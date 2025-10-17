Green Arrow Año uno: el origen del Robin Hood de DC

En mi opinión, si hay un personaje tremendamente infravalorado en el mundo de los cómics superheroicos ese ha sido y aún lo es Green Arrow. De hecho es tan menospreciado que en Estados Unidos se ha cancelado una de las cabeceras con mejor nivel del momento porque las ventas no están acompañando. Eso hace pensar en lo que más importa en esta industria y a uno le quita cierta ilusión ver que buenas etapas de un personaje son denostadas porque no tiene la misma repercusión que, por ejemplo, una mala etapa de Spiderman o una de Superman. Esta cabecera por cierto está siendo publicada en España y lleva ya dos entregas. La primera la reseñamos en el Sello de Akira del mes de mayo. Os la recomiendo aunque vaya a durar poco.

Dicho lo anterior me centro ahora en este DC Compact de Panini que nos trae en un tomo en tapa blanca y al precio más económico posible, 9,99 euros, la historia de orígenes más conocida y más aceptada por parte de los fans del arquero. De hecho en la serie de televisión Arrow se coge esta idea y se alarga hasta la saciedad durante toda la primera temporada. Aquí, ya os lo anticipo, van más al grano y en unas 150 páginas te cuentan cómo nació este Robin Hood de DC.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Andy Diggle, dibujo de Sock, contiene Green Arrow: Year One 1-6, tapa blanda, editorial Panini, 152 páginas y un precio de 9,99 euros.

Vamos con la reseña

Duelo de arqueros y Green Arrow compite en igualdad de condiciones

Si sales a la calle y preguntas qué arquero conocen más en el mundo de los superhéroes, raro es que la mayoría no elija a Ojo de Halcón. Es lógico. El universo cinematográfico de Marvel lleva décadas siendo protagonista en la cultura popular y aunque Green Arrow tuviese la serie Arrow en la pequeña pantalla, el impacto no ha sido el mismo. Ojo de Halcón no solo ha sido parte de la etapa más gloriosa de los Vengadores sino que también tuvo serie de televisión y en los cómics ha cogido más peso histórico que el Robin Hood de DC. Sin embargo, esta historia y otras que os puedo recomendar de Oliver Queen son iguales o mejores que muchas de Ojo de Halcón. Por eso hoy aparte de reseñar este DC Compact también os voy a deslizar varias obras de Green Arrow que podéis visitar.

Lo primero que hay que comentar o mejor dicho recordar: ¿Quién es Green Arrow? Oliver Queen es un millonario joven, mujeriego, mimado y maleducado que pasa de ser un playboy sin valores a un superhéroe callejero. Todo ello por sufrir un trauma en su vida. Un trauma por estar desaparecido en una isla después de un ‘accidente’. Su ciudad no es Gotham sino Star City y como Batman, ni tiene poderes ni se los espera. Eso sí, rico es un rato y con recursos puedes crearte un equipo en condiciones con flechas de todo tipo. Ese es Queen y en este cómic veremos precisamente lo que pasó en esa famosa isla en la que desapareció.

Andy Diggle nos plantea una historia en seis grapas que aparte de ofrecer la versión más aceptada del origen de Green Arrow también es un cómic tremendamente entretenido y efectivo. Diggle va al grano en todo momento y en vez de alargar cada detalle del nacimiento del héroe como sí hacía la serie de CW, esta historia avanza con la misma velocidad que una de las flechas del arquero. La estructura es fácil: llegada a la isla, se desvela qué hay ahí y por qué ha llegado Oliver Queen a ese infierno y una vez conocido todo, acción en vena para dar y tomar. No se entretiene por el camino y tampoco necesita hacerlo porque Diggle interpreta bien que la esencia del personaje se puede transmitir siendo certero con la flecha. Él la clava en la diana generando acciones y reacciones en cada grapa y sin bajones de ritmo en el proceso.

El guion hace que con dos o tres conversaciones y unas copas de más de Oliver ya sepas qué clase de mocoso insolente te vas a encontrar. Y con dos o tres sucesos que pasan en la isla también se entiende por qué cambia y qué le hace convertirse en Green Arrow. Todo ello con el dibujo realista de Sock que es una auténtica barbaridad. Del estilo que después haría Sorrentino en su etapa del arquero con Lemire a los guiones aunque menos elaborado y con fórmulas narrativas más simples. A destacar también el uso del color, el cual varía entre tonos muy cálidos y muy fríos dependiendo del momento.

Os dejo varios ejemplos:

Eso sí, si eres de aquellos que quieren ver directamente en acción a Green Arrow con su mítico traje y haciendo justicia en Star City aquí no lo vas a encontrar. Esta es una historia de orígenes y como tal vemos a un Oliver Queen tan verde como los colores que usa. Será en la isla donde madure a base de golpes y ya una vez modelado por el sufrimiento, Green Arrow aparecerá posteriormente en todo su esplendor. Si conoces al personaje y quieres saber su origen, te vale. Si no lo conoces y quieres ir al nacimiento del héroe, te vale. Pero si buscas a ese arquero que ya manda en las calles, aquí no tendrás aún al Green Arrow en plenitud.

Acabo con unas cuantas recomendaciones. Carcaj de Kevin Smith con una reformulación del personaje. También tenéis un clásico maravilloso y añejo con Green Arrow y Green Lantern, que incluye temas de la calle, sociales y con un punto de crítica. Y por último, el Green Arrow de Lemire y Sorrentino que además tiene muchas conexiones con este Año uno.

Conclusión: una sencilla pero efectiva historia de orígenes que incluyen acción, redención y la siempre inherente crítica social que Green Arrow defiende. Va al grano y no se pierde por el camino. El formato hace que sea una lectura ligera con muchas relecturas en el futuro. Sock hace un trabajo espectacular. Si gusta, disfruten de la lectura.