La saga más olvidada de los Caballeros del Zodiaco: los caballeros de plata

Regresamos de nuevo con otro tomo más de los Caballeros del Zodiaco, en concreto, el cuarto de esta nueva edición de Planeta. Regresamos al mundo manga, a esa época de los años 90 y volvemos a unirnos a los cinco caballeros del zodiaco que nos hicieron disfrutar de uno de de los mejores mangas de la historia y de una serie de televisión igual de espectacular. Hablo de Seiya, Shun, Hyoga, Shiryu e Ikki o lo que es lo mismo, Pegaso, Andrómeda, Cisne, Dragón y el Fénix.

Tras ese inicio de las aventuras de Seiya, donde lograba la armadura de Pegaso, la mostraba y competía en el torneo de caballeros y después se medía a los los caballeros negros, ahora nos llega el final del duelo contra Ikki de Fénix y el prólogo que da paso a la mítica batalla del Santuario entre los caballeros de bronce y los caballeros dorados. Llegamos, por lo tanto, al momento de los caballeros de plata.

La parte de los caballeros de plata se mete entre el final del duelo ante Ikki y la batalla del Santuario. Fue el momento en el que el Patriarca mandó a los caballeros de plata para, en principio, despachar con facilidad a Seiya y compañía y que no le molestasen demasiado en su malévolo plan de matar a Saori, la reencarnación de Atenea en la tierra. Aquí veremos, por ejemplo, al caballero del lagarto, enamorado de sí mismo hasta las máximas consecuencias. O al caballero de la ballena. También a Marin, la maestra de Seiya y caballero del águila. Y ojo, se desvelará quién es el padre de Seiya. Bueno de Seiya y de Shun, Hyoga, Shiryu... No desvelo más para aquellos que no lo han leído, pero ojito a las licencias creativas de los mangas de los 90. No aptas para la cultura ofendida de ahora.

Es una etapa dentro del cómic bastante infravalorada, pero simplemente porque está metida dentro de dos grandes momentos. Es difícil ser lo que viene antes de la batalla del santuario y eso hace que mucha gente o la pase directamente o no la recuerde entre sus favoritas. Aún así tiene grandes momentos, como el duelo entre Seiya y Misty o el papel de Marin en toda la batalla con el deber llamando a su puerta mientras choca con el cariño que le tiene a Seiya.

Más allá del argumento, vuelvo a mi propuesta y consejo para los lectores que se acerquen a esta reseña y a este cómic. Lógicamente este cómic es para aquellos que ya tienen los tres primeros tomos o para fans de la serie de televisión que ya conozcan la historia. También, por supuesto, para completistas, los cuales ven en este edición una nueva oportunidad de tener uno de sus mangas preferidos en otra edición. En mi caso, que formo parte de los que ya conocen la historia, revisar esta narración con estos cómics es divertido, melancólico y muy cómodo. Lo puedo ir leyendo del tirón, por partes, regresando a los puntos más importantes... como quiera. Es la comodidad del formato manga y eso ya sabemos que es parte del gran éxito que tiene entre los jóvenes. Lecturas rápidas, amenas y que no te exigen un gasto de tiempo enorme. Estos cuatro tomos, en poco tiempo, te los has ventilado y te dejan con ganas de tener el quinto en las manos.

Como siempre hago, advertencia. Esto no es apto para niños. De adolescentes para arriba, porque por mucho que en su día esto se pudiese ver en televisión a las horas en la que los más pequeños estaban delante de la caja negra, no es ni mucho menos un producto infantil. Sí juvenil. Sangre, violencia explícita y algunos argumentos, como las paternidades reveladas en este tomo, que no son para niños.

Antes de terminar, vamos con el apartado técnico del cómic y cerramos con una conclusión: obra de Masami Kurumada, rústica con sobrecubierta, manga, editorial Planeta, blanco y negro, 288 páginas y un precio de 11,95 euros.