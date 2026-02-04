Pérez-Reverte destapa a David Uclés recordando lo que decía de los "perdedores" de la Guerra Civil

Unos días después de la polvareda desatada en torno a las jornadas organizadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra bajo el título La guerra que todos perdimos, aplazadas por amenazas de la izquierda y marcadas por el plantón del escritor David Uclés, el académico ha rescatado en las redes sociales el fragmento de un acto en el que participaba el autor de La Península de las Casas Vacías que desbarata sus excusas para no asistir al acto en Sevilla, en el que iban a participar, entre otros, Félix Bolaños, Carmen Calvo, José María Aznar y Espinosa de los Monteros.

Uclés justificó su ausencia, tras haber confirmado que asistiría, en que el título de las jornadas no era "ni exacto ni justo": "La guerra no la perdimos todos, la sufrimos todos, pero la perdieron los republicanos y la ganaron los franquistas, y se lucraron de eso durante cuarenta años". Pérez-Reverte le contesta ahora con una frase que le deja retratado adjuntando el fragmento de un reciente acto del escritor: "La guerra que todos perdimos, en palabras exactas de David Uclés".

La guerra que todos perdimos, en palabras exactas de David Uclés. Hace menos de un mes. pic.twitter.com/n0uMdClc1p — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 3, 2026

En efecto, hace unos meses, en una conversación con el escritor Julio Llamazares con motivo de la publicación de su último libro, Uclés dice que la obra "empieza con una frase, la primerísima, la dedicatoria, que a mí ya me gana: a los que perdieron la guerra de uno y otro bando". "Antes de escribir La Península, hacía muchas presentaciones y de alguna me fui porque sólo querían honrar a las víctimas de una parte. Me parece muy inhumano, podemos hablar de quién provocó más daño, de quién la terminó (...) pero las víctimas ya sean de un color o de otro son inocentes que caen".

Llamazares le responde abundando en esa idea: "Soy de la opinión de que salvo los que la dirigieron y se beneficiaron de ella, todos los demás la perdieron".