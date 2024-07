Imposibles X-Force: el violento cuerpo de élite de los X-Men liderado por Lobezno

Mariposa Mental, Arcángel, Masacre/Deadpool, Fantomex y Lobezno. Estos son los Imposibles X-Force. Un grupo que de la mano de Rick Remender bien merecían una gran etapa. La tuvieron. Tanto en grapa como en otros formatos posteriores. Y debido a ese gran éxito cuando Panini anunció un Omnibus con toda la etapa de Remender recopilada en el mismo, los fans del universo Marvel apuntaron en el calendario su fecha de salida con un bolígrafo rojo y en letras grandes. No es para menos, porque este Omnibus es un caramelo para coleccionistas y una gran tentación para aquellos que se quieran acercar a un grupo no tan conocido como la Patrulla X (X-Men), pero muy relacionado con ellos.

Si los X-Men se asocian a un grupo de mutantes que salvan a la humanidad sin exceder los límites, estos X-Force serían el otro lado de la moneda. Su grupo de choque. Sus SWAT violentos con misiones secretas. Unos se alejan de lo letal y estos viven precisamente de sacar la basura y hacer el trabajo sucio que otros o no quieren o no pueden hacer.

Con su origen en los 90, este nuevo grupo de X-Force lo forman de la mano de Remender, Mariposa Mental, Arcángel, Masacre/Deadpool, Fantomex y Lobezno. Ellos son los Imposibles X-Force. Hay mucha historia detrás de este grupo, diferentes miembros, cabeceras, evoluciones etc etc etc, pero a grandes rasgos me voy a centrar en lo que veremos en este tomo. Un tomo que basa su núcleo central en todo lo relacionado con Apocalipsis, la era de Apocalipsis y la reencarnación de Apocalipsis. ¿Matarías a un villano siendo un niño evitando así una masacre mayor? Ojo a eso.

Estamos ante un grupo que al ser tremendamente agresivo y letal nos dará, como es lógico, un tono de acción blockbuster que impera en toda la etapa. Esto es acción y más acción grapa a grapa. Eso sí, no encontraremos solo un gran dibujo, batallas, sangre y peleas por doquier sino que también tendremos un gran hilo conductor argumental que hace que en todo momento haya un motivo por el que luchar más allá de ver a estos X-Force haciendo el trabajo sucio que los X-Men no se atreven a hacer. Traducción: hay guion más allá de los golpes.

Hacemos un breve parón, vamos con el análisis técnico del Omnibus y después seguimos con la reseña: guion de Rick Remender, dibujo con Phil Noto, Billy Tan, Esad Ribic, Jerome Opeña, David Williams, Greg Tocchini, Rafael Albuquerque o Leonardo Manco, contiene Uncanny X-Force 1-35, 5.1, 19.1 y material de Wolverine: Road to Hell y X-Men Spotlight, editorial Panini, cartoné tapa dura omnibus con sobrecubierta 928 páginas y un precio de 70 euros.

Vamos con la reseña

Adrenalina en vena con un guion y unos personajes con mucho que ofrecer

Como he dicho anteriormente, esta cabecera de Rick Remender y sus Imposibles X-Force es indudablemente un cómic de superhéroes centrado en la acción, las batallas y los personajes del universo Marvel que son más propensos a superar los límites. Es la esencia de los X-Force. Son un grupo letal que trabaja en la sombra y que hace lo que tienen que hacer asumiendo que parte de ello es moralmente discutible e incorrecto. Con esa base y con personajes como Lobezno o Masacre como punta de lanza del grupo, mal haría cualquier lector en pensar que aquí hay más diálogos que escenas de acción. Eso sí, estos Imposibles X-Force son mucho más que un blockbuster sangriento de superhéroes.

Lo bueno de esta etapa de Rick Remender es que aparte de acción hay un guion que le da al lector una buena historia y unos buenos personajes. Vale, no es Watchmen de Alan Moore, pero Remender sabe muy bien cómo dar acción con guion, no acción sin cimientos a los que agarrarse. Esta etapa arrancará con este grupo teniendo que evitar que la reencarnación de Apocalipsis vuelva a poner en riesgo a todo nuestro universo. ¿Cuál es el problema? Que esa reencarnación del mal es un simple niño que aún está muy lejos de ser el monstruo que esperan que sea.

Remender usa ese primer arco, del que no voy a desvelar nada más para no fastidiar esta etapa a nadie, para ir desarrollando la personalidad individual y grupal de estos Imposibles X-Force. Por supuesto que vamos a ver a Lobezno usar sus garras para destrozar a sus enemigos, sin embargo, le veremos dudar cuando tiene presente lo que implican sus actuaciones. Masacre también aportará brutalidad y sentido del humor, pero Remender le pondrá entre la espada y la pared moralmente. Y así consecutivamente con el resto de miembros de los X-Force. Por ejemplo, en el caso de Arcángel, este personaje será pieza clave de la etapa con un arco principal de varias grapas que nos llevarán a la era del Apocalipsis y a un mundo en el que ganaron los villanos. Por otro lado, otro personaje muy a tener en cuenta y que los fans siempre mencionan al referirse a esta etapa es Fantomex. Su relación con Mariposa mental, su particular sentido del humor y su contundencia a la hora de tomar decisiones difíciles son de lo mejor de esta etapa y para aquellos que aún no le conozcan, ojo, puede que encuentres un nuevo personaje al que adorar.

Etapa larga, con más de 900 páginas que disfrutar de la forma que tú creas conveniente, ya sea del tirón o de vez en cuando, y con una recopilación para que lo tengas todo en un mismo tomo y a la vez hagas fuerza en los brazos. Sí, no es cómodo de leer, pero es lo que tienen los omnibuses. Parte buena: lo tienes todo en un tomo espectacular, que queda de lujo en la estantería y en tu colección. Parte mala: lectura en casa y haciendo bíceps.

También os dejo fotos de la edición de este Omnibus:

A nivel visual, el carrusel de dibujantes que tenemos aquí es de lo bueno lo mejor y tenemos puntos tan buenos como los nuevos trajes de Lobezno y Masacre que, en mi opinión, les dan un rollo de cuerpo de élite asesino espectacular. La oscuridad y sigilo de sus misiones se transmite desde el primer momento con esa ausencia de los colores amarillo, azul y rojo que siempre les han acompañado. Aquí se lleva el blanco, negro, gris o plata. Y como no, esos ojos rojos que a Lobezno le quedan que ni pintado.

En el capítulo de ‘peros’... si eres muy nuevo en los cómics te vas a perder. Como mínimo hay que saber algo de la Patrulla X y también de Apocalipsis y lo que supuso para el universo Marvel. Por lo tanto, si quieres entrar, puedes, pero echa manos de Google o de otras lecturas para sacar todo el potencial a este tocho. Además, tiene muchísimas reflexiones en voz (bocadillo) en off de cada personaje y hay veces que se hace tedioso entre tanta acción. De ahí que cada grapa no tenga una lectura tan dinámica como cabría esperar. Son grapas que no acabarás en 10 minutos.

Conclusión: un grupo de locura, acción, violencia y con capacidad para hacer lo que la Patrulla X no se atreve a hacer. Cabecera espectacular firmada por Rick Remender que lejos de quedarse en simple acción te da bastante más con arcos bien definidos y muy interesantes. El aspecto visual es tremendo. Se puede leer conociendo por encima a los personajes, aunque tampoco pasa nada si a algunos de ellos los descubres aquí por primera vez. Eso sí, es necesario conocer a Apocalipsis y su contexto. Etapa larga, muy completa y que basa su éxito en ser un blockbuster repleto de acción y personajes que van al límite de lo considerado como héroes, hecho que les hará tener dilemas morales y personales complejos. Si gustan, disfruten de la lectura.