Llega la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket: Mega-Gardevoir

El grupo The Pokémon Company ha anunciado hoy que la nueva expansión para el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, titulada Desfile de Ensueño, estará disponible en todo el mundo a partir del 29 de enero de 2026. Además, próximamente habrá cambios en la función de intercambios y partidas de la aplicación.
Nueva expansión: Desfile de Ensueño
Los nuevos sobres de mejora Desfile de Ensueño, con la imagen de Mega-Gardevoir, elevarán la experiencia de coleccionar y jugar partidas. Esta expansión trae nuevas cartas de Pokémon ex Megaevolución, como por ejemplo el Pokémon legendario Ogerpon, que debutará en JCC Pokémon Pocket como Ogerpon Máscara Turquesa ex. Además, esta expansión incluye cartas con ilustraciones inspiradas en un festival muy colorido y las nuevas cartas de Entrenador de Estadio que van a revolucionar las partidas.
Novedades en la aplicación
- Nueva función de mensajes: El 29 de enero, se añadirá una función de mensajería a los intercambios de la aplicación. Se podrá elegir entre mensajes predeterminados que permitirán hacer saber si quieren una carta de la lista de deseadas o una carta en otro idioma.
- Nueva opción de partida aleatoria: A partir del 29 de enero, la función de partidas individuales incluirá una opción para jugar partidas aleatorias. En ellas, la baraja del rival será una sorpresa hasta que empiece la partida.
Próximos eventos
-
Además, los Entrenadores podrán disfrutar muy pronto de algunos eventos del juego.
- Misiones regalo de baraja de élite (del 30 de enero a las 06:00 UTC al 27 de abril a las 05:59 UTC): se podrá conseguir una baraja de tipo Fuego protagonizada por Mega-Blaziken ex y Entei ex al completar misiones.
- Misiones coleccionistas de cartas prácticas (del 30 de enero a las 06:00 UTC al 27 de abril a las 05:59 UTC): en este período, habrá misiones especiales con las que ganar cartas de Entrenador como Copiona o Capa Gigante, entre otras, con efectos muy útiles en las partidas.
- Evento botín Mega-Medicham ex (del 12 de febrero a las 6:00 UTC al 22 de febrero a las 05:59 UTC): los jugadores podrán participar en partidas individuales para obtener sobres de promoción de la serie B vol. 4.
- Evento elección mágica (del 15 de febrero a las 6:00 UTC al 25 de febrero a las 05:59 UTC): los jugadores podrán conseguir las cartas de promoción de Cinderace y Vulpix de Alola. Durante este evento, habrá misiones disponibles donde se podrá conseguir un cupón de evento que luego se puede canjear por una carta de promoción en la tienda.