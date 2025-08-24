'La Coleccionista', regalos envenenados a los forasteros

De la película de la que os hablo esta semana, La coleccionista, podemos sacar una conclusión: existen los regalos envenenados. En la película de Manuel Sanabria, responsable entre otros títulos de la serie de Historias para no dormir, nos encontramos con dos historias.

Por un lado, una pareja interpretada por Maggie Civantos y Daniel Grao tienen una hija adolescente y están yendo en coche a pasar unos días a un pueblo. Necesitan desconectar e intuimos que a la madre le pasa algo. Por otro la de un campista, Canco Rodríguez, que a su lado se instalará una familia un tanto siniestra, encabezada por Paco Tous y Assumpta Serna.

En el pueblo se cruzarán con una bruja del siglo XXI, que le hará un regalo a cada uno. A la familia un espejo, al campista un diario.

