Regresa el Hellblazer de Jamie Delano: ¿Merece la pena este John Constantine?

Fue el primer guionista en su cabecera y por tanto hablar de Hellblazer / John Constantine es hablar de Jamie Delano. Él fue el encargado de coger el testigo de Alan Moore en la Cosa del Pantano, serie donde nació Constantine, y sentar las bases del personaje de manera ya seria y ordenada, es decir, coger la idea de Moore y darle un ADN reconocible y a la postre histórico.

Delano firmó la primera etapa de Constantine del año 88 al 91 dejando posteriormente al personaje en manos de Garth Ennis. Luego volvió al personaje, pero lo hizo de manera puntual, por lo que su primera etapa es la más recordada. Actualmente es el mejor punto de entrada para leer Hellblazer y se puede seguir con los tomos que está publicando ECC. En su día, hasta 3 integrales se publicaron con la obra de Delano al frente de este mago inglés canalla y pendenciero.

Delano estableció lo que iba a ser John Constantine. Le dio su carácter chulesco, fanfarrón, mujeriego, bebedor y sobre todo dejó claro que John anteponía el beneficio personal y general a lo honroso de sus actos para conseguirlo. Eso sí, para mucha gente, no es fácil leer a Delano. ¿Por qué? Porque el bueno de Jamie es tremendamente reflexivo, con una narrativa sobresaliente, pero lenta y sobre todo con un gran cantidad de texto y pensamientos en off que, a muchos, se les hace más tedioso que leer a su sucesor en su día, Ennis. Estilos diferentes, simplemente.

Pese a ese tono espeso, la obra de Delano es increíble. Todas sus historias fueron catedralicias y sin su aportación quizá Constantine no habría tenido el éxito que tuvo con su nacimiento bajo el sello Vértigo. Ahora, décadas después, ECC publica por primera vez en España en cartoné una breve historia de Hellblazer, más actual y fuera de la cabecera principal, que ha llamado la atención de aquellos que no la tenían señalada en su comicteca. La pregunta es: ¿Merece la pena este John Constantine?

Antes de contestar a esto, vamos con el apartado técnico: guion de Jamie Delano, dibujo de Jock, cartoné tapa dura, editorial ECC, contiene Hellblazer: Pandemonium USA, 128 páginas y un precio de 20,50 euros.

Vamos con la reseña

Un retorno que no molesta

Nunca se superará lo hecho anteriormente por muchas razones. Los contextos han cambiado, la gente ha cambiado y Hellblazer y los 300 números de su cabecera principal serán siempre inimitables. Pero de vez en cuando, la nostalgia nos puede y al que no le moleste rememorar viejos hábitos, siempre y cuando se hagan con respeto, se lo pasarán bien leyendo este Pandemonium.

Delano nos sitúa a un Constantine ya madurito en pleno contexto terrorista y con la guerra de Irak por medio. Todo con un tono muy reflexivo y profundo sobre lo que significan ambas cosas y lo mucho que disfrutan los demonios de un ‘negocio’ tan lucrativo como el de las guerras. Delano mantiene las señas de identidad de John que él mismo construyó, las respeta y las redondea con una buena secundaria femenina, la cual sacará de quicio y enamorará a John a partes iguales. Y también con una serie de elementos que conforman una historia muy interesante. Tendremos inteligencias gubernamentales de por medio, guerras, bandos, soldados, demonios e incluso una partida de póquer infernal que harán las delicias de los amantes del Hellblazer más tradicional.

Respecto al dibujo, Jock, con un estilo sucio y visceral, se acopla perfectamente a lo que pide Delano y ‘ensucia’ todo lo que puede y más la historia, para que el tono sea el que Jamie siempre ha querido tener con el mago inglés. Os dejo varios ejemplos:

¿Es una historia solo para amantes de Constantine? Yo diría que sí. Solo conociendo al personaje vas a sacar el 100% de lo que se quiere contar, pero es una historia autoconclusiva y eso hace que cualquiera se pueda acercar en un momento dado. Además, la advertencia de siempre. No vengas a buscar aquí las mismas sensaciones que tuviste al leer a John hace décadas. No se puede superar lo insuperable. Aunque sí se puede disfrutar sin prejuicios. La lectura, como pasa siempre con Hellblazer, adulta. Los temas a tratar, en fondo y forma, no son para debutar en el mundo de los cómics. Necesitas una buena experiencia propia, sobre todo del sello Vértigo, para mantener el ritmo de lectura y no estancarte bajo la costumbre de cómics más descomprimidos.

Conclusión: he disfrutado sabiendo a lo que venía y lo que no se podía superar. La historia está bien contada, se presta a un disfrute lento y sin prisas, y la parte final tiene un toque Hellblazer que te rememora tiempos maravillosos. Los palos al negocio de la guerra, necesarios. Me gusta y creo que gustará. Hace poco también valoramos el Hellblazer Ciudad de Demonios de Sean Murphy. Si gustan, disfruten de la lectura.