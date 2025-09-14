El cine de terror abarca muchos tipos, desde el slasher al paranormal, pero sin embargo la película neozelandesa La Ley de Jenny Pen, que este fin de semana llega a los cines de toda España, es de los más interesantes: causa el terror con algo cotidiano.

La película comienza presentándonos a Stefan Mortensen (Geoffrey Rush) un juez misántropo que en pleno juicio sufre un ictus. Este hecho hará que termine en una residencia de ancianos donde la rutina que siguen personas que están perdiendo sus facultades cognitivas o físicas ya provoca miedo, y muchas tristeza, en el espectador. Sin embargo, lo peor está aún por llegar cuando se apaguen las luces, será el momento en el que uno de los residentes, Dave Crealy (John Lithgow), de rienda suelta a toda su maldad y tiranía.

'La Ley de Jenny Pen'.

Crealy va de habitación en habitación aterrorizando a los demás residentes empleando una muñeca-marioneta sin ojos, Jenny Pen. Un juguete aparentemente inofensivo que usa como herramienta de tortura ahondando en muchas ocasiones en los fantasmas del pasado de cada uno de los ancianos. El juez no está dispuesto a doblegarse ante el tirano y le plantará cara, especialmente cuando compruebe que se producen una serie de muertes sospechosas entre los residentes a las que nadie le da importancia ya que desgraciadamente la muerte forma parte del día a día de una residencia.

Siempre se dice que las personas muy mayores se vuelven como niños. ¿Qué pasa si el que saca su niño del pasado es una persona acomplejada y llena de odio y rencor? Pincha en el vídeo para descubrir, sin spoilers, todos los detalles.

