¿Se dice "impreso" o "imprimido"? La RAE responde

En la eterna duda sobre el verbo «imprimir», la Real Academia Española (RAE) recuerda que tanto "impreso" como "imprimido" son formas correctas del participio. Sin embargo, matiza que "impreso" es la opción preferida cuando actúa como adjetivo o atributo.

Así, frases como "he impreso el informe" o "he imprimido el informe" son igualmente válidas en la lengua culta. No obstante, cuando el participio funciona como calificativo de un sustantivo, se prefiere el uso de "impreso": "un cartel impreso", "un libro impreso en papel".

Del mismo modo, en construcciones copulativas con verbos como "estar", también se aconseja emplear "impreso": "el documento está impreso".

Consultas de la semana | ¿Es «impreso» o «imprimido»? Ambos son correctos («He impreso/imprimido el texto»), aunque con preferencia por el irregular «impreso» si modifica a un nombre («un libro impreso en papel») o como atributo en oraciones copulativas («Está impreso aquí»). pic.twitter.com/wmzBiCZ9az — RAE (@RAEinforma) July 31, 2025



Por tanto, aunque ambas opciones conviven en el uso, la lengua tiende a reservar "impreso" para contextos más formales y fijados, mientras que "imprimido" se conserva como una variante posible, especialmente en tiempos compuestos. La coexistencia de un participio regular y otro irregular, como ocurre en este caso, es un fenómeno habitual en algunos verbos del español, como "freír" (frito/freído) o "proveer" (provisto/proveído).