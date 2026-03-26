Así se dibuja un cómic de Lobezno, por Martín Cóccolo

Libertad Digital ofrece la oportunidad de ver a los mejores dibujantes del mundo del cómic en acción. Hoy tenemos a Martín Cóccolo. El dibujante uruguayo es uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional trabajando para las más grandes.En la actualidad, Cóccolo trabaja en la cabecera de Wolverine (Lobezno) junto al guionista Saladin Ahmed.

Entre sus trabajos más importantes sobresalen su etapa en la serie de Thor junto al guionista Torunn Grønbekk, el evento crossover Hulk vs. Thor: Banner of War, y su labor en Immortal Thor con Al Ewing. Para DC, ha dejado su huella en títulos de la línea Green Lantern y en la serie Green Arrow durante la etapa de Dawn of DC.

Lobezno reapareció después de la caída de X y lo hizo de la mano de Saladin Ahmed al guion y Martin Cóccolo al dibujo. El uruguayo pasó de dibujar a Thor a mostrar su maravilloso arte en la cabecera de Wolverine.

A nivel argumental, Ahmed nos coloca a Lobezno lejos de la Patrulla X viviendo con una manada de lobos. Un miembro de los X-Men intentará localizarle para traerlo a casa, pero por el camino aparecerá un viejo enemigo y una especie de sustancia parecida al simbionte Venom que veremos qué acontecimientos nos trae en el futuro.