¿"Aguilando" o "aguinaldo"? La RAE zanja la duda

La Real Academia Española ha abordado una cuestión que vuelve cada año por estas fechas: cómo se dice correctamente, ¿"aguilando" o "aguinaldo"? La institución recuerda que, aunque "aguilando" fue históricamente la forma original, hoy se considera un término en desuso, con presencia muy limitada y vinculado sobre todo a usos dialectales, especialmente en algunas zonas de Andalucía.

La recomendación actual es clara: la forma correcta, estándar y preferible en el español general es "aguinaldo". Es la palabra adecuada para referirse al regalo o paga navideña y, en determinados contextos, también a las canciones y tradiciones festivas de estas fechas.

"Aguilando" o "aguinaldo": La explicación tiene raíces históricas

La explicación tiene raíces históricas. El término procede del latín "hoc in anno" ("en este año"), expresión asociada a celebraciones y presentes, de la que derivaron ambas variantes. Con el tiempo, el uso social consolidó "aguinaldo" como forma culta, vigente y ampliamente reconocida, mientras que "aguilando" quedó como huella lingüística, curiosa y nostálgica, pero prácticamente residual.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Es «aguilando» o «aguinaldo»? Aunque la forma original es «aguilando» (https://t.co/5P5PynD6vo), esta ha caído en desuso y solo se registra en algunas regiones. Actualmente, la forma más habitual es «aguinaldo» (https://t.co/mxLKhER9be). pic.twitter.com/cVPTDlgCSx — RAE (@RAEinforma) December 25, 2025

Con esta aclaración, la RAE busca algo más que resolver una duda puntual: recuerda que la lengua conserva historia, refleja identidad y sigue evolucionando, incluso en palabras tan ligadas a la tradición y a la Navidad como esta.