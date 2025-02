¿Por qué 'auscultar' es correcto pero 'oscultar' no? La RAE explica las razones

El idioma español está lleno de términos muy curiosos e interesantes relacionados con el campo de la medicina, como "esternocleidomastoideo" y "omóplato", y tecnicismos como "cerebelo", "edema", "nefrítico", etc. Sin embargo, al tratarse de una disciplina científica, no siempre se escriben correctamente algunas palabras.

Significados de "auscultar"

"Auscultar" es uno de los términos que siempre aparece cuando se visita la consulta del médico, quien procede a examinar a los pacientes con un fonendoscopio o estetoscopio– aparato utilizado para realizar un examen físico y formado por dos tubos que se introducen en los oídos para escuchar los latidos del corazón, la respiración y los sonidos del estómago–, sobre todo si se tienen afecciones respiratorias o de garganta. La Real Academia Española (RAE) lo ha definido como "aplicar el oído a la pared torácica o abdominal, con instrumentos adecuados o sin ellos, a fin de explorar los sonidos o ruidos normales o patológicos producidos en los órganos que las cavidades del pecho o vientre contienen".

Además, también cuenta con otra acepción distinta en el Diccionario de la lengua española: "Sondear el pensamiento de otras personas, el estado de un negocio, la disposición ajena ante un asunto". Para comprender el significado en otro contexto, la RAE ha aportado algunos ejemplos: "Auscultaba su conciencia intentando averiguar sus verdaderos motivos", "la auscultó para conocer sus intenciones".

Consultas de la semana | ¿Es «auscultar» u «oscultar»? La forma adecuada de este verbo es «auscultar», que figura en el diccionario académico desde 1884: https://t.co/xaqc6kK0UP. pic.twitter.com/4HImre1xvQ — RAE (@RAEinforma) February 15, 2025

Vulgarismos y el término correcto

Cabe destacar que muchas veces el lenguaje cambia debido a las malas costumbres lingüísticas, ya que la misma palabra evoluciona porque los usuarios la denominan de una manera distinta o vulgar, como, por ejemplo, "apóstrofe"– figura retórica en forma de invocación– y "apóstrofo"– signo ortográfico que aparece en otros idiomas como el inglés–, "veniste"– forma incorrecta de "viniste"–, "imprimido"– preferible la forma "impreso"–, "han habido"– siempre "ha habido"–, etc. Este también es el caso de la palabra "oscultar", que no existe ni está registrada en el Diccionario. Tal como ha subrayado la Fundéu, "la única grafía válida es auscultar, y no oscultar".

Por otro lado, "auscultar"– del latín auscultāre, "escuchar con atención"– sí está registrada en el Diccionario desde 1884 y cuenta con otros sinónimos como "examinar", "reconocer" o "explorar". El sustantivo es "auscultación", es decir, "acción y efecto de auscultar", según la RAE.

Este tipo de términos siempre genera dudas entre los usuarios, por lo que la mejor forma de solucionar este tipo de dudas lingüísticas es consultar el Diccionario de la lengua española o las redes sociales y la página web de la RAE, donde resuelven muchas cuestiones relacionadas.