Carcoma, de Andrés Garrido: una oscura joya de piratas y mitología

Una de las premisas que sigo a la hora de hacerme con un cómic en estos tiempos que corren es que la historia me atrape en primer lugar, que el dibujo me ayude a navegar por las viñetas con destreza y sobre todo que si toca invertir en pleno año 2025, la edición esté a la altura de la demanda.

Partiendo de la premisa mencionada en el párrafo anterior, hay editoriales que se han ganado a pulso el hecho de confiar en que tu inversión llegue a buen puerto. Y hablando de puertos, si la historia es de piratas, la firma Andrés Garrido y la edita Nuevo Nueve, yo me subo al barco y pongo rumbo a donde ellos me digan.

Hoy os traemos a la sección el cómic Carcoma, una oscura historia de piratas y mitología que el bueno de Andrés ha tenido a bien regalarnos a los amantes de este género. Y no solo eso, ya que varios géneros están localizados aquí llevándonos a varias experiencias inmersivas dentro de la misma lectura.

Antes de entrar en materia, vamos con el análisis técnico del cómic: guion y dibujo de Andrés Garrido, cartoné tapa dura, editorial Nuevo Nueve, 176 páginas y un precio de 30 euros.

Vamos con la reseña

Un pacto incumplido que abre las puertas de la mitología marítima

Andrés Garrido nos plantea una oscura historia de piratas, los cuales han realizado el juramento de no volver a tocar tierra entregándose al mar y por tanto a una muerte segura y desesperada. Toda la tripulación es masculina, menos una mujer. El problema llega cuando encallan y tienen que romper su juramento tocando tierra en una isla. Allí descubren una extraña criatura marina y a partir de ahí todo cambia para ellos. Así empieza Carcoma y les puedo asegurar que no baja el nivel en el resto de la obra.

Mezclando lo siniestro del ser humano y lo mitológico de los mares, Andrés nos irá llevando a través de este argumento que te hará sentir muchas cosas durante el proceso. El dibujo se fusiona perfectamente con el color para que pases por fases en las que el miedo se imponga y otras en la que veas más esperanza que oscuridad. Ese contraste continuo que además se aumenta con el tratamiento de los personajes hace que este cómic te deje poso la primera vez que lo lees y también en las siguientes relecturas.

Dentro de sus puntos fuertes, como bien he dicho, los personajes son deliciosos. Arrancando por un villano a la altura como es este malvado capitán al que, como buen antagonista, odias desde el primer momento, pasando por los secundarios y por la dulce pero fuerte pareja que forman la sirena y la mujer. Ahí impactan la oscuridad y la esperanza y lo hacen con Andrés manteniendo al lector siempre al borde del oleaje metafórico.

Lo que más destaco aparte de la historia y las metáforas filosóficas que la sustentan es su narrativa fluida. Vuelas por las viñetas. Las surcas con tanta facilidad que a pesar de que la historia expone un oleaje simbólico alto, tú navegas con calma y con tranquilidad sobre ella. Por eso es para todo tipo de lectores, porque la narrativa te lleva en volandas seas o no un asiduo de los cómics.

Si te gusta el terror, Carcoma. Si te gusta el pirateo y la mitología marítima, Carcoma. Si te gusta una historia que va más allá de los clichés, Carcoma. Así de claro.

Respecto al dibujo, aquí les dejo varios ejemplos:

Y por supuesto hay que mencionar la cuidada edición de Nuevo Nueve que mima sus obras para sacarles todo su potencial exterior e interior. Buenos materiales, brillo dorado en la portada y un envoltorio que sabe mimar y destacar lo mejor del cómic europeo.

Os dejo fotos del exterior y los acabados:

Conclusión: si les gusta el género, Carcoma te da un cómic de piratas lleno de mitología marítima y terror. Experiencia inmersiva, bien cuidada y narrada con calma y destreza. La edición vale la pena y los materiales y acabados son para subirse a este barco y no volver a tocar tierra mientras lo lees. Si les gusta, disfruten de la lectura.