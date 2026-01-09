¿Cómo se llama el signo "ç"? La RAE lo resuelve

La RAE recuerda hoy qué es la "ç": la letra española que desapareció, pero sigue viva en medio mundo

La Real Academia Española (RAE) ha puesto hoy el foco en uno de los signos más singulares —y olvidados— de la historia del español: la "ç", conocida como cedilla. Aunque ya no forma parte de nuestra ortografía, su origen es español y su rastro sigue muy presente en numerosas lenguas actuales.

Según explica la RAE, el signo "ç" se denomina cedilla —o, de forma mucho menos habitual, zedilla— y el término sirve tanto para nombrar la letra completa como la pequeña virgulilla que se escribe debajo de la c. Por eso también es correcto hablar de "ce con cedilla".

Una letra nacida en España

La C cedilla (Ç o ç), también llamada C caudata, es una letra formada por una c latina acompañada de una pequeña marca inferior con origen en la z. Tal como recuerda la Academia, se trata de una creación gráfica surgida en la España medieval, aunque el español la abandonó tras el reajuste de las sibilantes.

En el castellano antiguo, la cedilla se utilizaba para representar el mismo sonido que hoy escribimos con ce y ci, pero delante de las vocales a, o y u: ça, ço, çu. Así, palabras como plaça eran habituales en los textos medievales. En aquel momento, la letra z no servía para ese propósito porque tenía un sonido diferente, más suave.

Del visigótico al teclado moderno

La RAE explica que el nombre cedilla es el diminutivo de ceda, la forma antigua de nombrar la letra z. Su grafía procede de la escritura visigótica, donde la zeda fue evolucionando hasta integrarse visualmente con un trazo curvo que acabó evocando la c latina, dando lugar a una forma intermedia similar a ZC.

Aunque el español dejó de usarla, la cedilla no desapareció. Hoy sigue plenamente vigente en idiomas como el portugués, francés, catalán y occitano, donde representa el sonido [s], y también en albanés, turco y azerí, donde se emplea para el sonido [tʃ].

Una huella que aún resiste

La Academia recuerda además que la cedilla se utilizó en el español medieval para un sonido próximo a [ts] y que, de forma minoritaria, algunos escritores gallegos continúan empleándola con fines expresivos o identitarios.

La publicación de la RAE devuelve así a la actualidad un signo que, aunque ya no figura en nuestra ortografía oficial, forma parte del ADN histórico del español y demuestra cómo una letra nacida en la Península sigue escribiéndose hoy en millones de palabras fuera de ella.