¿"Amueblado" o "amoblado"? La RAE lo aclara

La Real Academia Española (RAE) ha aclarado una duda frecuente en el uso del español: si lo correcto es decir "amueblado" o "amoblado" para referirse a una vivienda equipada con muebles. La respuesta es clara: ambas formas son correctas, aunque no tienen el mismo grado de uso ni la misma extensión geográfica.

Según recoge el diccionario académico, "amueblado" es el participio del verbo "amueblar", un verbo regular y de uso general en todo el ámbito hispanohablante. Es la forma más habitual y la preferida en la lengua común, especialmente en España, como en expresiones del tipo "piso amueblado" o "casa amueblada".

Junto a esta forma, la RAE reconoce también "amoblado", participio del verbo "amoblar". Se trata de un verbo menos frecuente, pero igualmente válido, que se conjuga como otros verbos de su grupo, como 'contar' (contado) y 'amoblar' (amoblado). Su uso está más extendido en algunos países de América Latina, donde resulta plenamente normal decir "departamento amoblado".

Diferencia de uso, no de corrección

La Academia explica que no existe diferencia de significado entre ambas formas: tanto "amueblado" como "amoblado" significan que un espacio dispone de muebles. La distinción es, por tanto, de frecuencia y de preferencia regional, no de corrección normativa.

En contextos formales o cuando se busca una opción válida para todo el ámbito del español, se recomienda emplear "amueblado", por ser la forma más asentada y reconocible. No obstante, el uso de "amoblado" no constituye un error y está plenamente admitido por la norma.

En resumen, si se busca la forma más universal y extendida, conviene optar por "amueblado". Pero si se encuentra o se utiliza "amoblado", especialmente en textos o hablantes americanos, debe considerarse una variante correcta del español.