Los Vengadores contra... "Gusanos robots nórdicos nazis"

Si en 2008 arrancaba el universo cinematográfico de Marvel con la película de Iron Man, lo que hizo que directamente se pasase de fenómeno a locura de masas fue el producto que aterrizó posteriormente en los cines en 2012. Hablo de la primera película de Los Vengadores. Ese fue el momento exacto en el que el UCM explotó definitivamente y fue con un grupo formado por el Capitán América, Iron Man, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón. Todo cambió a partir de ahí y eso, como no, también afectó al germen de todo esto, los cómics.

El público enloqueció con la película de Los Vengadores y por eso en Marvel explotaron hasta la saciedad todo lo relacionado con el UCM. De ahí nacieron cómics como el que hoy os traemos a la sección, esta guerra interminable guionizada por Warren Ellis y que prácticamente se sube al carro de lo hecho en el cine para seguir generando más ruido alrededor del fenómeno cinematográfico. En esta reseña vamos a analizar por qué se considera a este cómic un hijo de Los Vengadores de 2012.

Antes de entrar en materia, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Warren Ellis, dibujo de Mick McKone, cartoné tapa dura, editorial Panini, contiene Original Graphic Novels. The Avengers: Endless Wartime, 128 páginas y un precio de 16 euros.

Vengadores, a por la reseña

Se nota, demasiado, que sigue la estela del cine

La sensación que he tenido leyendo el cómic es que estaba viendo una película en viñetas y a mí eso no me termina de convencer. ¿Por qué? Porque cada arte tiene sus forma de narrar y sus propios sellos de identidad y creo que aquí se nota mucho que los destinatarios de este producto, al menos en su máxima mayoría, no eran los fans de los cómics sino aquellos que venían de las películas. Ojo, eso no me parece mal. Ojalá las películas sigan formando fans de los cómics, pero cada mundillo tiene su librillo y en este caso lo veo demasiado mezclado.

Me frustra un poco esto porque considero a Warren Ellis un gran guionista que sabe dar su particular toque a personajes de diversa índole. Warren puede darte una gran historia del Caballero Luna y también otra de John Constantine en Hellblazer, pero aquí no termina de explotar todo su talento. La historia está llena de acción y los Vengadores se lucen en las batallas, sin embargo, hay momentos en los que parece no saber cómo tirar para unir una batalla con la otra. Me falta más consistencia entre la introducción, el nudo y el desenlace, aunque eso se acaba salvando por toda la acción que he comentado anteriormente. Ahí entra el dibujo de McKone, que sin ser una maravilla, deja grandes momentos tanto en duelos aéreos como en el diseño de criaturas y escenas de pelea.

Os dejo un par de ejemplos del apartado visual del cómic:

Siguiendo con la narrativa, no acaba por resultar tediosa, pero tampoco va a gran velocidad. Te tropiezas, por decirlo de manera metafórica. Como decía antes sentía durante la lectura que todo iba un poco a trompicones y los nexos de unión entre escenas no eran del todo claros. Esa falta de claridad o limpieza lastra la lectura y aunque luego se salve con las batallas, para mí, no está del todo bien hecho.

Ojo, tampoco es un mal cómic. Que no parezca que solo le saco pegas a este trabajo. Al final no deja de ser una aventura autoconclusiva que gustará seguramente a los fans de las películas y que tiene un buen grupo de Vengadores formado por el Capitán América, Thor, Iron Man, Viuda Negra, Ojo de Halcón y, atención, Lobezno y la Capitana Marvel. Eso no salía en las películas y yo siempre que veo a Logan lo celebro. Sea donde sea. Eso sí me parece un punto positivo del cómic y creo que Ellis hace que todos los personajes interaccionen bien tirando del sentido del humor de Stark, el orgullo de dios de Thor o la nobleza y entrega del Capitán.

Por cierto, llevo ya un rato valorando el cómic y todavía no os he dicho de qué va. Atentos porque tiene tela. En un país llamado Eslorenia, que se parece a Eslovenia sin tener nada que ver, aparece una extraña criatura de la que nadie sabe su origen. En cuanto el Capi lo ve desde la torre de los Vengadores reconoce algo a lo que se enfrentó en el pasado y ese Deja Vu lo comparte con Thor. Ambos querrán enfrentarse a todo ello y eliminar fantasmas del pasado, pero detrás de esta criatura se encuentra algo más que un ser mitológico. También habrá mucha política y muchos secretos de por medio, algo que pondrá a prueba a todos los Vengadores. A partir de ahí, flashbacks, batallas y un final palomitero. En resumen, una película en cómic y eso no me convence mucho.

Conclusión: sinceramente no puedo decir que sea un mal cómic, pero si tengo que elegir un destinatario medio de este producto sería alguien que viene del cine y no del cómic. Es entretenido y con muchas peleas, pero lejos del mejor nivel de Ellis y de algunas historias de los Vengadores. En mi caso si busco algo palomitero de este grupo me voy directamente a los Nuevos Vengadores de Bendis. Aquí os dejo la reseña de sus dos primeros omnibus. Si gustan, disfruten de la lectura.