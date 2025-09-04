Menú

¿Es "cuórum" o "quórum"? La RAE aclara la forma correcta

La RAE recomienda escribir "cuórum" como forma adaptada al español, aunque admite "quorum" en cursiva como latinismo.

El término que alude al número mínimo de miembros necesarios para tomar decisiones en un órgano colegiado genera dudas sobre su escritura. La Real Academia Española (RAE) señala que lo adecuado en español es escribir "cuórum", con c y tilde, por ser la adaptación correcta del latinismo "quorum".

El plural también se adapta: "cuórums". En cambio, la grafía "quórum" (muy frecuente en textos periodísticos y jurídicos) se considera una forma semiadaptada y, por tanto, desaconsejada.

No obstante, la forma latina "quorum" puede usarse como extranjerismo crudo, siempre en cursiva y sin tilde. Así, en un mismo texto podría leerse: "El Parlamento no alcanzó el cuórum necesario" o "La sesión quedó suspendida por falta de quorum".

En definitiva, la recomendación de la RAE es clara: mejor optar por "cuórum", la forma plenamente adaptada al sistema ortográfico del español.

