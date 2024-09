El cómic de Los ejércitos del conquistador regresa en blanco y negro

Cartem ha cumplido su palabra y como la primera edición de Los ejércitos del conquistador, publicada en color, se agotó, ahora, como prometieron desde la editorial, se reedita en una versión en blanco y negro. Una nueva edición que respeta la idea inicial de la obra de ver la luz con este apartado visual.

Cumplida la promesa, vamos con la reseña de una obra que ya analizamos en su día y que es una delicia para los amantes de la ficción histórica y del arte del dibujo.

Primero, análisis técnico del cómic: guion de Jean-Pierre Dionnet, dibujo de Jean-Claude Gal y Philippe Picaret, 208 páginas, editorial Cartem, tamaño de 23,5 x 31,5 cm, blanco y negro, cartoné tapa dura con plastificado mate y un precio de 34,95.

Vamos con la reseña

Una reedición que adorarán los coleccionistas

Si estás aquí es porque este mundo te gusta mucho. El cómic tiene muchísimos géneros y uno de ellos es el de la ficción histórica que tan bien dominan editoriales como Cartem, la cual trajo en color a estos ejércitos de Jean-Pierre Dionnet, Jean-Claude Gal y Philippe Picaret y ahora nos muestra el trabajo en su versión más pura y original, en blanco y negro. Y como he dicho, si estás aquí, es porque este material te gusta. Es más, seguramente tengas ya la edición en color.

En primer lugar, recordamos de qué va esta obra: Arn es un héroe, pero no un santo. Un Espartaco con sed de venganza que pese a ser el ‘bueno de la película’ no tiene ningún reparo en cortarle un brazo a alguien muy cercano a él solo para que se parezca aún más a lo que Arn quiere representar. Aquí veremos a dicho antihéroe que buscará dominar el mundo con un ejército monumental. Pero Arn será humillado y exiliado. A partir de ahí buscará venganza y aparte de recuperar su orgullo, Arn querrá hacerse con todo el poder posible para conquistar las tierras que se pongan a su paso.

Ojo, aparte de lo que vimos en la edición en color, aquí se añade una historia más llamada la Catedral, que también tiene un nivel altísimo. Además incluye un giro final increíble en guion y absolutamente abrumadora en dibujo. Otro detalles más para tener en cuenta si quieres añadir esta nueva edición a tu comicteca.

Fui directo en la primera reseña y lo tengo que ser ahora. Nada ha cambiado. Este cómic te fulmina, para bien, por su dibujo. Es una obra de arte la que se marcaron tanto Jean-Claude Gal y Philippe Picaret y se puede disfrutar a lo grande con el tamaño que nos trae Cartem de 23,5 x 31,5 cm. Eso fue lo primero que me llamó la atención. El dibujo me atrapó desde el primer momento y cuando eso pasa hay que disfrutarlo. Del tirón. Aquí, en blanco y negro, el disfrute es el doble, porque podemos apreciar el entintado y la fuerza del apartado artístico original, el cual se diseñó para ser publicado sin color. ¿Con cuál me quedo yo? Blanco y negro. Sin duda. La grandeza y la épica, como pasa muchísimas veces en los cómics, se paladea más de esta forma y si os autores pensaron primero en el blanco y negro, quiénes somos nosotros para decirles lo contrario. ¿Color o blanco y negro? Yo apuesto por lo segundo.

Por supuesto, el dibujo no lo es todo. A nivel de guion firmado por Jean-Pierre Dionnet, la obra es una delicia. Empieza con pequeñas historias cortas y encuentra su parte más interesante cuando llegamos al epicentro de la narrativa: la venganza y el triunfo de Arn. Este cómic se dividió en tres capítulos que se publicaron en su día en 1981 y 1987. En el primero se nos ofrece un contexto general del mundo en el que estamos inmersos y se conforma el perfil del malo de la historia, el Conquistador, y posteriormente aparece la figura de Arn, el Espartaco de este mundo por así decirlo. Es ahí, cuando aparece Arn, donde el cómic se muestra más sólido ofreciendo un guion adictivo repleto de venganza y poder. Y repito, ojo a la historia de la Catedral con Bill Mantlo.

Os dejo ejemplos de esta historia y de más partes visuales de la obra:

Conclusión: si te gustó la versión en color, esto te fascinará. Si eres nuevo, dale una oportunidad a este cómic porque los amantes del género tienen en un mismo tomo, una gran historia de venganza y poder sumada a un dibujo épico y colosal. Todos los ingredientes que se buscan en una obra de este estilo. Con el blanco y negro, nunca mejor dicho, no hay color. Si gustan, disfruten de la lectura.