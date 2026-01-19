¿Se escribe "no te rayes" o "no te ralles"? La RAE lo explica

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado una duda muy frecuente en el español coloquial: si la forma correcta es "no te rayes" o "no te ralles". Aunque ambas palabras suenan igual para la mayoría de los hablantes, no significan lo mismo y solo una es válida en este contexto.

Rayar y rallar son voces homófonas en la mayor parte del ámbito hispanohablante, es decir, se pronuncian igual, pero se diferencian en su escritura, su origen y su significado. Esta coincidencia fonética es la causa de muchas confusiones.

Qué significa rallar

El verbo "rallar" procede de rallo, nombre del utensilio de cocina conocido hoy como rallador, y tiene su origen último en el latín rallum, derivado de radēre, ‘raer’. En el español actual, rallar significa exclusivamente ‘desmenuzar un alimento con un rallador’, como cuando se ralla queso, pan o limón. El sustantivo "ralladura" designa el resultado de esa acción.

Aunque en épocas pasadas "rallar" tuvo usos figurados con el sentido de ‘molestar’ o ‘fastidiar’, esas acepciones han desaparecido del uso moderno, por lo que no son válidas en el español actual.

Qué significa rayar

Por el contrario, "rayar" procede del latín radiāre, ‘despedir rayos’, y es un verbo con varios significados. Entre ellos están ‘hacer rayas’, ‘estropear una superficie lisa con incisiones’ o ‘marcar’. De esta acepción surge el uso de "rayado" para referirse a los antiguos discos de vinilo dañados, que se repetían una y otra vez al quedar la aguja atrapada en una rayadura.

A partir de esa idea de repetición molesta, el verbo "rayarse" se ha extendido en el español coloquial con el sentido de ‘obsesionarse’, ‘trastornarse’, ‘perturbarse’ o ‘enojarse’. Este uso está ampliamente documentado tanto en América como en el habla juvenil de España.

Cuál es la forma correcta: rayar o rallar

Por todo ello, cuando se quiere decir que alguien no debe obsesionarse o alterarse por algo, la forma correcta es "no te rayes", escrita con y. En consecuencia, lo que nos perturba o nos obsesiona será una "rayada" o una "rayadura", nunca una "rallada".

En resumen, si el significado tiene que ver con desmenuzar alimentos o con el utensilio de cocina, se escribe con ll: "rallar" y "rallo". Si se refiere a hacer rayas, estropear algo o a un estado mental de obsesión o enfado, la forma correcta es con y: "rayar" y "no te rayes".