Menú
Cultura

Es correcto decir "el día lunes"? La RAE explica por qué

La RAE confirma que la expresión es válida, especialmente en Hispanoamérica, donde su uso es habitual y tiene raíces históricas.

La RAE confirma que la expresión es válida, especialmente en Hispanoamérica, donde su uso es habitual y tiene raíces históricas.
Los días libres y puentes más largos de 2026 en España | Canva

La expresión "el día lunes" genera debate cada vez que cruza fronteras. Para algunos suena natural; para otros, innecesaria. La Real Academia Española aclara que sí es válida, especialmente en el español de América, donde su uso está plenamente asentado.

En muchos países americanos, anteponer el sustantivo "día" al nombre de la semana es una construcción habitual: "el día lunes", "el día jueves", "el día sábado". No se trata de un error ni de una moda reciente. Según la explicación académica, este giro tiene raíces históricas y procede de usos documentados desde el español medieval, que han pervivido en distintas zonas del continente.

La expresión con "día" no es incorrecta

En España, en cambio, la fórmula es menos frecuente y suele percibirse como redundante. En el uso estándar peninsular, lo habitual es prescindir de "día" y decir simplemente "el lunes". Aun así, la RAE subraya que la expresión con "día" no es incorrecta, aunque tampoco necesaria.

La clave está en la variación geográfica. En América, frases como "la reunión será el día lunes" forman parte del registro cotidiano y administrativo. En España, esa misma idea suele expresarse como "la reunión será el lunes", una opción más breve y generalizada.

Relacionado

En definitiva, decir "el día lunes" es correcto y aceptado, pero su uso depende del contexto y de la variedad del español. Si se busca una forma válida en cualquier país, "el lunes" sigue siendo la opción más común. La lengua, una vez más, muestra que no siempre hay una única manera correcta de decir las cosas.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal