Uno de los estudios de cine más antiguos es Disney, Walt Disney y su hermano Roy fundaron el 16 de octubre de 1923 The Disney Brothers. Con motivo de los 100 años de la compañía una exposición está recorriendo el mundo bajo el nombre Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia. Ahora esta muestra ha recalado en España, concretamente en Madrid, con sus más de 250 piezas únicas que incluyen obras de arte originales, vestuario, utilería y objetos históricos de los archivos de Disney.

A lo largo de 9 galerías inmersivas y 14 instalaciones interactivas podemos recorrer los 100 años de historia del estudio y todas sus ramificaciones. De esa forma, tienen mucha importancia las bandas sonoras, que tienen una sala completa. La música Disney ha sido una de las claves para el éxito de sus películas. También podemos recorrer otra sala dedicada a sus parques temáticos, con una muestra de cómo Walt Disney dejó al mundo boquiabierto con sus animatronics al abrir su primer parque, Disneyland California el 17 de julio de 1955.

Rafa Jiménez, director de Sold Out – compañía que ha conseguido traer a España esta exposición, ha contado en esCine cómo "llevábamos años detrás de traer Disney 100 años a España". Una muestra que recoge "piezas increíbles que no habían salido nunca en gira de los archivos de Walt Disney en California". Material original como por ejemplo las invitaciones para el estreno de Mary Poppins.

"Disney ya no es lo que era cuando yo era pequeño, donde solo estaban las películas y los dibujos animados", cuenta Rafa. Ahora Disney "ha incorporado a su marca otras marcas increíbles como Star Wars, Marvel o Pixar y todas están presentes en la exposición". A lo largo de los 100 años de la compañía cualquier persona "encuentra algo donde anclarse en esos años donde uno disfruta de las películas Disney, desde los años más antiguos con La Sirenita, El libro de la Selva o en mi caso Los Aristogatos, de hecho hay un hueco para esa afición al jazz que desarrollé desde entonces". El recorrido sigue por títulos más actuales como Encanto, Coco o lo último de Star Wars y de Pixar.

Pero antes de todo ello asistiremos, de una forma muy didáctica y visual a la historia del propio Walt Disney, de cómo empezó, de cómo soñó crear una compañía y crear historias a través de la animación. "Walt Disney era una persona muy visionaria en ese sentido. Él tenía muy claro que esto iba de crear personajes y contar historias".

En la sala dedicada a las bandas sonoras podemos encontrar la canción de la película Vaiana cantada en todos los idiomas en los que ha sido traducida, concretamente en 31 versiones. "Uno se da cuenta de que hasta qué punto uno de los éxitos de Disney, de sus películas, es que sus personajes los han hecho muy próximos, muy locales cantando en español, cuando escuchas el Libre Soy, de Frozen, es increíble ver cómo se han adaptado perfectamente a los idiomas y ver cómo el éxito está en hacerlo muy cercano".

Pincha en el audio para descubrir las claves del éxito de Disney durante estos más de 100 años de historia.