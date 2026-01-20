¡Cómo hemos cambiado! De coleccionar cartas Pokémon en el quiosco a comprarlas en máquinas expendedoras

De los 2000 hacia abajo somos un generación que ha tenido diferentes formas de coleccionar, la mayor parte de las mismas, tradicionales. No solo en el mundo de los TCG o los cromos sino en todo en general. Se ha pasado de coleccionar cartas y cromos yendo al quiosco a la salida del colegio o del trabajo a tener todo tipo de plataformas, físicas y online, para poder calmar las ansías de coleccionar.

En Libertad Digital hablamos hoy de una de las formas más modernas y peculiares que se encuentran ahora mismo disponibles en el mundo del coleccionismo Pokémon. ¿Se imagina comprar cartas como se compra una bebida o un snack? Pues dejen de imaginar porque desde hace tiempo hay máquinas expendedoras con cartas y sobres. Además se pueden encontrar sobres de varios idiomas, destacando sobre todo los cuatro dominadores del mercado: inglés, español, japonés y coreanos.

Para conocer en detalle este nuevo mundo de posibilidades hemos hablado con Poke Chewe, tienda que dispone actualmente de este tipo de máquinas y que conoce perfectamente su funcionamiento además de sus puntos fuertes en el coleccionismo. Jonathan Ortega

y Rebecca Martínez atienden a Libertad Digital para darnos a conocer aspectos de esta nueva forma de mercado.

Uno de los temas a tratar han sido las diferencias a la hora de coleccionar y qué factores han cambiado este mundo: "El principal cambio es que el coleccionismo ha pasado de ser algo nostálgico a ser algo donde adultos y niños coleccionan y otra parte del sector invierte. Estos inversores han entrado en el mercado y en mi opinión manchan un poco este hobby. Hay que tener en cuenta que hace años era impensable ver cartas valoradas en miles de euros. Incluso en EEUU se está buscando legislar todo esto para poder controlarlo. El perfil del coleccionista también ha cambiado por tener mejor información y porque se busca un buen estado en el producto. Antes no se cuidaba tanto al detalle en las cartas. Antes se jugaba con ellas. Ahora el valor manda".

Respecto a este tipo de máquinas, Jonathan hace hincapié en el contexto del mercado. "La idea surgió por la dificultad de poder encontrar sobres y cartas. Sigue pasando. Nosotros fuimos la primera máquina en Tarragona y ahora tenemos otra en Reus. Ha sido un boom. Incluso tuvimos que adaptar este tipo de máquinas. Cambiar las anillas para no provocar daños en los sobres, solucionar el tema del condensador de frío... Todo eso hay que adaptarlo para que la gente pueda comprar los sobres. Y tampoco fue fácil explicar la idea en los centros comerciales para que lo entendiesen. Ahora no nos ponen ningún problema".

A nivel de fortalezas y debilidades, este tipo de máquinas se han situado con estabilidad y contundencia en la vida cotidiana de los coleccionistas: "Los puntos fuertes es que puedes comprarlo en cualquier momento. Llegas, escoges producto y te vas. Porque mucha gente aún tiene miedo a interactuar por falsos prejuicios sobre la edad y el coleccionismo de Pokémon. Respecto a los idiomas, el coleccionista de verdad, el que quiere coleccionar más que jugar, no le importa el idioma. Por eso el coreano aunque tenga menos calidad tiene una gran salida, porque es más barato. Pero el inglés sigue predominando. El japonés es el de mayor calidad, casi inmejorable y sin duda el mejor de todos. Y el español tiene el problema de la disponibilidad. Ahora es muy difícil encontrar productos de cualquier cosa".

Este tipo de máquinas se encuentran ahora mismo en muchos centros comerciales y lugares de ocio en España. Han supuesto una revolución dentro del mundo del coleccionismo y a buen seguro que irán mejorando con el paso del tiempo. ¡Cómo hemos cambiado!