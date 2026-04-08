El nuevo libro de Carlos Cuesta, número uno en ventas en Amazon

Carlos Cuesta acaba de publicar nuevo libro, ¡Viva el capitalismo, viva la libertad! (Espasa), una defensa del sistema que más vidas ha salvado y mejorado, y que más ataques ha recabado. Desde su salida, el pasado 25 de marzo, se ha convertido en el libro más vendido en Amazon, en la categoría de capitalismo.

Cuesta, director de La Noche de Cuesta, en esRadio, publica el que es su tercer libro. Tras El gran impostor y El número 1, Carlos Cuesta, con ¡Viva el capitalismo, viva la libertad!, repasa la historia, la evolución del trabajo y del capital para situar el capitalismo como motor de libertad, ascensor social y oposición a las diversas tiranías que se autodenominan anticapitalistas, "por eso es odiado por el comunismo".

Historia, datos y un estilo directo

El capitalismo es el sistema económico, social y moral que ha generado más prosperidad, más libertad y más oportunidades reales para el ser humano. Dice Cuesta en la introducción al libro que es inseparable de la democracia. No obstante, Cuesta no solo se apoya en un recorrido histórico; su estilo directo y atrevido se conjuga con un despliegue de datos que refuerzan el argumento central de la obra. Frente a las sociedades que han adoptado el libre mercado, el autor desgrana la experiencia de los países que han seguido los caminos opuestos a la libertad, como Cuba, la República Popular China, Corea del Norte, Laos o Venezuela.

Uno de los aspectos más ilustrativos es la vinculación entre capitalismo y movilidad social. Y es que el acceso al capital (y su riesgo) es precisamente aquello que rompe con la lógica del feudalismo y las sociedades que se basan en castas. Por su parte, el capitalismo no exige apellidos para progresar, lo que requiere es la disposición al trabajo y asumir riesgos. En esta línea la libertad económica y la libertad individual son las dos caras de la misma moneda.

¡Viva el capitalismo, viva la libertad! llega en un momento en el que el populismo de varios signos vuelve a cuestionar las bases de la economía de mercado. Contra ellos, Cuesta ofrece con este ensayo una respuesta documentada y valiente que no hace concesiones a quienes dan por superado un sistema que sigue proporcionando la mejor garantía de progreso colectivo e individual.