Claves para no perderse en la feria de arte contemporáneo ARCO 2026

ARCOmadrid 2026 celebra desde este miércoles su 45ª edición. La feria pondrá el foco en impulsar el coleccionismo entre los jóvenes, con obras para bolsillos dispares -desde 500 euros a cifras millonarias-; debatirá sobre el futuro y tendrá espacio para la reivindicación de los galeristas y la solidaridad en un mundo convulso.

A continuación, unas coordenadas básicas:

- ¿Dónde y cuándo?: Del 4 al 8 de marzo en los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID. Dedica las tres primeras jornadas exclusivamente a los profesionales, y a partir de las 15.00h. del viernes 6, abrirá sus puertas al público. Sábado de 12.00 a 20.00 horas, y domingo de 12.00 a 18.00 horas.

- Entradas: las entradas están ya a la venta en la web de ARCO por 33 euros. Para estudiantes y Carnet Jóven, 22 euros. Menores de 12 años y personas con discapacidad entran gratis. Los días de la ferias se podrán adquirir en taquilla hasta una hora y media antes del cierre por 55 euros.

- Inauguración: Los reyes inauguran la feria este jueves a las 11.00 horas, con un recorrido por los pabellones 7 y 9.

- Galerías: Son 211 de 30 países. El Programa General acoge a 175 galerías, a las que se suman las secciones comisariadas: 'ARCO2045: el futuro, por ahora', con 17 galerías; 'Opening. Nuevas galerías', con 19, y 'Perfiles | Arte latinoamericano', con 12.

- ¿De dónde vienen?: El 34% son españolas y el 66 % internacionales. De ellas, más del 31% son latinoamericana, de 11 países distintos, especialmente Brasil y Argentina.

- La obra más cara: O por lo menos una de las más caras. Es un cuadro de Juan Gris, 'El racimo de uvas', de 1917, que se vende por 4,2 millones en la galería de Leandro Navarro, quien tiene varios cuadros más del artista a modo de homenaje.

- La más barata: La galería Ponce+Robles de Madrid ofrece un buen número de obras por 500 euros. Son piezas del canario Jesús Hernández, que hace pequeños collages con pan de oro. El stand tiene obras de otros artistas por unos 1.000 o 1.500 euros.

"A todos mis artistas siempre les pido que hagan también obra de pequeño formato o en papel, que facilita que sean más asequibles, para no dejar a nadie fuera y que todo el mundo pueda comprar", explica la galerista Raquel Ponce.

- En una edición "muy tranquila y sólida", según la directora de ARCO, Maribel López, hay aparentemente pocas obras polémicas. Destacan las de la artista afgana Kubra Khademi, una serie de cuadros titulados 'Pan, trabajo, libertad', el lema de las mujeres afganas, impreso sobre los cuerpos desnudos de Ursula von der Layen, Angela Merkel, Michelle Obama o Hillary Clinton, entre otras.

Khademi cuenta cómo en un momento pidió a las mujeres más poderosas del mundo que defendieran a las afganas de los talibán. Ante el silencio atronador, las pintó a todas desnudas en varios cuadros, muriendo a los pies de la libertad guiando al pueblo o todas juntas en una gran orgía.

- En una feria tan grande también hay lugar para la solidaridad. UNICEF presenta un cuadro de Guillermo Mora, 'Hoy es mañana', que se vende por 15.000 euros con la garantía de que todo lo recaudado irá a financiar operaciones de la organización.

- Reivindicación: Para protestar por el 21% de IVA en la venta de obras de arte, los artistas han acordado reunirse este miércoles a las puertas de ARCO para hacerse una gran foto reivindicativa.

- Tres programas especiales: 'Opening. Nuevas galerías', un espacio de descubrimiento de innovadoras propuestas de galerías nacionales e internacionales con menos de 8 años; 'Perfiles | Arte Latinoamericano', que reunirá a 11 creadores latinoamericanos y 'Proyectos de Artista', 38 proyectos únicos.

- Pensar el futuro: Con el lema de la feria, 'ARCO2045: el futuro, por ahora', se articulan dos espacios que invitan a reflexionar y presentan obras rompedoras y críticas.

- Apoyo a los coleccionistas: Una vez más 'First Collectors', de la Fundación Banco Santander, ofrecerá asesoramiento gratuito para la compra de obras.

- Además, el Programa Internacional de Coleccionistas y el de Invitados Especiales traerán a Madrid a cerca de 400 coleccionistas y 200 profesionales de unos 40 países.

- Premios: la Fundación ARCO entregará sus premio "A". Los galardonados son Juan Antonio Pérez Simón, Laurent Dumas; Gabriel Calparsoro y a MACBA Studio. Además, numerosas empresas y entidades entregan sus propias distinciones.

- Compras: ARCOmadrid 2026 ya tiene la confirmación de compras de instituciones como el Museo Reina Sofía, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Junta de Andalucía, IVAM, Es Baluard, Centro de Arte Fundación María José Jove, Fundación Sorigué y Fundación María Cristina Masaveu Peterson, entre otras.