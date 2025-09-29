Paren las rotativas: Batman tiene un nuevo villano y lo dibuja el español Jorge Jiménez

Si algo destaca de Batman aparte de lo obvio, su presencia y simbolismo, es su galería de villanos y España va a poder presumir de que uno de ellos lo ha diseñado y dibujado un artista de nuestro país, el granadino Jorge Jiménez. El guionista norteamericano Matt Fraction y Jorge Jiménez han presentado en la San Diego Comic-Con Málaga de este fin de semana a su renovado Batman, que arranca con un nuevo número 1 en la dilatada historia del caballero oscuro. Veremos el traje azul y gris de regreso, más color en Gotham y un nuevo villano, el Minotauro.

La imagen de Minotauro ya ha sido publicitada por Jorge en sus redes sociales:

Precisamente en la Comic-Con tanto guionista como dibujante hablaron de este nuevo villano llamado Minotauro. Fraction no quiso revelar mucho ya que quiere que los lectores lo descubran por sí mismos. De hecho bromeó con Jorge sobre no decir demasiado de este nuevo enemigo del murciélago.

"Mirad qué guapo ese hombre. Es el Minotauro. Sabe lo que hace. Es malo. Es muy listo y hará cosas en Gotham que nadie ha hecho antes. Ojo, tiene siete dedos", dijo Fraction. Por su parte, Jorge siguió los consejos de Matt y mantuvo el misterio alrededor de este nuevo villano: "Parte de la gracia es descubrirlo sobre las páginas. Os queríamos mostrar el diseño del personaje y prometeros que será un villano sólido".

Estos son los diseños presentados en la Comic-Con:

Esta cabecera ya está en curso en Estados Unidos y llegará a España a finales del presente año.