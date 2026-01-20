¿"Reevaluar" o "revaluar"? La diferencia clave que muchos confunden

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado una duda frecuente en el uso del español, especialmente en textos económicos y administrativos: si es correcto escribir "reevaluar" o "revaluar". La respuesta es que existen ambos verbos y los dos son correctos, aunque se recomienda utilizarlos con significados distintos para evitar confusiones.

Según la RAE y la Fundéu, la distinción más clara es la siguiente: "reevaluar" se emplea con el sentido de ‘volver a evaluar algo’, es decir, examinar o valorar de nuevo una cuestión, un proyecto o una decisión. Por su parte, "revaluar" se usa de manera preferente para indicar ‘aumentar el valor de algo’, especialmente en el ámbito económico y financiero.

Cuándo usar "reevaluar"

El verbo "reevaluar", con doble e, resulta transparente desde el punto de vista morfológico, ya que está formado por el prefijo re- (‘de nuevo’) y el verbo evaluar. Por eso se recomienda cuando se quiere expresar la idea de revisar o reconsiderar algo.

Un ejemplo adecuado sería: "Tenemos que reevaluar el proyecto a la luz de los nuevos datos".

Cuándo usar "revaluar"

"Revaluar", sin la e intermedia, es el verbo que la RAE registra de forma específica para el sentido económico de ‘aumentar el valor’, especialmente cuando se habla de monedas, activos o bienes. En este caso, funciona como el antónimo de devaluar.

Un ejemplo correcto sería: "El Banco Central decidió revaluar la moneda nacional".

La Academia admite que "revaluar" también puede usarse con el significado general de ‘volver a evaluar’, pero señala que para ese sentido resulta más claro y recomendable emplear "reevaluar".

Una recomendación para evitar ambigüedades

Tanto la RAE como la Fundéu aconsejan mantener esta distinción en el uso habitual: reevaluar para ‘examinar de nuevo’ y revaluar para ‘aumentar el valor’. De este modo, se gana precisión y se evitan malentendidos, especialmente en contextos económicos o técnicos.

En resumen, ambas formas son válidas, pero si se busca claridad expresiva, conviene reservar "reevaluar" para la revisión o reconsideración y "revaluar" para el incremento de valor.