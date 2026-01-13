"Expectacular" o "espectacular": La RAE aclara cuál es la forma válida

La Real Academia Española (RAE) ha vuelto a pronunciarse hoy sobre uno de los errores ortográficos más frecuentes en el uso cotidiano del español: escribir "expectacular" en lugar de "espectacular". La institución es tajante: la forma correcta es siempre "espectacular", escrita con s, y la variante con x es un error.

Según explica la RAE, "espectacular" es un adjetivo que se utiliza para referirse a algo o alguien que llama poderosamente la atención, impresiona o resulta extraordinario por su vistosidad, grandiosidad o carácter sensacional. La palabra procede del latín spectaculum, que significa espectáculo, y está directamente relacionada con el ámbito de lo visible y lo llamativo.

La confusión con la letra x se debe, en gran medida, a la influencia de otras palabras del español que sí se escriben con esa consonante, como "expectación" o "expectativa". Sin embargo, tal como aclara la Academia, estos términos no guardan relación etimológica ni semántica con "espectacular", ya que proceden del latín exspectare, que significa esperar.

Qué dice la RAE sobre "espectacular"

En el diccionario académico, "espectacular" aparece definido, en primer lugar, como aquello que llama la atención o impresiona por ser extraordinario o fuera de lo común. En segundo lugar, se refiere a lo que tiene características propias de un espectáculo público, es decir, algo aparatoso, vistoso o digno de ser visto.

Así, son correctos usos como "El atardecer en la playa fue espectacular" o "La película tuvo un éxito espectacular", mientras que escribir "expectacular" en cualquiera de estos contextos constituye una falta de ortografía.

Sinónimos y usos habituales para "espectacular"

La RAE recoge para "espectacular" sinónimos como impresionante, grandioso, espléndido, deslumbrante, asombroso, sensacional, vistoso o magnífico, frente a antónimos como sencillo o discreto. Se trata, por tanto, de un adjetivo muy extendido en el lenguaje periodístico y coloquial, especialmente para enfatizar logros, eventos o cualidades sobresalientes.

La escritura incorrecta "expectacular" figura entre los fallos más habituales señalados por la Academia, junto a otros como "hechar" por echar, "haiga" por haya o confundir "a ver" con "haber". En todos los casos, la RAE insiste en la importancia de atender al origen y significado de las palabras para evitar confusiones gráficas.

Con estas aclaraciones, la RAE recuerda que en español no todo lo que suena parecido se escribe igual y que, en este caso, solo hay una opción válida: "espectacular", siempre con s.