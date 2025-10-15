¿Cómo se escribe "Sobreasada" o "sobrasada"?: La RAE despeja la duda

La Real Academia Española (RAE) lo deja claro: la forma correcta es "sobrasada". Aunque "sobreasada" se usa a veces por confusión o falsa etimología, esta variante no está reconocida en la lengua general. El Diccionario de la lengua española (DLE) define "sobrasada" como "embuchado grueso de carne de cerdo muy picada y sazonada con sal y pimiento molido, que se hace especialmente en la isla española de Mallorca".

La confusión con "sobreasada" proviene de una interpretación errónea que asocia la palabra con el verbo "asar". Sin embargo, el término "sobrasada" procede del catalán sobrassada, derivado del verbo sobrassar, que significa ‘triturar’ o ‘amasar’. Por tanto, nada tiene que ver con el fuego ni con la cocción, sino con el proceso de preparación de la carne.

La RAE advierte que solo "sobrasada" es correcta. Ejemplos como "He comprado una sobrasada mallorquina para el desayuno" o "La sobrasada se unta mejor cuando está a temperatura ambiente" ilustran su uso adecuado.

Además, este producto cuenta con Denominación de Origen Protegida (DOP) en Mallorca y forma parte de la gastronomía tradicional balear. Así que, la próxima vez que la veas escrita con "e", recuerda: la auténtica sobrasada se disfruta con pan... y se escribe con "o".