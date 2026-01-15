La RAE aclara si es correcto decir "peculio" o "pecunio"

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado una duda léxica que aparece con cierta frecuencia en textos jurídicos y administrativos: si la forma adecuada es "peculio" o "pecunio" para referirse al dinero o bienes que posee una persona. La respuesta académica es que ambas formas son correctas, aunque no tienen el mismo grado de uso ni la misma tradición.

Según explica la RAE en el Diccionario de la lengua española (DLE), "peculio" es la forma más tradicional y extendida. Procede del latín peculium y se emplea para designar el caudal, patrimonio o dinero propio de alguien. Es habitual en expresiones como "pagar algo de su propio peculio" o para referirse al dinero del que dispone una persona privada de libertad.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «peculio» o «pecunio»? Para el caudal o bienes que posee una persona lo normal es usar «peculio», del latín «peculium». Aun así, por influjo del adjetivo «pecuniario» 'de(l) dinero', ha surgido la forma «pecunio», que también recoge el «DLE».

Junto a esta voz, el DLE recoge también "pecunio", un sustantivo que ha surgido por influencia del adjetivo "pecuniario", relacionado con el dinero. Aunque es menos frecuente en el uso general, la RAE reconoce su validez y señala que se emplea sobre todo en determinados ámbitos técnicos o legales.

Dos formas válidas, con distinto uso

La Academia explica que "peculio" es la opción preferente en la lengua común y la más asentada históricamente. En cambio, "pecunio", procedente del latín pecunia, se percibe como una variante más reciente y especializada, utilizada en contextos donde se quiere subrayar el carácter estrictamente monetario del bien.

Por este motivo, ambas palabras pueden emplearse correctamente, aunque el uso mayoritario sigue inclinándose por "peculio", especialmente fuera del lenguaje jurídico o administrativo.

Con esta aclaración, la RAE recuerda que el español admite en ocasiones más de una forma válida para un mismo concepto, pero que el contexto y el registro son claves para elegir la opción más adecuada.