y entonces, qué pasa? Que no te llaman ya, que no te invitan más a comer, eres un pelmazo, el viejo éste que viene aquí a leerme la cartilla". Añade, "Santi Abascal me parece un tipo notable, mucho mejor de cerca, tiene un poco como Suárez el encanto personal y debería utilizarlo más, cambiarse de sastre, adelgazar un poco, dejarse la barba a la mínima expresión".

En su día pasó Ferrovial, empresa que protagonizó una sonada crisis con el gobierno de Pedro Sánchez. Nos dice "son socialistas y comunistas que quieren protagonizar el desarrollo económico. No sé, tengo dudas de si lo de esta gentuza que gobierna ahora en España es ignorancia absoluta, probablemente siguen en la trayectoria que siempre han tenido todos los gobiernos de izquierda y extrema izquierda que creen que ellos tienen la receta de un crecimiento económico y de justicia social, o son simplemente unos caraduras que no saben ni lo que es una empresa". Apunta, "Los socialistas se pusieron a robar al día siguiente de llegar a La Moncloa. Hay una larga línea de cleptomanía".

Traductor de Adolfo Suárez

¿Es verdad que viajó con Suárez en avión a visitar a Fidel Castro?, le preguntamos. "Qué vergüenza", responde. "Iba lleno de periodistas. Tuve que jugar una hora al mus de pareja con Suárez contra Oneto y Pablo Sebastián, que me aburría muchísimo. Hablé con Suárez bastante, porque un ministro, normalmente con el Presidente del Gobierno no habla".

Recuerda al líder de UCD como "un tipo admirable porque no sabía prácticamente de nada. No hablaba ni una palabra de inglés pero tenía una capacidad de comunicación, de encanto... Yo hacía de intérprete. Él no hacía más que sonreír y decir cosas en español y al salir, nos decían: "Enhorabuena ¡Qué presidente de Gobierno tienen ustedes!" El tío se había metido en el bote al presidente de la General Electric o de General Motors sin decir una palabra en inglés. Suárez era un tipo increíble".

Bustelo consiguió que la General Motors montara en España su mayor fábrica en Europa, en Aragón, en Figueruelas. "Fue uno de nuestros grandes éxitos. Competimos con Austria y Francia. Estuvimos 8 meses. Fui al Consejo de Ministros diciendo: "oye, que hoy vengo con una buena noticia, prepara un buen aperitivo y si tienes champán, ponlo a enfriar". Y entonces Fernando Abril, por el que me fui del Gobierno, me dice, es tremendo, "¿Lo has consultado, lo has comentado con UGT y CCOO?" Se me cayeron los palos del sombrero. Ahí supe que cuando pudiera me iría".

Bustelo también participó en el desarrollo de la energía nuclear en España, "conseguí que se aprobara un plan energético aunque la mitad de UCD yo creo que eran antinucleares, se apuntaban a lo que fuera que sonara un poquito a progre". Cuenta cómo descubre "que los azules, los que habían sido importantes en el franquismo y que son los que hacen de verdad, con generosidad, la Transición eran igual que los socialistas".

Se ve como un liberal. "A los 18 años todos éramos bastante gilipollas y bastante progresistas". Sus hermanos acabaron en la cárcel por ser de izquierdas.

"Yo creo que la justicia social es uno de los peores inventos", bromea. "No sabía si iba a desaparecer antes la Iglesia católica o Ciudadanos… La iglesia está en trance, va poco a poco difuminándose. Están vacías todas las iglesias y las mezquitas llenas. Creo que todo empezó diciendo cosas como el marxismo y Jesucristo tenían muchas cosas en común".

¿Y qué piensa de Javier Milei? "Es un tipo notable y creo que lo va a conseguir". En España estamos lejos de Argentina en este momento, a pesar de que como dice el invitado, "una sociedad como la española en cuanto se liberaliza un poco, lo aprovecha muy bien. Es una constante en la historia española reciente, aunque sea poquito, ese poquito los españoles lo saben aprovechar".