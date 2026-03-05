Fernando Aramburu recupera el drama de ETA en 'Maite', una historia de mujeres y secretos

El escritor Fernando Aramburu vuelve a las librerías con su última novela, Maite. Integrada en su serie de Gentes vascas, la aparición de la obra coincide con el décimo aniversario de la publicación de Patria.

Gentes vascas es un proyecto que describe cómo fue el País Vasco durante la época en que la ETA mataba; un análisis de la sociedad, de sus contradicciones y las complejidades que entrañan cuando la vida cotidiana no puede transcurrir con normalidad. Sus protagonistas son personas normales que viven en un contexto social que sufre la presencia de la banda terrorista. Maite, que edita Tusquets, se ubica durante el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sin embargo, Aramburu recurre a este acontecimiento como telón de fondo para contar la historia de dos hermanas, Maite y Elene, que se reúnen cuando la madre de estas sufre un ictus. Según el autor, se trata de "una novela de mujeres" en la que el asesinato de Blanco interfiere en sus vidas.

Un autor prolífico

Durante los días que pasan juntas, Maite y Elene conversan pero evitan contarse sus secretos, al mismo tiempo que rehúyen la tensión que ejerce el terrorismo de ETA. La obra abarca la relación entre las hermanas desde el día 10 de julio de 1997, cuando la banda terrorista ETA secuestró al concejal de Ermua, hasta el domingo 13, día posterior a su asesinato. Durante ese lapso, se describe un caso de maltrato de una de ellas.

El escritor guipuzcoano publica la que es su decimocuarta novela. Tras el éxito de Patria, que se llevó a la televisión con una serie homónima, también ha publicado Los vencejos, Ávidas pretensiones o Fuegos con limón, la que fue su primera novela. Su serie de Gentes vascas se compone del libro de cuentos Los peces de la amargura, que inició la saga; y las novelas Años lentos, Hijos de la fábula y El niño. Sus libros, además, han sido traducidos a más de 30 idiomas.