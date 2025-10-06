'El espíritu de Lewis': el cómic de terror gótico que te atrapará y te pondrá a prueba

Da gusto cuando encuentras una obra que no solo se adapta a tus gustos sino que también los desafía. Es el sueño de todo lector, que te guste la obra y que la estés mascando en tu mente días después de haberla terminado. Eso me ha pasado con ‘El espíritu de Lewis’. Nuevo Nueve nos trae esta increíble historia de terror gótico cincelada con precisión en el guion de Bertrand Santini y rematada de forma sobresaliente con el dibujo de Lionel Richand.

En este cómic nos meteremos de lleno en la historia de un joven escritor inglés que tras la pérdida de su madre decide volver a la casa familiar donde pasaba tiempo en su infancia. Allí buscará encontrar el libro que le catapulte al éxito, sin embargo, todo lo que encontrará allí le demostrará que la realidad siempre puede superar a la ficción. Si su intención era escribir un relato de fantasmas allí conocerá a uno de verdad, hecho que cambiará su vida para siempre llevándole a los más oscuros rincones de su propia alma.

Ahora continuamos con la reseña, pero antes, un apartado técnico del cómic: guion de Bertrand Santini, dibujo de Lionel Richand, editorial Nuevo Nueve, cartoné tapa dura, 168 páginas y un precio de 25 euros.

Ahora sí nos vamos a la Inglaterra del siglo XIX.

Un amor tormentoso a prueba de mentiras y codicia

El protagonista de la obra es Lewis Pharamond. Como he dicho antes este joven escritor inglés decide pasar el luto por la muerte de su madre en Childwickbury, la mansión donde pasó su años mozos. Allí se dará cuenta muy pronto de que la inspiración le es esquiva a pesar de que la casa invita a imaginarse excelsos relatos de terror. Solo la llegada de un fantasma llamada Sarah abre la mente del joven Lewis, pero su relación con ella será tan pasional y tan lúgubre que muy pronto pasará del amor al odio llegando a extremos inimaginables. Este amor tormentoso a prueba de mentiras y codicia va evolucionando con tanta fuerza que muy pronto te sientes atrapado como lector y en ese preciso momento te costará mucho dejar de leer este cómic. Traducción: te atrapa y no vas a oponer resistencia.

No he podido evitar recordar la película de terror dirigida por Guillermo del Toro llamada ‘La cumbre escarlata’. Cinta protagonizada por la increíble Jessica Chastain, Mia Wasikowska y Tom Hiddleston. Ese secreto siempre oculto tras lo obvio, el tono gótico de la historia, una casa llena de fantasmas y por supuesto el tormento y la agonía vital de sus protagonistas. En esa película la actriz protagonista también es escritora y no he podido evitar encontrar ciertos paralelismos con esta obra aunque la misma sea muy diferente.

A nivel argumental, si algo tiene esta historia es profundidad ya que más allá de su temática lo que nos ofrece aquí Santini es un duelo entre la verdad y la mentira. Entre lo justo y lo injusto. Entre la moral y la codicia. Todo ello siempre desde el punto de vista sobrenatural, por supuesto, aunque si a esta historia la alejas de los fantasmas y la trasladas a lo mundano también funcionaría. No en vano tenemos grandes historias en la literatura clásica y en la moderna con traiciones, codicia y amores llevados al extremo. Santini se aprovecha de esa eterna actualidad respecto a estos temas y lo lleva al terror gótico para ampliar el impacto. ¿Lo logra? Por supuesto que sí.

Además de un guion efectivo que mantiene siempre una nota media de notable incluso cuando ralentiza el ritmo en el segundo acto, este cómic brilla aún más debido a su apartado artístico. El dibujo de Lionel Richand es todo lo que un amante del terror gótico quiere encontrarse en una obra como esta. Los escenarios repletos de detalles ayudan a meterse en situación y la visceralidad de los rostros aumenta la sensación de desazón constante ante lo que estás viendo.

Os dejo varios ejemplos:

Como pueden observar la minuciosidad de las composiciones y el manejo del color de Hubert suben la apuesta de lo propuesto en el guion llevándote a esa Inglaterra oscura y visceral con mucho que esconder entre la élite y la realeza. Además la narrativa se mantiene fluida y Lionel maneja muy bien el hecho de situar splash pages en momentos donde el lector debe ser sorprendido o abrumado. Eso hace que no desconectes en ningún momento y que tus ansias por conocer el desenlace final vayan in crescendo.

Lo que acaba de convertir este cómic en algo más, no en una simple historia que lees y guardas en tu colección, es que el final te va a dar un bofetón contundente. Te quedarás de piedra. Y no lo vas a ver venir, por cierto. Eso hace que te quedes un rato pensando en lo que acabas de leer y que repases las páginas más destacadas buscando la solución a tus preguntas. ¿Encontrarás las respuestas que buscas? Eso lo dejo a tu libre interpretación, pero te dejo una pregunta: ¿No es bonito a veces quedarse sin una verdad inmutable?

En cuanto a la edición, Nuevo Nueve es un seguro de vida en este sentido. La estética del cómic es la que debe tener esta obra y todos los detalles que se suman a la portada, interiores y lomo son como el dibujo del interior, es decir, de la máxima calidad. Gramaje alto de papel, elementos decorativos, relieves... Una gran edición.

Conclusión: el guion te mantiene metido de lleno en la historia y el apartado artístico es magistral. Llegas a notar ansiedad en algunos momentos buscando soluciones a los problemas que se presentan durante la obra y sobre todo notas la angustia y oscuridad de este escritor y el fantasma que le persigue. Sin duda una de las obras más impactantes del año. Eso sí, el final no será del gusto de todos. Si gustan, disfruten de la lectura.