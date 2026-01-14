La RAE aclara si se escribe "así que" o "asique"

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado hoy una de las consultas ortográficas más habituales en español: si la forma correcta es "así que" o "asique". La respuesta académica es clara: la grafía adecuada es siempre "así que", escrita en dos palabras.

Según explica la RAE, "así que" funciona en español como una locución, y por tanto debe escribirse separada. Un ejemplo correcto sería: "Estudié, así que espero aprobar".

Qué significa "así que" según el contexto

La expresión "así que" puede adquirir distintos valores según el uso que tenga en la oración. La Academia distingue principalmente dos:

Como locución conjuntiva, introduce una consecuencia y equivale a expresiones como "por lo tanto", "por lo cual" o "en consecuencia". Por ejemplo: "La economía ha mejorado, así que es un buen momento para invertir".

Como locución adverbial, puede emplearse con el sentido de "tan pronto como" o "al punto que". En este caso, suele ir seguida de un verbo en subjuntivo: "Así que llegue a casa, te llamaré".

Además, "así que" también puede aparecer en oraciones interrogativas o exclamativas para expresar sorpresa o confirmación de una información previa: "¿Así que te vas de viaje por un año?".

Por qué "asique" no es correcta

La RAE señala que "asique" no existe como palabra en español cuando se pretende usar con valor consecutivo o explicativo. La confusión se debe a la pronunciación rápida de la locución, que puede llevar a interpretarla como una sola unidad gráfica, algo que no se ajusta a la norma.

No obstante, la Academia recuerda que "asique" sí puede aparecer como una forma verbal muy poco frecuente: es una forma del presente de subjuntivo del verbo "asicar". Se trata de un verbo raro y prácticamente inexistente en el uso general, por lo que no debe confundirse con la locución "así que".

Un error muy extendido

El uso incorrecto de "asique" figura entre los fallos ortográficos más repetidos en textos informales, mensajes digitales y redes sociales. La RAE insiste en que, siempre que se quiera expresar consecuencia, resultado o inmediatez temporal, la única opción válida es escribirlo en dos palabras: "así que".

Con esta aclaración, la Academia recuerda la importancia de respetar la grafía correcta de las locuciones, especialmente en aquellos casos en los que la pronunciación puede inducir a error.