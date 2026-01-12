La RAE aclara cuál es el plural de "iglú": ¿"Iglús" o "iglúes"?

La RAE aclara hoy cuál es el plural de "iglú": una duda frecuente en español

La Real Academia Española (RAE) ha vuelto hoy sobre una de las consultas lingüísticas más habituales entre los hablantes: cuál es el plural correcto de la palabra "iglú". ¿Debe decirse "iglús" o "iglúes"? La respuesta académica es clara: ambas formas son válidas, aunque una se usa hoy con mayor frecuencia.

Según explica la RAE, al tratarse de un sustantivo terminado en "u" tónica, el español admite dos plurales: "iglús" e "iglúes". No obstante, la institución precisa que en el uso actual predomina la forma "iglús", que es la más extendida tanto en la lengua escrita como en la oral.

Por qué genera dudas el plural de "iglú"

De acuerdo con el diccionario académico, iglú es una voz de origen esquimal que designa una "vivienda en forma de media esfera confeccionada con bloques de nieve compacta", así como, por extensión, una tienda de campaña de forma semiesférica.

En la propia entrada lexicográfica, la RAE indica expresamente: "Su plural es iglús o iglúes (plural, 1.c), con preferencia hoy por la primera forma". La Academia añade además una advertencia habitual: no debe usarse en español la grafía "igloo", propia de lenguas como el inglés o el francés.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Cuál es el plural de «iglú»? ¿«Iglús» o «iglúes»? Como en otros nombres terminados en «u» tónica, las dos opciones son válidas, pero en este caso actualmente se usa con preferencia la forma «iglús». Más información: https://t.co/jnpsGUkdhG. pic.twitter.com/5FnN7kkdgc — RAE (@RAEinforma) January 8, 2026

Las vacilaciones con esta palabra se explican por el comportamiento irregular de los sustantivos terminados en vocal tónica distinta de a o e. En estos casos —como ocurre también con tabú, bambú o menú— el sistema del español permite más de una solución plural, aunque el uso termina decantándose por una de ellas.