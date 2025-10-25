Carlos Pacheco, el eterno genio español que hace imprescindible el 'Green Lantern' de Geoff Johns

Nueva reseña sobre el seguimiento que estamos haciendo de la etapa de Geoff Johns con Green Lantern. Una etapa considerada de las mejores en la historia del cómic y que Panini está recuperando ahora en su formato ‘Biblioteca Green Lantern’. La edición, como hemos venido comentando, es una rústica con solapas y se están incluyendo las grapas de la cabecera principal y las de Lantern Corps. En la primera entrega se vio el regreso de Hal Jordan, en la segunda la reconstrucción del Cuerpo de Lanterns y en esta tercera entrega tenemos el inicio de la cabecera, ya con todos los cambios y presentaciones realizadas.

Antes de meternos de lleno en este tercer tomo os facilitamos el apartado técnico del mismo: guion de Geoff Johns, dibujo de Carlos Pacheco, rústica con solapas, contiene Green Lantern 1-6, editorial Panini, 160 páginas y un precio de 13,95 euros.

Vamos con la reseña

Carlos Pacheco y Jesús Merino aparecen en escena

Palabras mayores. Don Carlos Pacheco está en este tomo y solo por eso esta tercera entrega del Green Lantern de Geoff Johns bien merece una lectura y por supuesto el coleccionar esta etapa. Como he dicho al inicio, aquí ya tenemos el comienzo real y con todas las letras de esta etapa del personaje por parte de Johns. Por eso se puede ver la numeración del 1 al 6. El regreso ya estaba confirmado con el primer tomo y aquí ya vemos a Hal Jordan en su cotidianidad como policía espacial.

La primera historia es la que dibujó Carlos y nos lleva a ese día a día de Hal intentando recuperar su vida. Veremos antiguas relaciones profesionales en su carrera como piloto, un nuevo interés amoroso, el retorno de su hermano y también un duelo con un Manhunter. En la segunda, más relacionada con el futuro de esta cabecera y con el evento llamado ‘La noche más oscura’ entra el dibujo del también sobresaliente Ethan Van Sciver, el cual nos lleva a un duelo bajo el agua espectacular con un tiburón mutado y a los retornos de villanos de Jordan como son Mano Negra y Héctor Hammond.

Ambas lecturas son amenas y repletas de ciencia ficción que es a fin de cuentas el fuerte de este universo de Green Lantern aunque son solo la punta del iceberg de lo que está por venir. Por eso me parece importante reseñar, nunca mejor dicho, es que con esta etapa hay que tener paciencia. El inicio con el retorno de Hal Jordan fue tan bueno que las siguientes entregas, sin ser ni mucho menos malas, son más reposadas y además incluyen muchos personajes a tener en cuenta. Paciencia. De verdad. Geoff Johns tardó un poco en explotar todo lo que tenía en su cabeza y aquí aún estamos en la niñez de esta etapa. La adolescencia y la madurez de la misma son increíbles y sinceramente creo que vale la pena esperar.

Este tomo es un ejemplo. Las dos historias principales son entretenidas, sin embargo, no parecen llegar a ninguna parte si piensas en una etapa con tanta repercusión a nivel histórico. Pero sí, todo llega y cuando veas el conjunto del trabajo de Johns entenderás que cada paso ha sido dado por una razón. Paso a paso se llegará a la meta y cuando aumente la velocidad de la historia y sobre todo su contenido, no defraudará.

Conclusión: por lo dicho en los dos párrafos anteriores creo que esta etapa es para aquellos que tengan extremadamente claro que la inversión es a largo plazo, como lo son el resto de bibliotecas ya sea la de Superman de John Byrne o el Hellblazer de Vértigo. Etapas tan largas tienen momentos de todo tipo y lo importante es que valgan la pena. Y ya solo por ver a Carlos Pacheco dibujando, la vale. DEP. Si gustan, disfruten de la lectura.