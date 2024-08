La polémica que nadie vio venir y amenaza la reputación de Blake Lively

El enorme éxito de Romper el círculo, un drama sentimental protagonizado por Blake Lively y adaptado de la novela superventas de Colleen Hoover, ha puesto bajo la lupa de las redes sociales a la actriz y esposa de Ryan Reynolds.

Algunas actitudes durante la promoción de la película y rumores de roces con el director Justin Baldoni han provocado una oleada de críticas que se mueven desde distintos estratos de las redes sociales. Que el film trate de una manera u otra un tema tan espinoso como el maltrato en una pareja no hace sino encender todavía más la mecha a tenor de algunas contestaciones de Lively a preguntas de los periodistas.

En lo relativo a la ruptura con el director, The Hollywood Reporter ha informado de algunas situaciones igual de conflictivas que la relación sentimental que describe la película. El actor y director Justin Baldoni -que interpreta a la pareja tóxica de la heroína- hizo toda las entrevistas y ruedas de prensa de promoción en solitario y sin compañía de lay productora y actriz de la película. Ninguno de los dos, artífices del enorme éxito de taquilla que ha doblado su presupuesto en solo dos días de exhibición en EEUU, aparece junto al otro en ninguna fotografía.

Los rumores de esta mala relación se refieren a "dos versiones de la película", una editada por Baldoni y otra por Lively. Estas diferencias creativas no hicieron sino crecer con algunos tabloides como Page Six reportando la mala conducta del director durante un rodaje "extremadamente difícil". A Baldoni se le preguntó si valoraría, en vista del enorme éxito, dirigir la secuela -hay una novela titulada Volver a empezar- y contestó que no, apuntando precisamente a Lively como preparada para hacerse cargo de las mayores funciones.

Director y actriz fueron vistos discutiendo acaloradamente en varias ocasiones y la atmósfera en el set se volvió extraordinariamente tensa. Los desacuerdos giraban en torno a decisiones creativas de la película y la tensión nunca se aplacó durante el rodaje, informa TMZ.

https://x.com/pinkchampagna/status/1823499935137808688

Ahora, su conducta en público durante la promoción de Romper el círculo ha sido escrutada con detalle. Incluyendo una entrevista en la que Lively mostró una conducta quizá inapropiada a la pregunta del periodista, que quiso saber cómo reaccionaría si una mujer maltratada como la que interpreta se le acercase a raíz de haber visto la película. Su desdén redirigiendo la cuestión del maltrato hacia otros derroteros como un autógrafo o su número de teléfono ha sido durante criticada en redes sociales, donde se ha extendido de manera viral.

La película es un tema de conversación puntero en estos momentos en diversas plataformas de conversación online y Lively ha tratado de contrarrestar la polémica publicitando los medios oficiales de denuncia por violencia doméstica en Instagram. La autora Colleen Hoover, por su parte, ha reaccionando convirtiendo en privada su cuenta de TikTok, donde es seguida por miles.